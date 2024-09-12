Что показали в предыдущих сезонах сериала «Зимородок»

Уже завтра, 13 сентября, состоится премьера третьего сезона турецкого сериала «Зимородок». Проект рассказывает о фиктивном браке, в котором вспыхнули настоящие чувства. В преддверии премьеры продолжения проекта рассказываем, что было в предыдущих сериях.

Сюжет сериала «Зимородок»

Проект рассказывает о Ферите Корхане, который вырос в богатой семье и не умеет ценить то, что имеет. Персонаж прожигает жизнь, и это расстраивает его дедушку, которому в свое время все доставалось с большим трудом.

Чтобы перевоспитать внука, он решает найти ему достойную невесту. Сначала выбор падает на Суну, а позже — на ее сестру Сейран, которая совершенно не стремится к замужеству.

Фото Кадр из сериала «Зимородок»

Что показали в первом сезоне сериала «Зимородок»

Сейран не хочет выходить замуж за Ферита, и, чтобы она не сбежала, ее отец Казым (Дирен Полатогуллары) запирает девушку в подвале.

Суна злится на сестру, ведь брак был ее возможностью вырваться из нездоровой семейной обстановки. В течение сезона между сестрами не раз возникают разногласия, но в итоге их объединяет противостояние деспотичному отцу. К тому же Суна, как и хотела, вступает в брак. Ее мужем становится Саффет Ихсанлы (Эдиз Акшехир).

Фото Кадр из сериала «Зимородок»

После свадьбы Ферит знакомит Сейран со своей девушкой Пелин (Буче Бусе Кахраман). Их отношения в первом сезоне продолжаются до момента скандальной публикации в газете, после которой девушка удаляет номер Ферита и покидает Стамбул.

Сейран разочарована в браке, героиня хочет поступить в университет и получить образование, но в семье ожидают, что они с Феритом заведут детей. Ферит же после скандала хочет сбежать в Нью-Йорк. Сейран пытается переубедить мужа, но он все равно улетает.

После возвращения Ферита у них с Сейран происходит ссора, и она принимает решение вернуться в дом своего отца. Ферит возобновляет отношения с Пелин, а Сейран хочет развода. Отец девушки хочет выдать ее замуж за Тарыка (Баран Белюкбаши), брата Саффета.

После череды испытаний и тайных встреч Фериту и Сейран почти удается прийти к воссоединению, но в финале сезона мужчину ранят.

Фото Кадр из сериала «Зимородок»

Что показали во втором сезоне сериала «Зимородок»

Фериту предстоит рискованная операция, из-за чего семья Корхан негативно настроена по отношению к Сейран. Главный герой намерен бороться за отношения. В особняке царят интриги и борьба за власть, которые только усугубились с приездом незаконнорожденной дочери Халиса-аги (Четин Текиндор) Нюкет (Биннур Кая) и ее сына Кайи (Таро Эмир Текин).

Пелин бросается в Босфор из-за неразделенной любви. Героиня выживает и позже сообщает Фериту, что ждет от него ребенка.

Сейран говорит Фериту, что для сохранения отношений одной любви может быть мало, и просит его уйти. Ферит хочет сохранить брак, но Сейран считает, что уже слишком поздно.

Главная героиня переживает трудный период разрыва с Феритом в кругу друзей, после чего дает интервью, где рассказывает о семье, жизнь в которой причинила ей столько боли.

Ферит посчитал поступок Сейран предательством. Между персонажами началось масштабное противостояние. После того как главным героям удалось преодолеть разногласия, выяснилось, что Сейран тяжело больна.

Фото Кадр из сериала «Зимородок»

Что покажут в третьем сезоне «Зимородка»

События продолжения проекта развернутся спустя два года после произошедшего во втором сезоне. Ферит и Сейран переживают период разлуки и будут пытаться строить отношения с другими персонажами.

Актеры и персонажи сериала «Зимородок»

Мерт Рамазан Демир — Ферит Корхан

Афра Сарачоглу — Сейран Шанлы

Гюльчин Сантырджыоглу — Ифакат Корхан

Эмре Алтуг — Орхан Корхан

Бериль Позам — Суна Шанлы/Ихсанлы/Сонмез

Дирен Полатогуллары — Казым Шанлы

Гезде Кансу — Гюльгюн Корхан

Дирен Полатогуллари — Казым Шанлы

Эрсин Арыджы — Абидин

Сезин Бозаджи — Эсме Шанлы

Фото Кадр из сериала «Зимородок»

Трейлер третьего сезона сериала «Зимородок»

Где смотреть третий сезон сериала «Зимородок»

В России продолжение сериала «Зимородок» выйдет на START, Иви, Okko и других платформах. Премьера первой серии третьего сезона состоится 13 сентября.