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Вселенная Человека-паука от Сони (Вселенная персонажей Marvel от Sony): закрытие
Фильмы и сериалы

Сегодня, 19:00

10 мин.

Конец вселенной Человека-паука от Sony: что не так с медиафраншизой

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Веном 2», реж. Энди Серкис / Columbia Pictures, Marvel Entertainment, Matt Tolmach Productions, Pascal Pictures, Avi Arad Productions
Фото Кадр из фильма «Веном 2», реж. Энди Серкис / Columbia Pictures, Marvel Entertainment, Matt Tolmach Productions, Pascal Pictures, Avi Arad Productions
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Недавняя премьера картины «Крейвен-охотник» Джей Си Чендора забила последний гвоздь в крышку гроба вселенной Человека-паука от Sony. После серии провальных проектов студия больше не планирует снимать фильмы о врагах Питера Паркера, решив ограничиться работой над новым «Человеком-пауком» с Томом Холландом, продолжении мультфильма «Паутина вселенных» и сериала «Нуарный Паук» с Николасом Кейджем. Рассказываем, что не так с медиафраншизой и чего не хватило вселенной Человека-паука от Sony для успеха.

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Что такое вселенная Человека-паука от Sony

Вселенная Человека-паука от Sony, или Вселенная персонажей Marvel от Sony Pictures, представляет собой медиафраншизу, основанную на персонажах комиксов Marvel, правами на которые владеет кинокомпания Sony Pictures. Каждый из этих персонажей связан с Человеком-пауком и, как правило, выступает его антагонистом.

Запустила медиафраншизу картина Рубена Фляйшера «Веном» 2018 года с Томом Харди, а добил ее «Крейвен-охотник» Джей Си Чендора с Аароном Тейлором-Джонсоном в главной роли.

Кадр из фильма «Крейвен-охотник», реж. Джей Си Чендор / Sony Pictures Entertainment
Фото Кадр из фильма «Крейвен-охотник», реж. Джей Си Чендор / Sony Pictures Entertainment

Премьера фильма состоялась 13 декабря. В центре сюжета проекта была история русского иммигранта Сергея, которому предстояло доказать, что он выдающийся охотник. При бюджете как минимум в $ 110 млн картина собрала на старте американского проката всего $ 11 млн, гораздо меньше, чем «Морбиус» — предыдущий провальный фильм Sony про ученого, страдающего редким заболеванием крови и готового на все ради исцеления.

На момент премьеры картины в 2022 году казалось, что после такой творческой и коммерческой неудачи ниже падать уже некуда, однако даже «Морбиусу» удалось собрать в первые выходные домашнего проката $ 39 млн.

Кадр из фильма «Морбиус», реж. Даниэль Эспиноса (Columbia Pictures, Marvel Entertainment, Matt Tolmach Productions)
Фото Кадр из фильма «Морбиус», реж. Даниэль Эспиноса (Columbia Pictures, Marvel Entertainment, Matt Tolmach Productions)

Что общего у киновселенных Marvel и Sony

Главный козырь Sony Человек-паук — персонаж комиксов Marvel. Студии делят права на Питера Паркера, и их внутренние договоренности напрямую влияют на то, что зрители увидят на экране.

К MCU дружелюбный сосед примкнул в 2016 году в картине «Первый мститель: Противостояние». Сначала Человек-паук появился в киновселенной Marvel в качестве протеже Железного человека и по мере освоения на новой территории становился все более самостоятельным супергероем.

Кадр из фильма «Мстители: Война бесконечности», реж. Энтони Руссо, Джо Руссо / Marvel Studios
Фото Кадр из фильма «Мстители: Война бесконечности», реж. Энтони Руссо, Джо Руссо / Marvel Studios

Как сообщил один из источников изданию Variety, сделка с Disney (которой принадлежит Marvel Studios) не запрещала Sony использовать Человека-паука в рамках развития собственной вселенной про врагов Питера Паркера. Он мог появляться в фильмах, но по какой-то причине создатели проектов решили пойти другим путем.

Какие фильмы вошли во вселенную Человека-паука от Sony

В киновселенную Человека-паука от Sony вошло шесть фильмов:

  • «Веном»
  • «Веном 2»

  • «Морбиус»

  • «Мадам Паутина»

  • «Веном: Последний танец»

  • «Крейвен-охотник»

А также ряд отмененных проектов, среди которых — «Зловещая шестерка», «Ночной страж», «Джекпот», безымянный фильм Роберто Орси и картина Оливии Уайлд о Женщине-пауке.

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Первым фильмом, запустившим вселенную Человека-паука от Sony, стал «Веном» Рубена Фляйшера с Томом Харди в роли журналиста, создавшего своего рода альянс с инопланетным симбиотом.

Веном

Год выхода: 2018.
Страна: США, Китай.
Жанр: фантастика, боевик, ужасы.
Режиссер: Рубен Фляйшер.
В главных ролях: Том Харди, Мишель Уильямс, Риз Ахмед, Скотт Хейз, Рейд Скотт.
Рейтинг «Кинопоиска»: 6.9.
Рейтинг IMDb: 6.6.

Кадр из фильма «Веном», реж. Рубен Фляйшер / Columbia Pictures, Marvel Entertainment, Tencent Pictures, Matt Tolmach Productions, Pascal Pictures, Avi Arad Productions
Фото Кадр из фильма «Веном», реж. Рубен Фляйшер / Columbia Pictures, Marvel Entertainment, Tencent Pictures, Matt Tolmach Productions, Pascal Pictures, Avi Arad Productions

Картина о журналисте Эдди Броке, чье расследование привело его к куда более выдающимся результатам, чем он только мог себе предположить, собрала в мировом прокате $ 856 085 151. Критики почти уничтожили фильм, зато зрители были от «Венома» в восторге.

Sony решила, что может строить киновселенную Человека-паука без Человека-паука.

Веном 2

Год выхода: 2021
Страна: США.
Жанр: фантастика, боевик, ужасы.
Режиссер: Энди Серкис.
В главных ролях: Том Харди, Вуди Харрельсон, Мишель Уильямс, Наоми Харрис, Рейд Скотт.
Рейтинг «Кинопоиска»: 6.2.
Рейтинг IMDb: 5.9.

Кадр из фильма «Веном 2», реж. Энди Серкис / Columbia Pictures, Marvel Entertainment, Matt Tolmach Productions, Pascal Pictures, Avi Arad Productions
Фото Кадр из фильма «Веном 2», реж. Энди Серкис / Columbia Pictures, Marvel Entertainment, Matt Tolmach Productions, Pascal Pictures, Avi Arad Productions

За сиквел «Венома» взялся Энди Серкис, и это значительно повысило доверие критиков. На Rotten Tomatoes процент их одобрения вырос почти вдвое: с 30 до 58. Одобрение аудитории тоже усилилось, а кассовые сборы картины составили $ 506 813 864.

Морбиус

Год выхода: 2022.
Страна: США.
Жанр: ужасы, фантастика, боевик, фэнтези.
Режиссер: Даниэль Эспиноса.
В главных ролях: Джаред Лето, Мэтт Смит, Адриа Архона, Джаред Харрис, Тайриз Гибсон.
Рейтинг «Кинопоиска»: 5.6.
Рейтинг IMDb: 5.1.

Кадр из фильма «Морбиус», реж. Даниэль Эспиноса (Columbia Pictures, Marvel Entertainment, Matt Tolmach Productions)
Фото Кадр из фильма «Морбиус», реж. Даниэль Эспиноса (Columbia Pictures, Marvel Entertainment, Matt Tolmach Productions)

Несмотря на отличный актерский состав и многообещающий сюжет, «Морбиус» стал началом конца для вселенной Sony про злодеев Человека-паука. Выход картины переносился несколько раз (в частности, из-за пандемии коронавируса), в прокате «Морбиус» проявил себя более чем скромно, а критики проект разгромили: на Rotten Tomatoes у «Морбиуса» всего 15% одобрения профессиональных рецензентов. Впрочем, аудитория оценила фильм в 71%.

Мадам Паутина

Год выхода: 2024.
Страна: США, Мексика.
Жанр: фантастика, боевик, приключения.
Режиссер: С. Дж. Кларксон.
В главных ролях: Дакота Джонсон, Сидни Суини, Изабела Мерсед, Селеста О'Коннор, Тахар Рахим.
Рейтинг «Кинопоиска»: 4.9.
Рейтинг IMDb: 4.0.

Кадр из фильма «Мадам Паутина», реж. С. Дж. Кларксон / Columbia Pictures, Marvel Entertainment, Di Bonaventura Pictures, TSG Entertainment
Фото Кадр из фильма «Мадам Паутина», реж. С. Дж. Кларксон / Columbia Pictures, Marvel Entertainment, Di Bonaventura Pictures, TSG Entertainment

История о Кассандре Уэбб, открывшей в себе способность к предвидению, разочаровала аудиторию даже больше, чем «Морбиус». При бюджете в $ 80 000 000 «Мадам Паутина» собрала в мировом прокате всего $ 100 498 764.

Если раньше нелестные отзывы критиков в проектах вселенной Человека-паука от Sony компенсировались принятием зрителей, то в случае «Мадам Паутины» профессиональные рецензенты и аудитория уже куда больше сходились во мнении. При 11% от критиков картина С. Дж. Кларксон получила лишь 55% одобрения зрителей.

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Веном: Последний танец

Год выхода: 2024.
Страна: США, Великобритания, Канада.
Жанр: фантастика, боевик, ужасы.
Режиссер: Келли Марсел.
В главных ролях: Том Харди, Джуно Темпл, Чиветель Эджиофор, Рис Иванс, Стивен Грэм.
Рейтинг «Кинопоиска»: 6.4.
Рейтинг IMDb: 6.0.

Кадр из фильма «Веном: Последний танец», реж. Келли Марсел / Columbia Pictures, Marvel Entertainment, TSG Entertainment
Фото Кадр из фильма «Веном: Последний танец», реж. Келли Марсел / Columbia Pictures, Marvel Entertainment, TSG Entertainment

Прощание с инопланетным симбиотом, вероятно, должно было быть сентиментальным, однако вышло скомканным и вызывающим разве что недоумение. При наличии внушительного бюджета и отличной творческой команды проекты в рамках вселенной о злодеях Человека-паука стабильно продолжали получаться разочаровывающими. Финальную часть истории о Веноме удерживает на плаву лишь привязанность зрителей к персонажам.

Крейвен-охотник

Год выхода: 2024.
Страна: США, Исландия, Канада, Великобритания.
Жанр: боевик, триллер.
Режиссер: Джей Си Чендор.
В главных ролях: Аарон Тейлор-Джонсон, Ариана Дебоуз, Фред Хекинджер, Алессандро Нивола, Кристофер Эбботт.
Рейтинг «Кинопоиска»: 5.7.
Рейтинг IMDb: 5.4.

Кадр из фильма «Крейвен-охотник», реж. Джей Си Чендор / Sony Pictures Entertainment
Фото Кадр из фильма «Крейвен-охотник», реж. Джей Си Чендор / Sony Pictures Entertainment

Картина печально проявила себя на старте проката, однако ей удалось снискать одобрение аудитории. Профессиональные рецензенты оценили «Крейвена-охотника» в 15%, в то время как зрители — в целых 73%. Однако кассовые неудачи не оставили Sony выбора. Вселенная о злодеях Человека-паука, по крайней мере в том виде, в котором мы ее знаем, изжила себя. Студия прекратила ее развитие, сосредоточившись на более успешных проектах.

Что не так с киновселенной Sony

  • Отсутствие четкой концепции. В отличие от проектов студии Marvel или обновленной DCU, Sony никогда не адаптировала комиксы с подобной дальновидностью, позволяющей проектам быть связанными между собой. Даже само название киновселенной кажется слегка неуклюжим и не до конца продуманным.

  • Другие приоритеты. Вместо того чтобы попытаться сделать будущие проекты про злодеев Питера Паркера получше, Sony решила сосредоточиться на своих уже успешных работах. Студия работает над четвертым фильмом о Человеке-пауке с Томом Холландом, анимационным проектом «Человек-паук: За пределами Вселенной», а также сериалом «Паук-Нуар» с Николасом Кейджем. Съемки проекта завершатся в феврале следующего года.

  • Ложные ожидания. После выхода «Венома» в студии решили, что фильмы про злодеев Питера Паркера без самого Питера Паркера могут иметь успех. Однако первая часть «Венома», в свое время получившая весьма сдержанные отзывы, так и осталась лучшей картиной вселенной Человека-паука от Sony. «Все эти персонажи известны, потому что они сражались с Человеком-пауком. К сожалению для Sony, они почувствовали вкус успеха с «Веномом», и это все испортило, ведь они решили, что сможет просто спиноффить всех этих персонажей. Не думаю, что они понимали, что Веном может вытянуть франшизу, тогда как эти другие персонажи — нет. Отсутствие Человека-паука в этих фильмах было фатальным недостатком», — считает аналитик Exhibitor Relations Джефф Бок.

  • Отсутствие Человека-паука во вселенной Человека-паука. Сотрудничество с Marvel Studios привело Sony к небывалому успеху, но исключило возможность появления Человека-паука версии Тома Холланда в любых проектах Sony, которые официально не являются частью киновселенной Marvel. «Корпоративные сложности, когда студии пытаются работать вместе, действительно сложны. У Sony нет гибкости», — считает один из топ-менеджеров с большим опытом работы в сфере работы над проектами про супергероев. Однако, помимо Человека-паука версии Тома Холланда, есть много других вариантов этого супергероя, что отлично демонстрируется в анимационных проектах студии.

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