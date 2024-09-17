5 причин посмотреть сериал «Зимородок»
13 сентября стартовал третий сезон турецкого сериала «Зимородок». Рассказываем пять причин посмотреть драму о фиктивном браке, чувства в котором со временем становятся настоящими.
Сюжет, основанный на реальных событиях
«Зимородок» рассказывает историю богатого наследника Ферита Корхана, прожигающего жизнь и совершающего безответственные поступки. Разочарованный его поведением, дедушка, которому в свое время все доставалось тяжелым трудом, решает перевоспитать внука, найдя ему достойную невесту.
Сначала выбор падает на Суну Шанлы из небогатого, но уважаемого рода, а позже на ее сестру Сейран. Проблема в том, что девушка хочет поступить в университет и замужество совсем не входит в ее планы.
В основу сюжета «Зимородка» легли реальная история турецкой семьи и записи психиатра Гюльсерен Будайыджиоглу, которая позже подверглась критике со стороны как коллег, так и зрителей за разглашение врачебной тайны. Сама же психиатр отрицает все обвинения.
Непредсказуемый сценарий и обновленная история
Как это нередко бывает в индустрии, драмы «Зимородка» разворачиваются не только на съемочной площадке, но и за ее пределами. Сценарий двух сезонов проекта написал Мехмет Барыш Гунгер («Красная комната»), но в июне этого года стало известно, что он не будет работать над продолжением сериала. В своих соцсетях Мехмет Барыш Гунгер написал, что некоторые прощания в этой жизни невозможны, в то время как другие просто необходимы.
Поклонники проекта связали уход сценариста с давлением одного из продюсеров, который, по мнению некоторых фанатов шоу, настаивал на том, чтобы сюжетная линия Пелин (девушка Ферита, с которой он встречался до и во время брака с Сейран) продолжалась. Но сыгравшая ее Буче Бусе Кахраман не вернется в третьем сезоне «Зимородка». Актриса покинула проект, потому что не хочет оставаться заложницей одной роли.
Продюсеры обещают, что в третьем сезоне поклонников «Зимородка» ждет полностью обновленная история. За сценарий продолжения проекта отвечает Зейнеп Бонче («Дочь посла»).
Отличный актерский состав
Главные роли в «Зимородке» сыграли Афра Сарачоглу и Мерт Рамазан Демир. Ранее они снимались вместе в таких проектах, как «Учитель» и «Госпожа Фазилет и ее дочери».
Кроме того, Афра Сарачоглу известна по работам в сериале «Йешильчам» и драме «Второй шанс», а Мерт Рамазан Демир снимался в проекте «Восход Османской империи» и спин-оффе «Великолепного века».
Кто еще снялся в сериале «Зимородок»
- Гюльчин Сантырджиоглу — Ифакат Корхан
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Эмре Алтуг — Орхан Корхан
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Бериль Позам — Суна Шанлы/Ихсанлы/Сонмез
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Гезде Кансу — Гюльгюн Корхан
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Дирен Полатогуллары — Казым Шанлы
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Эрсин Арыджи — Абидин
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Четин Текиндор — Халис Корхан
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Шериф Сезер — Хатидже «Хаттуч» Шанлы/Корхан
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Ознур Серчелер — Асуман Корхан
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Хюлья Дуяр — Шефика
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Сезин Бозаджи — Эсме Шанлы
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Йигит Тунджай — Латиф
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Буче Бусе Кахраман — Пелин Йылмаз
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Туфан Гекпынар — Сертер Озер
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Топрак Саглам — Зеррин Йылмаз
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Баран Белюкбаши — Тарык Ихсанлы
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Эдиз Акшехир — Саффет Ихсанлы
Подробное раскрытие внутреннего мира персонажей
На данный момент «Зимородок» представил зрителям 74 эпизода, оригинальный хронометраж которых составляет около двух часов (в России эпизоды разделили на несколько частей с более привычной длительностью серии в 45-50 минут). За это время создатели сериала смогли представить и главных, и второстепенных персонажей как можно более объемно.
«Зимородок» — феномен турецких сериалов
«Зимородок» стал одним из самых популярных турецких сериалов. Проект был продан в 30 стран под названием «Золотой мальчик» (Golden Boy).
В 2022 году «Зимородок» попал в десятку самых просматриваемых сериалов в мире, обогнав «Мандалорца» и «Американскую историю ужасов».
В России проект тоже нашел своих поклонников. По данным индекса «Кинопоиск Pro», в 2023 году «Зимородок» несколько месяцев возглавлял рейтинг самых просматриваемых сериалов.
Где смотреть сериал «Зимородок» в России
Все вышедшие эпизоды «Зимородка» доступны для просмотра на Иви, Start и Okko.