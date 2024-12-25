Конец вселенной Человека-паука от Sony: что не так с медиафраншизой

Недавняя премьера картины «Крейвен-охотник» Джей Си Чендора забила последний гвоздь в крышку гроба вселенной Человека-паука от Sony. После серии провальных проектов студия больше не планирует снимать фильмы о врагах Питера Паркера, решив ограничиться работой над новым «Человеком-пауком» с Томом Холландом, продолжении мультфильма «Паутина вселенных» и сериала «Нуарный Паук» с Николасом Кейджем. Рассказываем, что не так с медиафраншизой и чего не хватило вселенной Человека-паука от Sony для успеха.

Что такое вселенная Человека-паука от Sony

Вселенная Человека-паука от Sony, или Вселенная персонажей Marvel от Sony Pictures, представляет собой медиафраншизу, основанную на персонажах комиксов Marvel, правами на которые владеет кинокомпания Sony Pictures. Каждый из этих персонажей связан с Человеком-пауком и, как правило, выступает его антагонистом.

Запустила медиафраншизу картина Рубена Фляйшера «Веном» 2018 года с Томом Харди, а добил ее «Крейвен-охотник» Джей Си Чендора с Аароном Тейлором-Джонсоном в главной роли.

Фото Кадр из фильма «Крейвен-охотник», реж. Джей Си Чендор / Sony Pictures Entertainment

Премьера фильма состоялась 13 декабря. В центре сюжета проекта была история русского иммигранта Сергея, которому предстояло доказать, что он выдающийся охотник. При бюджете как минимум в $ 110 млн картина собрала на старте американского проката всего $ 11 млн, гораздо меньше, чем «Морбиус» — предыдущий провальный фильм Sony про ученого, страдающего редким заболеванием крови и готового на все ради исцеления.

На момент премьеры картины в 2022 году казалось, что после такой творческой и коммерческой неудачи ниже падать уже некуда, однако даже «Морбиусу» удалось собрать в первые выходные домашнего проката $ 39 млн.

Фото Кадр из фильма «Морбиус», реж. Даниэль Эспиноса (Columbia Pictures, Marvel Entertainment, Matt Tolmach Productions)

Что общего у киновселенных Marvel и Sony

Главный козырь Sony Человек-паук — персонаж комиксов Marvel. Студии делят права на Питера Паркера, и их внутренние договоренности напрямую влияют на то, что зрители увидят на экране.

К MCU дружелюбный сосед примкнул в 2016 году в картине «Первый мститель: Противостояние». Сначала Человек-паук появился в киновселенной Marvel в качестве протеже Железного человека и по мере освоения на новой территории становился все более самостоятельным супергероем.

Фото Кадр из фильма «Мстители: Война бесконечности», реж. Энтони Руссо, Джо Руссо / Marvel Studios

Как сообщил один из источников изданию Variety, сделка с Disney (которой принадлежит Marvel Studios) не запрещала Sony использовать Человека-паука в рамках развития собственной вселенной про врагов Питера Паркера. Он мог появляться в фильмах, но по какой-то причине создатели проектов решили пойти другим путем.

Какие фильмы вошли во вселенную Человека-паука от Sony

В киновселенную Человека-паука от Sony вошло шесть фильмов:

«Веном»

«Веном 2»

«Морбиус»

«Мадам Паутина»

«Веном: Последний танец»

«Крейвен-охотник»

А также ряд отмененных проектов, среди которых — «Зловещая шестерка», «Ночной страж», «Джекпот», безымянный фильм Роберто Орси и картина Оливии Уайлд о Женщине-пауке.

Первым фильмом, запустившим вселенную Человека-паука от Sony, стал «Веном» Рубена Фляйшера с Томом Харди в роли журналиста, создавшего своего рода альянс с инопланетным симбиотом.

Веном

Год выхода: 2018.

Страна: США, Китай.

Жанр: фантастика, боевик, ужасы.

Режиссер: Рубен Фляйшер.

В главных ролях: Том Харди, Мишель Уильямс, Риз Ахмед, Скотт Хейз, Рейд Скотт.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6.9.

Рейтинг IMDb: 6.6.

Фото Кадр из фильма «Веном», реж. Рубен Фляйшер / Columbia Pictures, Marvel Entertainment, Tencent Pictures, Matt Tolmach Productions, Pascal Pictures, Avi Arad Productions

Картина о журналисте Эдди Броке, чье расследование привело его к куда более выдающимся результатам, чем он только мог себе предположить, собрала в мировом прокате $ 856 085 151. Критики почти уничтожили фильм, зато зрители были от «Венома» в восторге.

Sony решила, что может строить киновселенную Человека-паука без Человека-паука.

Веном 2

Год выхода: 2021

Страна: США.

Жанр: фантастика, боевик, ужасы.

Режиссер: Энди Серкис.

В главных ролях: Том Харди, Вуди Харрельсон, Мишель Уильямс, Наоми Харрис, Рейд Скотт.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6.2.

Рейтинг IMDb: 5.9.

Фото Кадр из фильма «Веном 2», реж. Энди Серкис / Columbia Pictures, Marvel Entertainment, Matt Tolmach Productions, Pascal Pictures, Avi Arad Productions

За сиквел «Венома» взялся Энди Серкис, и это значительно повысило доверие критиков. На Rotten Tomatoes процент их одобрения вырос почти вдвое: с 30 до 58. Одобрение аудитории тоже усилилось, а кассовые сборы картины составили $ 506 813 864.

Морбиус

Год выхода: 2022.

Страна: США.

Жанр: ужасы, фантастика, боевик, фэнтези.

Режиссер: Даниэль Эспиноса.

В главных ролях: Джаред Лето, Мэтт Смит, Адриа Архона, Джаред Харрис, Тайриз Гибсон.

Рейтинг «Кинопоиска»: 5.6.

Рейтинг IMDb: 5.1.

Фото Кадр из фильма «Морбиус», реж. Даниэль Эспиноса (Columbia Pictures, Marvel Entertainment, Matt Tolmach Productions)

Несмотря на отличный актерский состав и многообещающий сюжет, «Морбиус» стал началом конца для вселенной Sony про злодеев Человека-паука. Выход картины переносился несколько раз (в частности, из-за пандемии коронавируса), в прокате «Морбиус» проявил себя более чем скромно, а критики проект разгромили: на Rotten Tomatoes у «Морбиуса» всего 15% одобрения профессиональных рецензентов. Впрочем, аудитория оценила фильм в 71%.

Мадам Паутина

Год выхода: 2024.

Страна: США, Мексика.

Жанр: фантастика, боевик, приключения.

Режиссер: С. Дж. Кларксон.

В главных ролях: Дакота Джонсон, Сидни Суини, Изабела Мерсед, Селеста О'Коннор, Тахар Рахим.

Рейтинг «Кинопоиска»: 4.9.

Рейтинг IMDb: 4.0.

Фото Кадр из фильма «Мадам Паутина», реж. С. Дж. Кларксон / Columbia Pictures, Marvel Entertainment, Di Bonaventura Pictures, TSG Entertainment

История о Кассандре Уэбб, открывшей в себе способность к предвидению, разочаровала аудиторию даже больше, чем «Морбиус». При бюджете в $ 80 000 000 «Мадам Паутина» собрала в мировом прокате всего $ 100 498 764.

Если раньше нелестные отзывы критиков в проектах вселенной Человека-паука от Sony компенсировались принятием зрителей, то в случае «Мадам Паутины» профессиональные рецензенты и аудитория уже куда больше сходились во мнении. При 11% от критиков картина С. Дж. Кларксон получила лишь 55% одобрения зрителей.

Веном: Последний танец

Год выхода: 2024.

Страна: США, Великобритания, Канада.

Жанр: фантастика, боевик, ужасы.

Режиссер: Келли Марсел.

В главных ролях: Том Харди, Джуно Темпл, Чиветель Эджиофор, Рис Иванс, Стивен Грэм.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6.4.

Рейтинг IMDb: 6.0.

Фото Кадр из фильма «Веном: Последний танец», реж. Келли Марсел / Columbia Pictures, Marvel Entertainment, TSG Entertainment

Прощание с инопланетным симбиотом, вероятно, должно было быть сентиментальным, однако вышло скомканным и вызывающим разве что недоумение. При наличии внушительного бюджета и отличной творческой команды проекты в рамках вселенной о злодеях Человека-паука стабильно продолжали получаться разочаровывающими. Финальную часть истории о Веноме удерживает на плаву лишь привязанность зрителей к персонажам.

Крейвен-охотник

Год выхода: 2024.

Страна: США, Исландия, Канада, Великобритания.

Жанр: боевик, триллер.

Режиссер: Джей Си Чендор.

В главных ролях: Аарон Тейлор-Джонсон, Ариана Дебоуз, Фред Хекинджер, Алессандро Нивола, Кристофер Эбботт.

Рейтинг «Кинопоиска»: 5.7.

Рейтинг IMDb: 5.4.

Фото Кадр из фильма «Крейвен-охотник», реж. Джей Си Чендор / Sony Pictures Entertainment

Картина печально проявила себя на старте проката, однако ей удалось снискать одобрение аудитории. Профессиональные рецензенты оценили «Крейвена-охотника» в 15%, в то время как зрители — в целых 73%. Однако кассовые неудачи не оставили Sony выбора. Вселенная о злодеях Человека-паука, по крайней мере в том виде, в котором мы ее знаем, изжила себя. Студия прекратила ее развитие, сосредоточившись на более успешных проектах.

Что не так с киновселенной Sony