Биография Юрия Колокольникова: история российского актера, снявшегося в «Белом лотосе»
Юрий Андреевич Колокольников
Дата рождения: 15 декабря 1980 года.
Место рождения: Москва.
Деятельность: актер, продюсер.
Начало карьеры: с 1994 года.
Рост: 196 см.
Детство и юность Юрия Колокольникова
Юрий Колокольников родился 15 декабря 1980 года в Москве. Его мать, Марина Сонкина, работала журналистом, а отец, Андрей Колокольников, был ученым. В семье воспитывался старший брат Федор, сейчас он — доктор математических наук. После развода Сонкина вместе с сыновьями по работе переехала в Канаду.
В подростковом возрасте у Колокольникова были проблемы с поведением, поэтому мать отправила его в Россию к отцу. Юрий застал трудные 90-е годы. Он рано начал работать.
Однажды его отец увидел объявление о наборе в киношколу, куда и решил отдать сына. Юрию очень понравилось эта идея. Параллельно он играл в детских постановках. Колокольников-старший через знакомых пристроил наследника на роль беспризорника в сериал «Железный занавес».
В 15 лет Юра сдал школьные экзамены экстерном и поступил в Щукинское училище. После окончания вуза поехал покорять США, но, не добившись успеха, вернулся на родину.
Актерская карьера в отечественном кинематографе
Будучи студентом, Юрий Колокольников получил роль в фильме Петра Тодоровского «Ретро втроем» (1998). Однако картина не имела успеха у зрителей. В первое время начинающего актера утверждали в исторические проекты. Среди них «В августе 44-го...» (2000), «В июне 41-го» (2003), «Статский советник» (2005).
Колокольников пробовал себя и в комедийном жанре. Он появился в проекте «Счастливый конец» (2010). В 2017 году вышел биографический фильм «ВМаяковский», где актер сыграл главную роль. В начале его карьеры были и такие громкие проекты, как «Распутин» (2011), «Поддубный» (2013), «Метод» (2015), «Про любовь» (2015), «Завтрак у папы» (2016).
С 2020-го вышло несколько крупных проектов с участием Колокольникова. Это «Беспринципные» (2020), «Серебряные коньки» (2020), «Петровы в гриппе» (2021), «Молоко» (2021), «Беспринципные в деревне» (2023), «Мастер и Маргарита» (2024).
Актер не зацикливается на драмах, а снимается в разных жанрах. Например, в 2022 году вышла экранизация антиутопии Евгения Замятина «Мы». В его арсенале есть две сказки: «По щучьему велению» (2023) и «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» (2025).
Актерская карьера в западном кинематографе
Юрий Колокольников входит в немногочисленное число российских актеров, которые активно снимаются в западных фильмах. Впервые на съемочной площадке иностранного проекта артист появился в 2014 году. Это был сериал «Игра престолов». Россиянина можно увидеть в 4-м сезоне, где ему досталась роль вождя одичалых Стира. Также Колокольников снялся во французском боевике «Перевозчик: Наследие» (2015).
В 2017 году актера утвердили на роль бандита по имени Иван в боевике «Телохранитель киллера». В главных ролях фильма сыграли Райан Рейнольдс и Сэмюэл Л. Джексон.
На счету Колокольникова есть и российско-китайский проект. Он появился в образе Петра I в «Тайне печати дракона» (2019).
В 2020-м ему посчастливилось поработать с Кристофером Ноланом в научно-фантастическом боевике «Довод». Россиянин сыграл начальника охраны. Съемки проходили в нескольких странах: Великобритании, Дании, Индии, Италии, Норвегии, США и Эстонии.
В 2024 году состоялась премьера супергеройского фильма «Крэйвен-охотник», где Колокольникову досталась роль главы кировской мафии. В фильме снялись Рассел Кроу и Аарон Тейлор-Джонсон.
Достижения Юрия Колокольникова
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Лауреат театральной премии «Чайка» (2003)
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Лауреат молодежной премии «Триумф» (2004)
Личная жизнь Юрия Колокольникова
Первой супругой артиста стала Надежда Макляровская, экономист по образованию. Также девушка основала собственное агентство недвижимости. Их брак просуществовал с 2001 по 2013 год. В семье родилась дочь Таисия (род. 2006).
Актер состоял в гражданском браке с актрисой Ксенией Раппопорт. Их связь началась, когда Колокольников был женат. Звезда отечественного кино родила от него дочь, которую назвали София (род. 2011). В 2014-м пара рассталась.
В 2024 году Юрий Колокольников женился во второй раз. Его избранницей стала литовская актриса Вильма Кутавичюте. Также актер появится в третьем сезоне сериала «Белый лотос».
10 лучших фильмов и сериалов по версии «Кинопоиска»
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«Игра престолов» (2014)
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«Мой дикий друг» (2024)
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«Метод» (2015 — наст. время)
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«В августе 44-го» (2001)
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«Крюк» (2021)
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«Статский советник» (2005)
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«Герой нашего времени» (2006)
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«Мамочки» (2015-2017)
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«Крылья империи» (2017-2019)
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«Юг» (2024)
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