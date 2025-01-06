«Золотой глобус» — 2025: кто победил на 82-й церемонии
5 января в отеле Beverly Hilton в Калифорнии подошла к концу 82-я церемония вручения премии «Золотой глобус». Рассказываем обо всех номинантах и победителях одного из главных кинособытий года.
Игровое кино
Лучший фильм — драма
- «Бруталист» — ПОБЕДИТЕЛЬ
- «Совершенный незнакомец»
- «Конклав»
- «Дюна: Часть вторая»
- «Мальчишки из «Никеля»
- «Пятое сентября»
Лучший фильм — комедия или мюзикл
- «Анора»
- «Претенденты»
- «Эмилия Перес» — ПОБЕДИТЕЛЬ
- «Настоящая боль»
- «Субстанция»
- «Злая: Сказка о ведьме Запада»
Лучшая режиссура
- Жак Одиар («Эмилия Перес»)
- Шон Бэйкер — «Анора»
- Брэди Корбет — «Бруталист» — ПОБЕДИТЕЛЬ
- Эдвард Бергер — «Конклав»
- Корали Фаржа — «Субстанция»
- Паял Кападиа — «Все, что нам кажется светом»
Лучший актер в драматическом фильме
- Эдриан Броуди — «Бруталист» (за роль Ласло Тота) — ПОБЕДИТЕЛЬ
-
Тимоти Шаламе — «Совершенный незнакомец» (за роль Боба Дилана)
-
Дэниэл Крэйг — «Квир» (за роль Уильяма Ли)
-
Рэйф Файнс — «Конклав» (за роль кардинала Томаса Лоуренса)
-
Колман Доминго— «Синг Синг» (за роль Джона «Дивайн Джи» Уитфилда)
-
Себастиан Стэн — «Ученик. Восхождение Трампа» (за роль Дональда Трампа)
Лучшая актриса в драматическом фильме
- Памела Андерсон — «Шоугерл» (за роль Шелли)
-
Анджелина Джоли — «Мария» (за роль Марии Каллас)
-
Николь Кидман — «Плохая девочка» (за роль Роми Мейтис)
-
Тильда Суинтон — «Комната по соседству» (за роль Марты)
-
Фернанда Торрес — «Я все еще здесь» (за роль Юнис Пайвы) — ПОБЕДИТЕЛЬ
-
Кейт Уинслет — «Ли» (за роль Ли Миллер)
Лучший актер в комедии или мюзикле
- Джесси Айзенберг — «Настоящая боль» (за роль Дэвида Каплана)
-
Гэбриел Лабелль — «Шоу субботним вечером» (за роль Лорна Майклза)
-
Хью Грант — «Еретик» (за роль мистера Рида)
-
Джесси Племонс — «Виды доброты» (за роль Роберта, Дэниела и Эндрю)
-
Глен Пауэлл — «Я не киллер» (за роль Гэри Джонсона)
-
Себастиан Стэн — «Другой человек» (за роль Эдварда Лемюэля / Гая Мораца) — ПОБЕДИТЕЛЬ
Лучшая актриса в комедии или мюзикле
-
Эми Адамс — «Ночная сучка» (за роль Матери)
-
Синтия Эриво — «Злая: Сказка о ведьме Запада» (за роль Эльфэбы)
-
Карла София Гаскон — «Эмилия Перес» (за роль Эмилии Перес / Хуана «Манитас» Дель Монте)
-
Майки Мэдисон — «Анора» (за роль Аноры (Эни) Михеевой)
-
Деми Мур — «Субстанция» (за роль Элизабет Спаркл) — ПОБЕДИТЕЛЬ
-
Зендея — «Претенденты» (за роль Таши Дональдсон)
Лучший актер второго плана
- Юра Борисов — «Анора» (за роль Игоря)
-
Киран Калкин — «Настоящая боль» (за роль Бенджи Каплана) — ПОБЕДИТЕЛЬ
-
Эдвард Нортон — «Совершенный незнакомец» (за роль Пита Сигера)
-
Гай Пирс — «Бруталист» (за роль Харрисона Ван Бюрена)
-
Джереми Стронг — «Ученик» (за роль Роя Кона)
-
Дензел Вашингтон — «Гладиатор 2» (за роль Макрина)
Лучшая актриса второго плана
- Селена Гомес — «Эмилия Перес» (за роль Джесси Дель Монте)
-
Ариана Гранде — «Злая: Сказка о ведьме Запада» (за роль Галинды Апланд)
-
Фелисити Джонс — «Бруталист» (за роль Эржебет Тот)
-
Маргарет Куолли — «Субстанция» (за роль Сью)
-
Изабелла Росселлини — «Конклав» (за роль сестры Агнес)
-
Зои Салдана — «Эмилия Перес» (за роль Риты Мора Кастро) — ПОБЕДИТЕЛЬ
Лучший сценарий
- Жак Одиар — «Эмилия Перес»
-
Шон Бэйкер — «Анора»
-
Брэди Корбет и Мона Фастволд — «Бруталист»
-
Джесси Айзенберг — «Настоящая боль»
-
Корали Фаржа — «Субстанция»
-
Питер Строган — «Конклав» — ПОБЕДИТЕЛЬ
Лучшая музыка к фильму
- Фолькер Бертельманн — «Конклав»
-
Дэниел Блюмберг — «Бруталист»
-
Крис Бауэрс — «Дикий робот»
-
Клеман Дюколь и Камилла — «Эмилия Перес»
-
Трент Резнор и Аттикус Росс — «Претенденты» — ПОБЕДИТЕЛЬ
-
Ханс Циммер — «Дюна: Часть вторая»
Лучшая песня
- Beautiful That Way — «Шоугерл» (музыка и слова: Эндрю Уайатт, Майли Сайрус и Ликке Ли)
-
Compress / Repress — «Претенденты» (музыка и слова: Трент Резнор, Аттикус Росс и Лука Гуаданьино)
-
«Эль Маль» — «Эмилия Перес» (музыка и слова: Клеман Дюколь, Камилла и Жак Одиар) — ПОБЕДИТЕЛЬ
-
Forbidden Road — «Лучший» (музыка и слова: Робби Уильямс, Фредди Векслер и Саша Скарбек)
-
Kiss the Sky — «Дикий робот» (музыка и слова: Дилейси, Джордан К. Джонсон, Стефан Джонсон, Марен Моррис, Майкл Поллак и Али Тампоси)
-
Mi Camino — «Эмилия Перес» (музыка и слова: Клеман Дюколь и Камилла)
Лучший анимационный фильм
- «Поток» — ПОБЕДИТЕЛЬ
-
«Головоломка 2»
-
«Моана 2»
-
«Мемуары улитки»
-
«Уоллес и Громит: Птичья месть»
-
«Дикий робот»
Лучший фильм на иностранном языке
- «Я все еще здесь» (Бразилия)
-
«Все, что нам кажется светом» (Франция/Индия/Нидерланды/Люксембург/Италия)
-
«Горная невеста» (Италия)
-
«Семя священного инжира» (США/Германия)
-
«Девушка с иглой» (Польша/Швеция/Дания)
-
«Эмилия Перес» (Франция) — ПОБЕДИТЕЛЬ
Лучшие кинематографические и кассовые достижения
- «Чужой: Ромул»
-
«Битлджус Битлджус»
-
«Дэдпул и Росомаха»
-
«Гладиатор 2»
-
«Головоломка 2»
-
«Смерч 2»
-
«Злая: Сказка о ведьме Запада» — ПОБЕДИТЕЛЬ
-
«Дикий робот»
Телевизионные категории
Лучший телевизионный сериал (драма)
- «Сегун» — ПОБЕДИТЕЛЬ
-
«Игра в кальмара»
-
«День шакала»
-
«Мистер и миссис Смит»
-
«Медленные лошади»
-
«Дипломатка»
Лучший телевизионный сериал (комедия или мюзикл)
- «Медведь»
-
«Начальная школа Эбботт»
-
«Джентльмены»
-
«Хитрости» — ПОБЕДИТЕЛЬ
-
«Убийства в одном здании»
-
«Никто этого не хочет»
Лучший мини-сериал или телефильм
- «Монстры: История Лайла и Эрика Менендес»
-
«Все совпадения неслучайны»
-
«Настоящий детектив»
-
«Пингвин»
-
«Олененок» — ПОБЕДИТЕЛЬ
-
«Рипли»
Лучший актер в драматическом телесериале
- Дональд Гловер — «Мистер и миссис Смит» (за роль Джона Смита / Майкла)
-
Джейк Джилленхол — «Презумпция невиновности» (за роль Расти Сабича)
-
Гэри Олдман — «Медленные лошади» (за роль Джексона Лэмба)
-
Эдди Редмэйн — «День Шакала» (за роль «Шакала»)
-
Хироюки Санада — «Сегун» (за роль Йошии Торанаги) — ПОБЕДИТЕЛЬ
-
Билли Боб Торнтон — «Землевладелец» (за роль Томми Норриса)
Лучшая актриса в драматическом телесериале
- Кэти Бейтс — «Мэтлок» (за роль Мэдлин Кингстон / «Мэтти» Мэтлок)
-
Эмма Д'Арси — «Дом дракона» (за роль Рейениры Таргариен)
-
Кери Расселл — «Дипломатка» (за роль Кейт Уолер)
-
Майя Эрскин — «Мистер и миссис Смит» (за роль Джейн Смит)
-
Анна Саваи — «Сегун» (за роль Тоды Марико) — ПОБЕДИТЕЛЬ
-
Кира Найтли — «Черные голуби» (за роль Хелен Уэбб)
Лучший актер в телевизионном сериале — комедия или мюзикл
- Джереми Аллен Уайт — «Медведь» (за роль Кармена «Карми» Берзатто) — ПОБЕДИТЕЛЬ
-
Тед Дэнсон — «Человек внутри» (за роль Чарльза)
-
Стив Мартин — «Убийства в одном здании» (за роль Черльза-Хейдена Сэвиджа)
-
Джейсон Сигел — «Терапия» (за роль Джимми Лэрда)
-
Мартин Шорт — «Убийства в одном здании» (за роль Оливера Патнэма)
-
Адам Броуди — «Никто этого не хочет» (за роль Ноя Роклова)
Лучшая актриса в телевизионном сериале — комедия или мюзикл
- Айо Эдебири — «Медведь» (за роль Сидни Адаму)
-
Кристен Белл — «Никто этого не хочет» (за роль Джоанны)
-
Кинта Брансон — «Начальная школа Эбботт» (за роль Джанин Тигс)
-
Кэтрин Хан — «Это все Агата» (за роль Агаты Харкнесс)
-
Селена Гомес — «Убийства в одном здании» (за роль Мэйбл Мора)
-
Джин Смарт — «Хитрости» (за роль Деборы Вэнс) — ПОБЕДИТЕЛЬ
Лучший актер в мини-сериале или телефильме
- Колин Фаррелл — «Пингвин» (за роль Освальда «Оза» Кобба / Пингвина) — ПОБЕДИТЕЛЬ
-
Ричард Гэдд — «Олененок» (за роль Донни Данна)
-
Кевин Клайн — «Все совпадения неслучайны» (за роль Стивена Бригстока)
-
Купер Кох — «Монстры: История Лайла и Эрика Менендес» (за роль Эрика Менендеса)
-
Юэн Макгрегор — «Джентльмен в Москве» (за роль графа Александра Ростова)
-
Эндрю Скотт — «Рипли» (за роль Тома Рипли)
Лучший актриса в мини-сериале или телефильме
- Кейт Бланшетт — «Все совпадения неслучайны» (за роль Кэтрин Рэйвенскрофт)
-
Джоди Фостер — «Настоящий детектив» (за роль шерифа Лиз Дэнверс) — ПОБЕДИТЕЛЬ
-
Кристин Милиоти — «Пингвин» (за роль Софии Джиганте (Фальконе))
-
София Вергара — «Грисельда» (за роль Грисельды Бланко)
-
Наоми Уоттс — «Вражда: Капоте против Лебедей» (за роль Бейб Пэйли)
-
Кейт Уинслет — «Режим» (за роли Елены Вернем)
Лучший актер второго плана — сериал
- Таданобу Асано — «Сегун» (за роль Касиги Ябусиге) — ПОБЕДИТЕЛЬ
-
Хавьер Бардем — «Монстры: История Лайла и Эрика Менендес» (за роль Хосе Менендеса)
-
Харрисон Форд — «Терапия» (за роль доктора Пола Роудса)
-
Эбон Мосс-Бакрак — «Медведь» (за роль Ричарда «Ричи» Джеримовича)
-
Джек Лауден — «Медленные лошади» (за роль Ривера Картрайта)
-
Диего Луна — «Машина» (за роль Энди Переса)
Лучшая актриса второго плана — сериал
- Дакота Фаннинг — «Рипли» (за роль Мардж Шервуд)
-
Джессика Ганнинг — «Олененок» (за роль Марты Скотт) — ПОБЕДИТЕЛЬ
-
Элисон Дженни — «Дипломатка» (за роль вице-президента Грейс Пенн)
-
Кали Рейс — «Настоящий детектив» (за роль Эванджелин Наварро)
-
Ханна Айнбиндер — «Хитрости» (за роль Эвы Дэниелс)
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Лиза Колон-Зайас — «Медведь» (за роль Тины Марреро)
Специальные награды
- Виола Дэвис — Премия Сесиля Б. Де Милля (Награда за вклад в кинематограф)
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Тед Дэнсон — Премия имени Кэрол Бернетт (Награда за вклад в области телевидения)