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5 января в отеле Beverly Hilton в Калифорнии подошла к концу 82-я церемония вручения премии «Золотой глобус». Рассказываем обо всех номинантах и победителях одного из главных кинособытий года.

Игровое кино

Лучший фильм — драма

«Бруталист» — ПОБЕДИТЕЛЬ

«Совершенный незнакомец»

«Конклав»

«Дюна: Часть вторая»

«Мальчишки из «Никеля»

«Пятое сентября»

Лучший фильм — комедия или мюзикл

«Анора»

«Претенденты»

«Эмилия Перес» — ПОБЕДИТЕЛЬ

«Настоящая боль»

«Субстанция»

«Злая: Сказка о ведьме Запада»

Лучшая режиссура

Жак Одиар («Эмилия Перес»)

Шон Бэйкер — «Анора»

Брэди Корбет — «Бруталист» — ПОБЕДИТЕЛЬ

Эдвард Бергер — «Конклав»

Корали Фаржа — «Субстанция»

Паял Кападиа — «Все, что нам кажется светом»

Лучший актер в драматическом фильме

Эдриан Броуди — «Бруталист» (за роль Ласло Тота) — ПОБЕДИТЕЛЬ

Тимоти Шаламе — «Совершенный незнакомец» (за роль Боба Дилана)

Дэниэл Крэйг — «Квир» (за роль Уильяма Ли)

Рэйф Файнс — «Конклав» (за роль кардинала Томаса Лоуренса)

Колман Доминго— «Синг Синг» (за роль Джона «Дивайн Джи» Уитфилда)

Себастиан Стэн — «Ученик. Восхождение Трампа» (за роль Дональда Трампа)

Лучшая актриса в драматическом фильме

Памела Андерсон — «Шоугерл» (за роль Шелли)

Анджелина Джоли — «Мария» (за роль Марии Каллас)

Николь Кидман — «Плохая девочка» (за роль Роми Мейтис)

Тильда Суинтон — «Комната по соседству» (за роль Марты)

Фернанда Торрес — «Я все еще здесь» (за роль Юнис Пайвы) — ПОБЕДИТЕЛЬ

Кейт Уинслет — «Ли» (за роль Ли Миллер)

Лучший актер в комедии или мюзикле

Джесси Айзенберг — «Настоящая боль» (за роль Дэвида Каплана)

Гэбриел Лабелль — «Шоу субботним вечером» (за роль Лорна Майклза)

Хью Грант — «Еретик» (за роль мистера Рида)

Джесси Племонс — «Виды доброты» (за роль Роберта, Дэниела и Эндрю)

Глен Пауэлл — «Я не киллер» (за роль Гэри Джонсона)

Себастиан Стэн — «Другой человек» (за роль Эдварда Лемюэля / Гая Мораца) — ПОБЕДИТЕЛЬ

Лучшая актриса в комедии или мюзикле

Эми Адамс — «Ночная сучка» (за роль Матери)

Синтия Эриво — «Злая: Сказка о ведьме Запада» (за роль Эльфэбы)

Карла София Гаскон — «Эмилия Перес» (за роль Эмилии Перес / Хуана «Манитас» Дель Монте)

Майки Мэдисон — «Анора» (за роль Аноры (Эни) Михеевой)

Деми Мур — «Субстанция» (за роль Элизабет Спаркл) — ПОБЕДИТЕЛЬ

Зендея — «Претенденты» (за роль Таши Дональдсон)

Лучший актер второго плана

Юра Борисов — «Анора» (за роль Игоря)

Киран Калкин — «Настоящая боль» (за роль Бенджи Каплана) — ПОБЕДИТЕЛЬ

Эдвард Нортон — «Совершенный незнакомец» (за роль Пита Сигера)

Гай Пирс — «Бруталист» (за роль Харрисона Ван Бюрена)

Джереми Стронг — «Ученик» (за роль Роя Кона)

Дензел Вашингтон — «Гладиатор 2» (за роль Макрина)

Лучшая актриса второго плана

Селена Гомес — «Эмилия Перес» (за роль Джесси Дель Монте)

Ариана Гранде — «Злая: Сказка о ведьме Запада» (за роль Галинды Апланд)

Фелисити Джонс — «Бруталист» (за роль Эржебет Тот)

Маргарет Куолли — «Субстанция» (за роль Сью)

Изабелла Росселлини — «Конклав» (за роль сестры Агнес)

Зои Салдана — «Эмилия Перес» (за роль Риты Мора Кастро) — ПОБЕДИТЕЛЬ

Лучший сценарий

Жак Одиар — «Эмилия Перес»

Шон Бэйкер — «Анора»

Брэди Корбет и Мона Фастволд — «Бруталист»

Джесси Айзенберг — «Настоящая боль»

Корали Фаржа — «Субстанция»

Питер Строган — «Конклав» — ПОБЕДИТЕЛЬ

Лучшая музыка к фильму

Фолькер Бертельманн — «Конклав»

Дэниел Блюмберг — «Бруталист»

Крис Бауэрс — «Дикий робот»

Клеман Дюколь и Камилла — «Эмилия Перес»

Трент Резнор и Аттикус Росс — «Претенденты» — ПОБЕДИТЕЛЬ

Ханс Циммер — «Дюна: Часть вторая»

Лучшая песня

Beautiful That Way — «Шоугерл» (музыка и слова: Эндрю Уайатт, Майли Сайрус и Ликке Ли)

Compress / Repress — «Претенденты» (музыка и слова: Трент Резнор, Аттикус Росс и Лука Гуаданьино)

«Эль Маль» — «Эмилия Перес» (музыка и слова: Клеман Дюколь, Камилла и Жак Одиар) — ПОБЕДИТЕЛЬ

Forbidden Road — «Лучший» (музыка и слова: Робби Уильямс, Фредди Векслер и Саша Скарбек)

Kiss the Sky — «Дикий робот» (музыка и слова: Дилейси, Джордан К. Джонсон, Стефан Джонсон, Марен Моррис, Майкл Поллак и Али Тампоси)

Mi Camino — «Эмилия Перес» (музыка и слова: Клеман Дюколь и Камилла)

Лучший анимационный фильм

«Поток» — ПОБЕДИТЕЛЬ

«Головоломка 2»

«Моана 2»

«Мемуары улитки»

«Уоллес и Громит: Птичья месть»

«Дикий робот»

Лучший фильм на иностранном языке

«Я все еще здесь» (Бразилия)

«Все, что нам кажется светом» (Франция/Индия/Нидерланды/Люксембург/Италия)

«Горная невеста» (Италия)

«Семя священного инжира» (США/Германия)

«Девушка с иглой» (Польша/Швеция/Дания)

«Эмилия Перес» (Франция) — ПОБЕДИТЕЛЬ

Лучшие кинематографические и кассовые достижения

«Чужой: Ромул»

«Битлджус Битлджус»

«Дэдпул и Росомаха»

«Гладиатор 2»

«Головоломка 2»

«Смерч 2»

«Злая: Сказка о ведьме Запада» — ПОБЕДИТЕЛЬ

«Дикий робот»

Телевизионные категории

Лучший телевизионный сериал (драма)

«Сегун» — ПОБЕДИТЕЛЬ

«Игра в кальмара»

«День шакала»

«Мистер и миссис Смит»

«Медленные лошади»

«Дипломатка»

Лучший телевизионный сериал (комедия или мюзикл)

«Медведь»

«Начальная школа Эбботт»

«Джентльмены»

«Хитрости» — ПОБЕДИТЕЛЬ

«Убийства в одном здании»

«Никто этого не хочет»

Лучший мини-сериал или телефильм

«Монстры: История Лайла и Эрика Менендес»

«Все совпадения неслучайны»

«Настоящий детектив»

«Пингвин»

«Олененок» — ПОБЕДИТЕЛЬ

«Рипли»

Лучший актер в драматическом телесериале

Дональд Гловер — «Мистер и миссис Смит» (за роль Джона Смита / Майкла)

Джейк Джилленхол — «Презумпция невиновности» (за роль Расти Сабича)

Гэри Олдман — «Медленные лошади» (за роль Джексона Лэмба)

Эдди Редмэйн — «День Шакала» (за роль «Шакала»)

Хироюки Санада — «Сегун» (за роль Йошии Торанаги) — ПОБЕДИТЕЛЬ

Билли Боб Торнтон — «Землевладелец» (за роль Томми Норриса)

Лучшая актриса в драматическом телесериале

Кэти Бейтс — «Мэтлок» (за роль Мэдлин Кингстон / «Мэтти» Мэтлок)

Эмма Д'Арси — «Дом дракона» (за роль Рейениры Таргариен)

Кери Расселл — «Дипломатка» (за роль Кейт Уолер)

Майя Эрскин — «Мистер и миссис Смит» (за роль Джейн Смит)

Анна Саваи — «Сегун» (за роль Тоды Марико) — ПОБЕДИТЕЛЬ

Кира Найтли — «Черные голуби» (за роль Хелен Уэбб)

Лучший актер в телевизионном сериале — комедия или мюзикл

Джереми Аллен Уайт — «Медведь» (за роль Кармена «Карми» Берзатто) — ПОБЕДИТЕЛЬ

Тед Дэнсон — «Человек внутри» (за роль Чарльза)

Стив Мартин — «Убийства в одном здании» (за роль Черльза-Хейдена Сэвиджа)

Джейсон Сигел — «Терапия» (за роль Джимми Лэрда)

Мартин Шорт — «Убийства в одном здании» (за роль Оливера Патнэма)

Адам Броуди — «Никто этого не хочет» (за роль Ноя Роклова)

Лучшая актриса в телевизионном сериале — комедия или мюзикл

Айо Эдебири — «Медведь» (за роль Сидни Адаму)

Кристен Белл — «Никто этого не хочет» (за роль Джоанны)

Кинта Брансон — «Начальная школа Эбботт» (за роль Джанин Тигс)

Кэтрин Хан — «Это все Агата» (за роль Агаты Харкнесс)

Селена Гомес — «Убийства в одном здании» (за роль Мэйбл Мора)

Джин Смарт — «Хитрости» (за роль Деборы Вэнс) — ПОБЕДИТЕЛЬ

Лучший актер в мини-сериале или телефильме

Колин Фаррелл — «Пингвин» (за роль Освальда «Оза» Кобба / Пингвина) — ПОБЕДИТЕЛЬ

Ричард Гэдд — «Олененок» (за роль Донни Данна)

Кевин Клайн — «Все совпадения неслучайны» (за роль Стивена Бригстока)

Купер Кох — «Монстры: История Лайла и Эрика Менендес» (за роль Эрика Менендеса)

Юэн Макгрегор — «Джентльмен в Москве» (за роль графа Александра Ростова)

Эндрю Скотт — «Рипли» (за роль Тома Рипли)

Лучший актриса в мини-сериале или телефильме

Кейт Бланшетт — «Все совпадения неслучайны» (за роль Кэтрин Рэйвенскрофт)

Джоди Фостер — «Настоящий детектив» (за роль шерифа Лиз Дэнверс) — ПОБЕДИТЕЛЬ

Кристин Милиоти — «Пингвин» (за роль Софии Джиганте (Фальконе))

София Вергара — «Грисельда» (за роль Грисельды Бланко)

Наоми Уоттс — «Вражда: Капоте против Лебедей» (за роль Бейб Пэйли)

Кейт Уинслет — «Режим» (за роли Елены Вернем)

Лучший актер второго плана — сериал

Таданобу Асано — «Сегун» (за роль Касиги Ябусиге) — ПОБЕДИТЕЛЬ

Хавьер Бардем — «Монстры: История Лайла и Эрика Менендес» (за роль Хосе Менендеса)

Харрисон Форд — «Терапия» (за роль доктора Пола Роудса)

Эбон Мосс-Бакрак — «Медведь» (за роль Ричарда «Ричи» Джеримовича)

Джек Лауден — «Медленные лошади» (за роль Ривера Картрайта)

Диего Луна — «Машина» (за роль Энди Переса)

Лучшая актриса второго плана — сериал

Дакота Фаннинг — «Рипли» (за роль Мардж Шервуд)

Джессика Ганнинг — «Олененок» (за роль Марты Скотт) — ПОБЕДИТЕЛЬ

Элисон Дженни — «Дипломатка» (за роль вице-президента Грейс Пенн)

Кали Рейс — «Настоящий детектив» (за роль Эванджелин Наварро)

Ханна Айнбиндер — «Хитрости» (за роль Эвы Дэниелс)

Лиза Колон-Зайас — «Медведь» (за роль Тины Марреро)

Специальные награды