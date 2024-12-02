Он сыграл роль телохранителя Игоря в фильме «Анора».

Юра Борисов

Дата рождения: 8 декабря 1992 года.

Место рождения: Реутов (Московская область)

Профессия: актер.

Начало карьеры: 2010 год.

Детство и юность Юры Борисова

Юра Борисов родился 8 декабря 1992 года в Реутове (Московская область). В школе мальчик играл в театре. В детстве он обожал смотреть фильмы о «Гарри Поттере». Когда пришло время выбирать вуз, Юра подал документы на актерский факультет в Щепкинское училище.

Во время учебы начинающий актер принимал активное участие в студенческих спектаклях. А в 2013 году Борисов стал лауреатом премии «Золотой Лист», которую вручают лучшим выпускникам театральных училищ, в номинации «Лучшая мужская роль». Он был отмечен за роль Аметистова в спектакле «Зойкина квартира».

Юра Борисов. Фото Кадр из фильма «Калашников». Фото: Первый канал

Актерская карьера Юры Борисова

После получения высшего образования Юру Борисова пригласили в театр «Сатирикон», в котором актер прослужил до 2014 года. Здесь он был задействован в таких спектаклях, как «Отелло» и «Ромео и Джульетте». В 2016-м играл в театре имени М.А. Булгакова.

С 2010 года начал сниматься в кино. Первые роли были эпизодическими. Его можно увидеть в таких проектах, как «Поединки: испытание смертью» (2010), «Смех и грех» (2011), «Записки экспедитора Тайной канцелярии» (2011), «Искупление» (2012).

Первую главную роль получил в 2011-м в сериале «У каждого своя война». Борисов предстал в образе школьника по имени Роберт Крохин. По сюжету его герой был влюблен в подругу атамана замоскворецкой шпаны. Эта работа позволила ему обратить на себя внимание российских режиссеров.

Вскоре он снялся в сериалах «В зоне риска» (2012), «Прощай, любимая!» (2014), «Уходящая натура» (2014), фильмах «Мотыльки» (2013), «Старое ружье» (2014), «Выстрел» (2015), «Дорога на Берлин» (2015), «Семь пар нечистых» (2018). Первое время его часто приглашали в проекты о войне. Но самыми успешными военными фильмами с участием Юры Борисова являются «Т-34» (2018) и «Калашников» (2020).

Специально для роли изобретателя АК-47 российский актер разбирал психологию своего героя.

«Для меня это была история маленького человека, которого никто не воспринимал всерьез. И отчасти все, что с ним произошло дальше, — это плоды тех комплексов, которые и привели к тому, что человек создал оружие», — говорил Борисов.

За роль Михаила Калашникова актер был удостоен премии «Золотой орел» в номинации «Лучшая мужская роль».

Каждый год список громких премьер с Юрой Борисовым только растет. На его счету такие громкие проекты, как «Закон каменных джунглей» (2015), «Вторжение» (2020), «Ольга» (2018—2023), «Союз спасения» (2019), «Серебряные коньки» (2020), «Мир! Дружба! Жвачка!» (2020-2024), «Кто-нибудь видел мою девчонку?» (2021), «Сто лет тому вперед» (2024). Фильм с его участием «Бык» (2019) взял главный приз «Кинотавра».

Но главной работой в его карьере стал американский фильм «Анора», где он снялся вместе с Марком Эйдельштейном. Это мелодрама о браке стриптизерши и сына русского олигарха. В зарубежной кинокартине Борисову досталась роль телохранителя Игоря.

В 2025 году состоится премьера фильма-мюзикла «Пророк» о русском писателе Александре Пушкине с Юрой Борисовым в главной роли. Также в производстве находится сериал «Хроники русской революции» режиссера Андрея Кончаловского. В касте также заявлены Никита Ефремов и Юлия Высоцкая.

Юра Борисов. Фото Кадр из фильма «Анора»

Номинация на «Оскар»

Премьера фильма «Анора» режиссера Шона Бэйкера состоялась весной 2024 года на Каннском кинофестивале. Кинокартина была отмечена «Золотой пальмовой ветвью».

Зарубежным кинокритикам особенно понравился герой Юры Борисова — телохранитель по имени Игорь. Сразу несколько авторитетных изданий спрогнозировали российскому актеру номинацию на «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль второго плана». Среди них Variety и Indiewire.

При этом конкуренция в борьбе за победу очень высокая. Потенциальные претенденты: Дензел Вашингтон («Гладиатор 2»), Джереми Стронг («Ученик. Восхождение Трампа»), Гай Пирс («Бруталист»), Стэнли Туччи («Конклав»), Джон Туртурро («Комната по соседству») и Киран Калкин («Настоящая боль»).

Номинанты на премию Американской академии кинематографических искусств и наук будут объявлены 17 января 2025 года.

Последний раз русского актера номинировали на «Оскар» в 1977-м. Такой участи удостоился артист балета и актер Михаил Барышников за роль второго плана в фильме «Поворотный пункт».

Шансы у Борисова повторить успех есть, так как его уже номинировали на премии «Готэм» и Astra наравне с Дензелом Вашингтоном и Кираном Калкиным.

Юра Борисов. Фото «Централ Партнершип»

Награды Юры Борисова

Золотой лист

Лучшая мужская роль (2013) — «Зойкина квартира»

Московский международный кинофестиваль

Chopard Talent Awards (2020) — «Бык»

Премия журнала GQ

Актер года (2020)

Золотой орел

Лучшая мужская роль в кино (2021 ) — «Калашников»

Международный кинофестиваль в Сан-Паулу

Лучший актер (2021) — «Купе номер шесть»

Международный кинофестиваль в Вальядолиде

Лучший актер (2021) — «Купе номер шесть»

Белый слон

Лучшая главная мужская роль (2022) — «Капитан Волконогов бежал»

Золотой орел

Лучшая мужская роль (2021) — «Калашников»

Юра Борисов с женой Анной Шевчук. Фото соцсети

Личная жизнь Юры Борисова

Юрий Борисов женат на актрисе Анне Шевчук. Девушка на два года старше актера. Они познакомились во время учебы в Щепкинском училище. Однако узаконили свои отношения только в 2014 году. Супруги воспитывают двоих дочерей — Марфу и Акулину.

«Когда родилась первая дочь Марфа, я хотел, чтобы в доме не было миллиарда кукол, розовых вещей, блесток и сердечек. Почему-то у девочек половина игрушек розовые (очень пошлые). Поэтому мы покупали ей деревянные игрушки, я вырезал из бумаги что-то. На это тратилось столько времени и сил. Когда она пошла в детский сад, то увидела всех этих кукол, русалок, розовые сундучки, сердечки с блестками... И теперь самый любимый ее цвет — розовый», — рассказывал Борисов в интервью «Вокруг ТВ».

Юра Борисов. Фото Global Look Press

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