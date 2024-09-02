Что известно про сериал «Звездные войны: Опорная команда» и когда он выйдет
После по большому счету провального сериала «Аколит» некоторые из комьюнити фанатов «Звездных войн» поспешили объявить об очередном кризисе идей их любимой вселенной. Впрочем, на прошедшей недавно конференции Disney D23: The Ultimate Disney Fan Event наконец были продемонстрированы материалы по запланированным проектам во вселенной далекой-далекой галактики.
Нашлось среди презентаций место и новым подробностям о сериале «Звездные войны: Опорная команда» (ориг. — Star Wars: Skeleton Crew), о котором так долго не было известно новых подробностей, что стали появляться слухи об отмене проекта. Но презентация LucasFilm развеяла все подозрения. На тематической конференции показали трейлер и даже назвали дату премьеры первого эпизода восьмисерийного проекта. Рассказываем все, что известно о новом сериале про джедаев.
- О чем сериал «Звездные войны: Опорная команда»
- Когда происходят события сериала «Звездные войны: Опорная команда»
- Создатели сериала «Звездные войны: Опорная команда»
- Чего ожидать от сериала «Звездные войны: Опорная команда»
- Трейлер сериала «Звездные войны: Опорная команда»
- Когда выйдет сериал «Звездные войны: Опорная команда»
О чем сериал «Звездные войны: Опорная команда»
В центре сюжета — группа детей, волею судеб оказавшихся в центре увлекательного, но опасного приключения. Судя по трейлеру, история стартует после обнаружения школьниками в лесу древнего космического корабля. Пробравшись внутрь, любопытные герои находят загадочный скелет. Кроме останков, предположительно принадлежавшим владельцу космического судна, на борту обнаруживается дроид. Именно он станет для юных исследователей проводником в мир галактических приключений.
Что же касается главной и, пожалуй, единственной настоящей звезды сериала — Джуда Лоу, актер сыграет одного из джедаев, переживших Приказ 66, в ходе исполнения которого был уничтожен почти весь орден пользователей светлой стороны Силы.
На мероприятии D23: The Ultimate Disney Fan Event были продемонстрированы манекены пирата Вейна из расы Никто, знакомого зрителям по сериалу Мандалорец, и его прихвостней. Похоже, именно им отойдет роль главных злодеев самого детского сериала в мире «Звездных Войн».
Когда происходят события сериала «Звездные войны: Опорная команда»
События Skeleton Crew развернутся в период после шестого эпизода, приблизительно в одно время с приключениями Дина Джарина из «Мандалорца» и «Асоки», так что сериал будет относиться к той самой «Вселенной мандалорца».
Создатели сериала «Звездные войны: Опорная команда»
За новым проектом Disney+ стоят Джон Уоттс («Человек паук: Нет пути домой») и Кристофер Д. Форд («Поступь хаоса»), которые вдохновлялись фильмами основанной Стивеном Спилбергом студии Amblin Entertainment восьмидесятых годов — например, «Балбесы».
Чего ожидать от сериала «Звездные войны: Опорная команда»
На данный момент восьмисерийный сериал выглядит как минимум странно и необычно для вселенной далекой-далекой галактики. В глаза бросается нетипичный для Звездных войн визуал проекта. Некоторые кадры из трейлера вовсе никак не напоминают проект из мира, придуманного Джорджем Лукасом.
Города и быт героев напоминают земные и заставляют вспомнить скорее проекты Disney, где футуристические строения соседствуют с обычными провинциальными пейзажами, или же послуживший источником вдохновением для создателей Skeleton Crew сериал «Очень странные дела».
Впрочем, иногда именно проекты, похожие на темных лошадок, оказываются чем-то свежим для вселенной. Тем более что одним из главных героев станет представитель расы ортолан, знакомый всем фанатам далекой-далекой галактики еще со времен шестого эпизода. К этому же виду гуманоидов относился музыкант Макс Ребо, чья группа выступала во дворце Джаббы Хатта. Приспешники предполагаемого главного злодея — пирата Вейна — также являются представителями рас, которые появлялись еще в оригинальной трилогии.
Быть может, нас ждет повторение успеха «Андора», который, по сути, является приквелом спин-оффа основной серии фильмов, и рассказывал историю второстепенного персонажа. Казалось бы, из подобной концепции сложно сделать что-то по-настоящему интересное, но у шоураннера Тони Гилроя все получилось, и «Андор» стал одним из лучших сериалов 2022 года.
В пользу ожиданий от «Опорной команды» говорит и новость о том, что один из эпизодов был поставлен лауреатами премии «Оскар» за фильм «Все, везде и сразу» Дэном Кваном и Дэниелом Шайнертом.
Но не стоит ждать от проекта чего-то масштабного: продемонстрированный на D23 трейлер подтвердил догадки, что Skeleton Crew создается как детское приключение, в котором вряд ли найдется место событиям эпического масштаба, которые повлияют на судьбу всей галактики. При этом восьмисерийный проект про возвращение школьников домой вполне может стать интересным и уютным приключением, которое с удовольствием можно посмотреть вместе с детьми. Тем более что и сам Джуд Лоу заметил, что первое слово, которое приходит на ум для описания проекта, — «радостный».
Трейлер сериала «Звездные войны: Опорная команда»
Когда выйдет сериал «Звездные войны: Опорная команда»
Восьмисерийный проект «Звездные войны: Опорная команда» увидит свет уже в этом году. Премьера первого эпизода запланирована на 3 декабря на стриминговом сервисе Disney +.