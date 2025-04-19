11 звезд, которые сыграли в кино самих себя

Найти фильм или сериал, где артист играл бы самого себя, достаточно непросто, ведь не каждый отваживается на такой шаг. Сыграть такую роль бывает трудно: часто требуются смелость и самоирония. Рассказали об 11 ярких камео в истории кино.

Киану Ривз — «Возможно, это навсегда»

Год: 2019.

Страна: США.

Режиссер: Нахнатчка Кхан.

В главных ролях: Эли Вонг, Рэндалл Парк, Джеймс Саито, Мишель Бюто и другие.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,3.

Рейтинг IMDb: 6,7.

Фото Кадр из фильма «Возможно, это навсегда», реж. Нахнатчка Кхан / Netflix

В обычной жизни за актером закрепилась репутация спокойного и скромного человека, но это не помешало ему как следует оторваться в фильме «Возможно, это навсегда». Киану Ривз появился в проекте в эпизодической роли. В кинокартине он предстает в карикатурной версии себя: он ведет себя излишне обходительно и дружелюбно со всеми, цитирует вымышленных философов. По сюжету во время ужина гостям выдаются наушники, в которых играют определенные композиции, чтобы посетители могли лучше «прочувствовать» пищу. В один момент Ривз настолько проникся атмосферой, что не смог сдержать слез. Этот эпизод разлетелся на мемы и стал известен на весь мир.

Вуди Харрельсон — «Отвязные приключения в Лондоне»

Год: 2017.

Страна: США.

Режиссер: Вуди Харрельсон.

В главных ролях: Вуди Харрельсон, Элинор Мацуура, Оуэн Уилсон, Вилли Нельсон и другие.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,0.

Рейтинг IMDb: 6,1.

Фото Кадр из фильма «Отвязные приключения в Лондоне», реж. Вуди Харрельсон / Nigel Willoughby

Фильм — смелая задумка самого Вуди Харрельсона. В нем он рефлексирует и смеется над фиаско, произошедшим с ним в 2002 году. Поездка в Лондон, паб, встреча со старым другом Оуэном Уилсоном. Что может пойти не так? Но Харрельсон оказывается в водовороте событий, которые приводят его в тюрьму. В фильме актер не пытается обелить себя, а смеется над собой и пытается разобраться в произошедшем. Кинокартина подкупает честностью и ироничностью.

Памела Андерсон — «Борат»

Год: 2006.

Страна: США, Великобритания.

Режиссер: Ларри Чарльз.

В главных ролях: Саша Барон Коэн, Кен Давитян, Лунелл Кэмпбелл, Памела Андерсон и другие.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,7.

Рейтинг IMDb: 7,4.

Фото Кадр из фильма «Борат», реж. Ларри Чарльз / Four by Two Films, Everyman Pictures, Dune Entertainment, Major Studio Partners, One America Productions, Ingenious Media, Talkback, Channel 4

Звезда «Спасателей Малибу» Памела очаровывает Бората (его играет Саша Барон Коэн) — журналиста, который приехал в Америку снимать документальное кино. Герой сразу же влюбляется в Андерсон, решает взять в жены и похищает. Роль Андерсон раскрывается через призму безумного обожания Бората. Имя актрисы используется для создания комического эффекта и демонстрации абсурдности ситуации, в которой главный герой пытается воплотить свои фантазии о браке с ней.

Дэвид Боуи — «Образцовый самец»

Год: 2001.

Страна: Германия.

Режиссер: Бен Стиллер.

В главных ролях: Бен Стиллер, Оуэн Уилсон, Кристин Тейлор, Уилл Феррелл и другие.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,1.

Рейтинг IMDb: 6,5.

Фото Кадр из фильма «Образцовый самец», реж. Бен Стиллер / Village Roadshow Pictures

Культовый певец, знаменитый эпатажными нарядами, появляется в «Образцовом самце» в роли самого себя. В самый острый момент конфликта между Дереком Зуландером (Бен Стиллер) и Хэнселом Макдональдом (Оуэн Уилсон) вмешивается Дэвид Боуи. Он соглашается рассудить двух моделей и положить конец спору о том, кто является настоящей иконой стиля. Образ певца в фильме — это концентрированное воплощение его звездной личности, где каждый жест и слово подчеркивают статус культовой фигуры поп-культуры. Несмотря на то что музыкант появился в фильме всего на пару минут, этот эпизод полюбился многим.

Николас Кейдж — «Невыносимая тяжесть огромного таланта»

Год: 2022.

Страна: США.

Режиссер: Том Гормикэн.

В главных ролях: Николас Кейдж, Педро Паскаль, Шэрон Хорган, Лили Шин и другие.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,1.

Рейтинг IMDb: 7,0.

Фото Кадр из фильма «Невыносимая тяжесть огромного таланта, реж. Том Гормикэн / Saturn Films, Burr! Productions, Embassy Films

В кинокартине Николас Кейдж создал яркую пародию на самого себя, в которой высмеивает собственные актерские приемы и проблемы в шоу-бизнесе. Он воплотил образ некогда популярной звезды, с годами потерявшей популярность. На протяжении всего фильма актер разговаривает с молодой версией собственного «я» (по имени Ники). Она еще не успела совершить тех ошибок, которые привели Кейджа в тупик. Сочетание самолюбования и самоуничижения не оставило критиков равнодушными, кинокартину оценили по достоинству.

Жанна Фриске — «О чем говорят мужчины»

Год: 2010.

Страна: Россия.

Режиссер: Дмитрий Дьяченко.

В главных ролях: Леонид Барац, Александр Демидов, Камиль Ларин, Ростислав Хаит и другие.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,8.

Рейтинг IMDb: 7,5.

Фото Кадр из фильма «О чем говорят мужчины», реж. Дмитрий Дьяченко / «Стрела»

В фильме певица появляется в эпизодической роли. По сюжету она попадает в провинциальный город, перепутав съезд миллиардеров со съездом мелиораторов (специалистов по грунту. — Прим. «СЭ»). В гостинице исполнительница знакомится с простым работягой Вячеславом Гавриловичем (Константин Чепурин), в которого быстро влюбляется. Женщина начинает за ним ухаживать и проявлять знаки внимания, но получает отказ. Жанна Фриске в этой роли демонстрирует образ очаровательной и привлекательной светской дамы. Журналист Борис Барабанов писал о певице, что она «со смехом, истинным великодушием и тонкой самоиронией обыграла свое сложившееся реноме роковой красавицы». А также продемонстрировала «именно тот градус ума и самоиронии, которого так боятся мужчины в женщинах».

Эмма Уотсон — «Конец света 2013: Апокалипсис по-голливудски»

Год: 2013.

Страна: США.

Режиссер: Сет Роген, Эван Голдберг.

В главных ролях: Сет Роген, Джей Барушель, Джеймс Франко, Крэйг Робинсон и другие.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,1.

Рейтинг IMDb: 6,0.

Фото Кадр из фильма «Конец света 2013: Апокалипсис по-голливудски», реж. Сет Роген, Эван Голдберг / Columbia Pictures, Mandate Pictures, Point Grey Pictures

Эмма Уотсон запомнилась многим по роли Гермионы Грейнджер, персонажа из цикла фильмов и книг о «Гарри Поттере». В проекте «Конец света 2013: Апокалипсис по-голливудски» актриса появляется эпично: она врывается в дом с топором в руках, ругается, а затем снова исчезает. Уотсон играет девушку, которая готова постоять за себя. Ее поведение противоречит сложившемуся стереотипному образу умной и правильной Гермионы. По сюжету в постапокалиптических условиях актриса показывает свою расчетливость, решительность, готовность идти на агрессивные действия ради выживания.

Стэн Ли — «Тусовщики из супермаркета»

Год: 1995.

Страна: США.

Режиссер: Кевин Смит.

В главных ролях: Шеннен Доэрти, Джереми Лондон, Джейсон Ли, Бен Аффлек и другие.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,1.

Рейтинг IMDb: 7,0.

Фото Кадр из фильма «Тусовщики из супермаркета», реж. Кевин Смит / Gramercy Pictures, Alphaville Films, View Askew Production

Это имя известно многим любителям комиксов и киновселенной Marvel. Стэн Ли — создатель полюбившихся зрителям персонажей: Человека-паука, Халка, Железного Человека и многих других. Мужчина любил появляться в эпизодических ролях в фильмах, принадлежащих его киновселенной. Но при этом его можно заметить и в других лентах, например в «Тусовщиках из супермаркета». Стэн Ли подписывает комиксы в торговом центре, куда приходит Броди (Джейсон Ли), главный герой. Между ними завязывается диалог. Ли рассказывает юноше о своей неудавшейся любовной истории, а затем мотивирует Броди действовать ради девушки, которую он любит.

Люси Лью — «Секс в большом городе»

Год: 1999-2004.

Страна: США.

Режиссер: Майкл Патрик Кинг, Аллен Култер, Майкл Энглер.

В главных ролях: Сара Джессика Паркер, Ким Кэтролл, Кристин Дэвис, Синтия Никсон.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,2.

Рейтинг IMDb: 7,3.

Фото Кадр из сериала «Секс в большом городе», реж. Майкл Патрик Кинг, Аллен Култер, Майкл Энглер / Darren Star Productions, HBO Original, Programming, Warner Bros. Television

В 11-й серии четвертого сезона «Секса в большом городе» в роли себя появляется Люси Лью. По сюжету актриса становится клиенткой пиар-менеджера Саманты Джонс (Ким Кэтролл). Саманта, испытывающая слабость к брендовым вещам, особенно к сумкам, решает сжульничать и воспользоваться именем актрисы, чтобы побыстрее получить сумку Birkin. Но обман быстро вскрывается. Разочарованная в Саманте Люси разрывает с ней контракт. Актриса в серии показана очень натурально, в ней нет какого-то пафоса или надменности. Она просит честности от Саманты, не обижается на правду, оставляет щедрые чаевые официантам, потому что некогда сама работала в этой сфере.

Мэтт Леблан — «Эпизоды»

Год: 2011-2017.

Страна: США, Великобритания.

Режиссер: Джеймс Гриффитс.

В главных ролях: Мэтт Леблан, Стивен Мэнген, Тэмзин Грейг, Джон Пэнкоу.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,4.

Рейтинг IMDb: 7,8.

Фото Кадр из сериала «Эпизоды», реж. Джеймс Гриффитс / Hat Trick Productions, Crane/Clarik Productions, Showtime Networks

Мэтт Леблан, известный по роли Джоуи в сериале «Друзья», появился в проекте «Эпизоды». В ситкоме он играет главную роль — сатирически очаровательную, высокомерную версию себя. Сериал принес Леблану «Золотой глобус» за балансирование между вымыслом и реальностью. Актер упоминает, что эта роль — преувеличенная версия того, кем он является. Такое киновоплощение помогает взглянуть на Леблана по-новому, ведь за ним некогда прочно закрепилось амплуа глупого красавчика Джоуи Трибиани.

Ирина Салтыкова — «Брат-2»

Год: 2000.

Страны: Россия, США.

Режиссер: Алексей Балабанов.

В главных ролях: Сергей Бодров, Виктор Сухоруков, Сергей Маковецкий, Дарья Лесникова.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8.3.

Рейтинг IMDb: 7,6.

Фото Кадр из фильма «Брат 2», реж. Алексей Балабанов / «СТВ»

Культовый фильм, в котором снялась певица Ирина Салтыкова. Данила Багров (Сергей Бодров) встречает исполнительницу в коридоре останкинского телецентра, где оба находились по своим делам. Изначально главный герой не понимает, что перед ним популярная певица, и они общаются на равных. Между героями вспыхивает роман, хоть они и выглядят как две противоположности. В фильме певица предстает перед зрителем милой и понимающей особой.