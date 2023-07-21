«Жанна Дюбарри»: каким получилось возвращение Джонни Деппа в большое кино

В российский прокат вышла историческая драма о фаворитке Людовика XV, которая в этом году открыла Каннский кинофестиваль. «Жанна Дюбарри» ознаменовала возвращение Джонни Деппа на большие экраны. Рассказываем, какие скандалы сопровождали съемки и какой в итоге получилась лента.

О ком фильм

Главная героиня картины — Жанна Дюбарри (урожденная Бекю) — существовала на самом деле. Она появилась на свет в бедной семье, но смогла проложить себе дорогу в королевский дворец, где вышла замуж за графа Дюбарри. Однако в историю Жанна вошла как официальная фаворитка Людовика XV, чье правление было одним из самых длительных во Франции.

Фото Кадр из фильма «Жанна Дюбари»

«Жанна Дюбарри» выглядит классическим байопиком, который показывает все основные этапы из жизни протагонистки, начиная с омраченного нищетой детства и переходя к карьере куртизанки. Отправной точкой основной сюжетной линии становится знакомство Жанны с Людовиком XV, роль которого и исполнил Джонни Депп.

Кто работал над фильмом

Ленту срежиссировала француженка Майвенн. Она же сыграла главную роль, а также выступила одним из авторов сценария. В качестве постановщицы Майвен может быть знакома зрителям по таким проектам, как «Мой король» с Венсаном Касселем и «ДНК» с Луи Гаррелем. Однако наиболее известны ее актерские работы, в частности — оперная певица Плавалагуна из «Пятого элемента».

Именно личность Майвенн стала одной из причин неоднозначного восприятия «Жанны Дюбари». Во-первых, это она упорно настаивала на кандидатуре Джонни Деппа на роль Людовика XV. Напомним, что на фоне судебного разбирательства с Эмбер Херд актер выглядел не самым желанным кастинговым решением для многих студий.

Фото Кадр из фильма «Жанна Дюбари»

Впоследствии и сама Майвенн оказалась в центре скандала: весной этого года главный редактор французского журнала Mediapart обвинил кинематографистку в нападении. По его словам, Майвенн схватила его за волосы и плюнула в лицо. Позже выяснилось, что причиной могли стать опубликованное в издании расследование, фигурантом которого был бывший муж Майвенн — режиссер Люк Бессон.

Когда состоялся премьерный показ

«Жанна Дюбарри» стала первой за три года ролью Джонни Деппа. Оставив позади скандальный развод и судебные тяжбы с бывшей супругой, актер получил шанс на триумфальное возвращение: Каннский фестиваль выбрал костюмную драму в качестве фильма, который откроет престижный киносмотр. Однако и здесь все пошло не по плану. Организаторов обвинили в поддержке насилия, а феминистские организации призвали бойкотировать Канны.

Фото Кадр из фильма «Жанна Дюбари»

И все же показ ленты состоялся, а зрители встретили ее семиминутными овациями. Только вот в последовавших за премьерой рецензиях критики оказались более сдержанными: они отмечали хороший французский Деппа, яркие костюмы и декорации (съемки шли непосредственно в Версале), но в целом остались не в восторге.

Как зрители отреагировали на фильм

Сейчас рейтинг «Жанны Дюбарри» на сайте Rotten Tomatoes составляет всего 50%. Пользователи IMDb оказались чуть щедрее: средняя оценка — 6.7 из 10. Отечественная аудитория, неизменно поддерживающая Джонни Деппа, подняла показатель на Кинопоиске до 7.3.

Вот несколько цитат из русскоязычных рецензий.

«Фильм подан в красивой обертке, но не стоит оценивать содержимое, как нечто грандиозное. Нам показывают одну из важнейших точек в исторической биографии или эпохе. Согласен. Даже если картина достоверна, она ведь еще должна быть интересна».

«По тому, как снято, по атмосфере, «Жанна Дюбарри» похожа на кино 90-х годов. После просмотра оставляет какой-то тяжеловатый осадок».

«Эта парочка создала на экране такой клубок страстей, что после окончания хочется перемотать на начало и снова испытать такие настоящие киношные эмоции. Советую смотреть на языке оригинала с субтитрами (как я смотрел) и просто наслаждаться красивой историей любви. Зачем много говорить?».

Фото Кадр из фильма «Жанна Дюбари»

Пользователи сайта Letterboxd (рейтинг фильма здесь составляет 2.9 из 5), наоборот, отмечают полное отсутствие химии между главными героями. «Ужасная работа Джонни. Это не камбэк, а тотальный провал», — говорится в одной из рецензий.

Что посмотреть вместо «Жанны Дюбарри»

В одном из интервью Майвенн призналась, что на создание фильма ее вдохновила лента «Мария-Антуанетта». Картина Софии Копполы была отмечена «Оскаром» в категории «Лучшие костюмы», а также получила приз Французской системы национального образования в рамках Каннского кинофестиваля 2006 года.

Фото Кадр из фильма «Мария Антуанетта»

Фото Кадр из фильма «Мария Антуанетта»

Хотя в центре сюжета — французская королева Мария-Антуанетта, роль которой исполнила Кирстен Данст («Человек-паук»), Жанна Дюбарри присутствует и в этом фильме: ее сыграла итальянская актриса Азия Ардженто.

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