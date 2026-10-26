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«Аватар: Семь гаваней»: когда выйдут 10-13-я серии и финал 1-го сезона, расписание
Сериалы

26 октября, 23:25

1 мин.

Новый Аватар готовится к решающей битве: когда выйдет финал «Семи гаваней»

Софья Морозова
Киножурналист
Иллюстрация из анонса мультсериала «Аватар: Семь гаваней», Avatar Studios, Nickelodeon Animation.
Фото Иллюстрация из анонса мультсериала «Аватар: Семь гаваней», Avatar Studios, Nickelodeon Animation.

Первый сезон мультсериала «Аватар: Семь гаваней» завершится 30 октября 2026 года. В этот день на Paramount+ одновременно выйдут четыре заключительные серии — с 10-й по 13-ю. Расписание подтвердил стриминговый сервис.

Заключительные эпизоды получили названия «Ghosts and Spirits» («Призраки и духи»), «Battle of the Ruins» («Битва в руинах»), «The Dome» («Купол») и «The Root Chakra» («Корневая чакра»). Именно 13-я серия станет финалом первой части истории.

Действие мультсериала разворачивается спустя несколько столетий после событий «Легенды о Корре». Главная героиня Пави — юная покорительница земли, которая узнает, что стала новым Аватаром. Однако мир изменился: после разрушительной катастрофы люди считают Аватара виновником гибели прежней цивилизации. Вместе со своей сестрой-близнецом Нишей Пави пытается раскрыть тайну их происхождения и спасти семь последних убежищ человечества. Девушкам противостоят не только люди, но и опасные духи.

Создателями проекта выступили Майкл Данте ДиМартино и Брайан Кониецко, работавшие над «Легендой об Аанге» и «Легендой о Корре».

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