Что показали в предыдущих сезонах сериала «Зимородок»
Уже завтра, 13 сентября, состоится премьера третьего сезона турецкого сериала «Зимородок». Проект рассказывает о фиктивном браке, в котором вспыхнули настоящие чувства. В преддверии премьеры продолжения проекта рассказываем, что было в предыдущих сериях.
Сюжет сериала «Зимородок»
Проект рассказывает о Ферите Корхане, который вырос в богатой семье и не умеет ценить то, что имеет. Персонаж прожигает жизнь, и это расстраивает его дедушку, которому в свое время все доставалось с большим трудом.
Чтобы перевоспитать внука, он решает найти ему достойную невесту. Сначала выбор падает на Суну, а позже — на ее сестру Сейран, которая совершенно не стремится к замужеству.
Что показали в первом сезоне сериала «Зимородок»
Сейран не хочет выходить замуж за Ферита, и, чтобы она не сбежала, ее отец Казым (Дирен Полатогуллары) запирает девушку в подвале.
Суна злится на сестру, ведь брак был ее возможностью вырваться из нездоровой семейной обстановки. В течение сезона между сестрами не раз возникают разногласия, но в итоге их объединяет противостояние деспотичному отцу. К тому же Суна, как и хотела, вступает в брак. Ее мужем становится Саффет Ихсанлы (Эдиз Акшехир).
После свадьбы Ферит знакомит Сейран со своей девушкой Пелин (Буче Бусе Кахраман). Их отношения в первом сезоне продолжаются до момента скандальной публикации в газете, после которой девушка удаляет номер Ферита и покидает Стамбул.
Сейран разочарована в браке, героиня хочет поступить в университет и получить образование, но в семье ожидают, что они с Феритом заведут детей. Ферит же после скандала хочет сбежать в Нью-Йорк. Сейран пытается переубедить мужа, но он все равно улетает.
После возвращения Ферита у них с Сейран происходит ссора, и она принимает решение вернуться в дом своего отца. Ферит возобновляет отношения с Пелин, а Сейран хочет развода. Отец девушки хочет выдать ее замуж за Тарыка (Баран Белюкбаши), брата Саффета.
После череды испытаний и тайных встреч Фериту и Сейран почти удается прийти к воссоединению, но в финале сезона мужчину ранят.
Что показали во втором сезоне сериала «Зимородок»
Фериту предстоит рискованная операция, из-за чего семья Корхан негативно настроена по отношению к Сейран. Главный герой намерен бороться за отношения. В особняке царят интриги и борьба за власть, которые только усугубились с приездом незаконнорожденной дочери Халиса-аги (Четин Текиндор) Нюкет (Биннур Кая) и ее сына Кайи (Таро Эмир Текин).
Пелин бросается в Босфор из-за неразделенной любви. Героиня выживает и позже сообщает Фериту, что ждет от него ребенка.
Сейран говорит Фериту, что для сохранения отношений одной любви может быть мало, и просит его уйти. Ферит хочет сохранить брак, но Сейран считает, что уже слишком поздно.
Главная героиня переживает трудный период разрыва с Феритом в кругу друзей, после чего дает интервью, где рассказывает о семье, жизнь в которой причинила ей столько боли.
Ферит посчитал поступок Сейран предательством. Между персонажами началось масштабное противостояние. После того как главным героям удалось преодолеть разногласия, выяснилось, что Сейран тяжело больна.
Что покажут в третьем сезоне «Зимородка»
События продолжения проекта развернутся спустя два года после произошедшего во втором сезоне. Ферит и Сейран переживают период разлуки и будут пытаться строить отношения с другими персонажами.
Актеры и персонажи сериала «Зимородок»
- Мерт Рамазан Демир — Ферит Корхан
- Афра Сарачоглу — Сейран Шанлы
- Гюльчин Сантырджыоглу — Ифакат Корхан
- Эмре Алтуг — Орхан Корхан
- Бериль Позам — Суна Шанлы/Ихсанлы/Сонмез
- Дирен Полатогуллары — Казым Шанлы
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Гезде Кансу — Гюльгюн Корхан
- Дирен Полатогуллари — Казым Шанлы
- Эрсин Арыджы — Абидин
- Сезин Бозаджи — Эсме Шанлы
Трейлер третьего сезона сериала «Зимородок»
Где смотреть третий сезон сериала «Зимородок»
В России продолжение сериала «Зимородок» выйдет на START, Иви, Okko и других платформах. Премьера первой серии третьего сезона состоится 13 сентября.