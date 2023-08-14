5 достойных зарубежных экранизаций русских романов

Зарубежные режиссеры достаточно редко берутся за экранизации русской классики: уж слишком загадочна наша русская душа, и не каждый рискнет попробовать передать ее средствами кинематографа. Однако некоторые западные экранизации можно назвать удачными: какие-то из них привносят новаторское видение в произведения классиков, какие-то идут по простому пути костюмной драмы, а какие-то осовременивают сюжет и трактуют его по-своему.

Собрали для вас пять любопытных экранизаций романов и рассказов русской классики, созданных зарубежными авторами.

Война и мир (2016)

Страна: Великобритания

Фото Кадр из фильма «Война и мир»

Экранизация одноименного романа Льва Толстого вышла в 2016 году в формате мини-сериала от BBC. Главные роли Пьера Безухова и Наташи Ростовой исполнили тогда еще молодые Пол Дано (многие считают его Пьера наиболее близким к оригиналу) и Лили Джеймс. Болконского очень достойно сыграл Джеймс Нортон, а его сестру Марию Болконскую — талантливая актриса Джесси Бакли. Хочется пошутить, что знаменитый дуб тоже сыграло какое-нибудь известное дерево, но мы знаем только, что съемки проходили в России — в сериале присутствуют виды Петербурга, Гатчины, Царского села.

Шесть часовых серий передают содержание «Войны и мира», сконцентрировавшись скорее на любовной линии, чем на войне, судьбе России и философских размышлениях князя. Российские зрители отмечают, что сериал помогает лучше понять роман и мотивацию героев, но критикуют откровенные постельные сцены, которых не было в тексте Льва Николаевича.

Сериал получил признание критиков и зрителей за свою высокую продакшн-ценность и верность оригинальному произведению. Его рейтинг на «Кинопоиске» — 8 баллов и 8.1 на IMDb.

Идиот (1951)

Страна: Япония

Фото Кадр из фильма «Идиот»

Как известно, классик японского кинематографа Акира Куросава был большим поклонником русской литературы, а произведения Достоевского, по его собственным словам, «приводили его мысли в порядок».

Экранизация Куросавы переносит действие романа на остров Хоккайдо, в японские реалии, знакомые режиссеру. Именно это решение помогло избежать ловушек адаптации и не скатиться в дословное воссоздание русской действительности, что с большой вероятностью могло привести к появлению на экране той самой «клюквы».

Кроме смены места действия, Куросава изменил некоторые из сцен романа, а финальная сцена в его интерпретации принимает и вовсе фантастический характер.

Несмотря на все допущения и изменения, Акира Куросава удивительным образом смог передать на экране поэтику произведений Достоевского, что, иронично, и стало основой для отрицательных отзывов на фильм.

По словам самого режиссера, в некоторых моментах он действительно зашел слишком далеко, ведь дисбалансный стиль русского классика не всегда подходит для киноадаптаций. Но при этом он считал «Идиота» одним из своих лучших фильмов. Проблемы, поднятые в романе, вечны, и логично, что классик японского кино адаптирует их для той среды, в которой состоялся как автор.

Тем не менее на «Кинопоиске» картина набрала рейтинг 7,7, а на зарубежном IMDb всего 7.2.

Каренина (2012)

Страна: Великобритания

Фото Кадр из фильма «Каренина»

Мелодрама британского режиссера Джо Райта снята по одноименному роману Льва Николаевича Толстого.

Уникальная черта фильма — подчеркнутая театральность. При съемках картины режиссер использовал экспериментальный подход: почти все сцены фильма сняты внутри специально построенных театральных декораций. Сам режиссер заявлял, что постоянное нахождение актеров внутри них не является лишь украшательством, а направлено на сближение зрителя с героями и погружение его в мир романа. Однако не все было снято в павильоне: часть натурных съемок сделаны на острове Кижи в Карелии.

Фильм, вышедший в 2012 году, получил «Оскар» и премию BAFTA за дизайн костюмов и был представлен в еще нескольких технических номинациях. Несмотря на неровное повествование и спорные решения, как минимум актерская игра Киры Найтли, Джуда Лоу, Донала Глисона и Аарона Тейлора-Джонсона заслуживает внимания, особенно учитывая не самый стандартный подход к съемкам экранизации.

Кинозрители довольно скромно оценили фильм о том, как все смешалось в доме Облонских: рейтинг на «Кинопоиске» составил 6,8, а на IMDb еще ниже — 6,6.

Двойник (2013)

Страна: Великобритания

Фото Кадр из фильма «Двойник»

Британский фильм режиссера Ричарда Айоади, вышедший в 2013 году, основан на адаптированной повести «Двойник» Федора Михайловича Достоевского.

Действие фильма перенесено в настоящее время. Джесси Айзенберг, играющий центрального персонажа, на экране фактически воплощает два противоположных образа. Несмотря на то что внешне герои фильма Саймон Джеймс и Джеймс Саймон — почти полные копии друг друга, по характеру они стопроцентные антагонисты. Скромный Саймон совсем не похож на обаятельного и уверенного Джеймса.

Со временем Джеймс играет все более и более значительную роль в жизни Саймона, вплоть до того, что о существовании последнего почти забывают.

Триллер на грани комедии и трагедии погружает зрителя в мир, где даже герои не понимают, что реально, а что нет. Как и повесть, кинолента затрагивает проблематику общества, где важным является не сам человек, а лишь внешние атрибуты. Герой фильма Саймон Джеймс — лишь маленький человек на неважной должности, а причиной его расстройства является то самое окружение, где люди больше похожи на вещи, чем на уникальные личности.

Драма получила рейтинг 6,7 на «Кинопоиске» и 6,5 на IMDb.

Онегин (1998)

Страна: Великобритания

Фото Кадр из фильма «Онегин»

Первый из двух фильмов режиссера Марты Файнс, основанный на романе Александра Сергеевича Пушкина, вышел на широкие экраны в 1998 году. Главные роли в киноадаптации исполнили ее брат Рейф Файнс (Евгений Онегин) и Лив Тайлер (Татьяна Ларина). В актерском составе засветились также Лина Хиди, которая играет Ольгу, и Тоби Стивенс в роли Ленского. Музыку к фильму написал Магнус Файнс, замыкая тройку звездного семейства.

Экранизация ушла далеко от романа: стихотворный слог сохранился лишь в моментах чтения писем, а музыка, звучащая в фильме, не соответствует эпохе. При этом фильм интересен именно своими отличиями и анахронизмами, ведь, по словам авторов, лента представляет собой не прямую экранизацию классики, а скорее взгляд со стороны, через английскую призму восприятия русской культуры.

Несмотря на недостатки фильма, с уверенностью можно сказать, что Файнсы с любовью перенесли на экран историю об утраченной молодости и волнующей любви. В итоге российские зрители оценили фильм на 7,0, а на IMDb лента набрала 6,8 балла.

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