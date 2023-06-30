5 фактов о фильме «Завтрак у Тиффани», которые вы могли не знать

Вчера в Нью-Йорке загорелся ювелирный бутик Tiffany & Co. на Пятой авеню. Эта новость могла бы остаться незамеченной в сводке происшествий, однако стоит отметить, что у витрины именно этого магазина был снят один из эпизодов культового фильма «Завтрак у Тиффани».

Вот несколько интересных фактов об этой романтической комедии.

У картины был первоисточник

В основе «Завтрака у Тиффани» лежит одноименная повесть американского писателя Трумена Капоте. Изначально он назвал главную героиню Конни Густафсон, но впоследствии переименовал в Холли Голайтли. Сам Капоте считал ее своим любимым персонажем.

Книга, выпущенная в 1958 году, повествует о дружбе Холли с безымянным рассказчиком на фоне Второй мировой войны. Однако создатели фильма перенесли события фильма в 60-е. Различается и общее настроение повествования, но литературный источник и его экранизация как будто бы дополняют друг друга.

Фото Кадр из фильма «Завтрак у Тиффани»

Режиссер хотел других актеров

Главную роль в картине исполнила оскароносная актриса Одри Хепберн (в 1954-м ее отметили за романтическую комедию «Римские каникулы»). На момент съемок ей уже исполнился 31 год, хотя по сюжету повести Холли Голайтли еще не было и двадцати.

Любопытно, что сам Капоте, в итоге оставшийся абсолютно неудовлетворенным игрой Хепберн, видел в этом образе Мэрилин Монро (которая, кстати, была еще старше). От участия в проекте голливудскую диву отговорили близкие, в частности педагог актерского мастерства Пол Страсберг. Окружению Монро не понравился сомнительный образ «девушки на один вечер».

В роли молодого писателя, живущего по соседству, мог появиться Стив МакКуин («Великолепная семерка», «Большой побег»). Однако он был связан контрактом, не позволяющим покинуть сериал «Разыскивается живым или мертвым». Второй кандидат — Тони Кертис («В джазе только девушки») — не заинтересовал продюсеров. Поэтому роль Пола Варжака ушла к Джорджу Пеппарду.

Фото Кадр из фильма «Завтрак у Тиффани»

Фильм оставил модный след

Холли Голайтли по праву считается иконой моды. Знаменитое черное платье было создано лично Юбером де Живанши, французским модельером и близким другом Одри Хепберн. В 2006 году оно было продано на аукционе за 900 тысяч долларов.

Еще одна визитная карточка главной героини — солнцезащитные очки, разработанные дизайнером Оливером Голдсмитом. До «Завтрака у Тиффани» подобный аксессуар не использовался в кино.

Фото Кадр из фильма «Завтрак у Тиффани»

Песня Moon River могла не прозвучать

Песня, которую Холли исполняет, сидя на пожарной лестнице, могла не попасть в картину. Поговаривают, что эпизод не понравился кому-то из продюсеров и поступило предложение вырезать его, но Хепберн заявила, что это случится только через ее труп.

В итоге на церемонии «Оскар» в 1962 году «Moon River» одержала победу как лучшая песня, а композитор Генри Манчини забрал статуэтку за лучший саундтрек.

Фото Кадр из фильма «Завтрак у Тиффани»

Компания Tiffany & Co. сделала большое исключение

Ювелирный бутик, который накануне загорелся в самом центре Нью-Йорка, появляется на экране не только в начале фильма, когда главная героиня рассматривает витрину, завтракая круассаном с кофе. Одна из сцен была снята внутри магазина: ради этого впервые с XIX века его открыли в воскресенье, а для охраны украшений пригласили 40 вооруженных человек.

Фото Кадр из фильма «Завтрак у Тиффани»

Среди других известных локаций, задействованных в фильме и доступных для посещения, замечены Центральный парк и Нью-Йоркская публичная библиотека.

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