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«Адский босс», 3-й сезон: дата выхода 6-й и 7-й серий, расписание и продолжение
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26 октября, 23:30

1 мин.

Блиц и Столас готовятся к новым испытаниям: когда выйдет финал первой части «Адского босса»

Софья Морозова
Киножурналист
Кадр из мультсериала «Адский босс», 2-й сезон, SpindleHorse Toons, Prime Video.
Фото Кадр из мультсериала «Адский босс», 2-й сезон, SpindleHorse Toons, Prime Video.

Третья часть истории демонического агентства I.M.P. завершится 28 октября 2026 года. В этот день на Prime Video выйдут шестая и седьмая серии третьего сезона анимационного сериала «Адский босс». Седьмой эпизод станет финалом первой половины сезона. График выхода подтвердил Amazon.

Главным героем мультсериала остается Блиц, который руководит агентством наемных убийц. Вместе с Мокси, Милли и Луной он выполняет заказы обитателей ада, отправляясь в мир людей. Однако в третьем сезоне личные проблемы демонов все чаще мешают их работе.

В предыдущих эпизодах Милли сообщила Мокси о своей беременности, а отношения Блица и Столаса вновь оказались под угрозой. В пятой серии герои попытались вернуть семейную реликвию Столаса, выставленную на аукцион его бывшей женой Стеллой и ее братом Андреальфусом.

Создательницей «Адского босса» выступает Вивьен Медрано, также известная по мультсериалу «Отель Хазбин». Блица озвучивает Брэндон Роджерс, Мокси — Ричард Стивен Хорвиц, а Луну — Эрика Линдбек.

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