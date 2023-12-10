Все ли в шоколаде у приквела про Вилли Вонку с Тимоти Шаламе в главной роли? Рецензия на фильм «Вонка»

На киноэкраны выходит новый фильм о Вилли Вонке — персонаже британского писателя Роальда Даля. В ленте с коротким названием «Вонка» роль главного персонажа примерил на себя суперзвезда современного Голливуда Тимоти Шаламе. До него роль легендарного шоколатье играли Джин Уайлдер в экранизации 1971 года и Джонни Депп в бертоновском варианте 2005 года. Но сегодня речь пойдет не о мюзикле далекого 1971 года и даже не о спорном и мрачном волшебнике Деппа, а о новом фильме от режиссера «Приключений Паддингтона» Пола Кинга.

Сюжет фильма

В самом начале молодой и полный надежд Вилли прибывает в безымянный город, имея с собой только самое необходимое и огромную мечту — продавать лучший в мире шоколад. В детстве его мать готовила ему такой на день рождения. Именно так и зародилось стремление Вилли открыть магазин и подарить людям идеальное лакомство. Но обстоятельства складываются иначе, и герою приходится фактически воевать за свою мечту.

Фото Кадр из фильма «Вонка»

В одной из открывающих сцен сразу становится понятно: в этом городе мечты официально под запретом. Затем зритель узнает, что вся возможная власть сосредоточена в руках шоколадного картеля, состоящего из трех крупнейших производителей шоколада. Они смогли подкупить и полицию, и даже церковников, используя болезненную страсть людей к сладкому. И теперь в этом прибрежном городе, одновременно похожем на Париж и на Лондон, больше никто не может торговать шоколадом.

Тем временем юный Вонка, не прочитав мелкий шрифт контракта при заселении в дешевую гостиницу, фактически попадает в рабство. Увы, хотя гениальный создатель шоколада научился закупоривать ветер и ферментировать солнечный свет, читать он так и не умеет. Но даже попадая в тяжелую ситуацию, герой Тимоти Шаламе не падает духом и находит себе союзников — таких же бедолаг, как и он, оказавшихся недостаточно внимательными.

Разношерстная компания из телефонистки (Ракхи Тхакрар), комика (Рич Фулчер), бухгалтера (Джим Картер), сантехника (Наташа Ротуэлл), а также сироты (Кала Лэйн) попытается помочь Вилли Вонке стать шоколадным бизнесменом — ведь, попробовав его шоколад, они не сомневаются, что Вонка готовит его лучше всех в мире.

Фото Кадр из фильма «Вонка»

Впереди у героя долгий путь, в ходе которого он не только столкнется с беззаконием, несправедливостью и коррупцией, но и соединит несколько сердец, подружится с жирафом, разберется в одной семейной тайне, заставит левитировать половину города, разоблачит зловещий клан монахов и вызволит из прачечного рабства четырех друзей.

Персонажи и актеры

После появления первых промо многие сомневались, сможет ли молодой актер Тимоти Шаламе справиться с образом эксцентричного Вонки и переплюнуть харизматичных предшественников. Пожалуй, Тимоти сделал все для того, чтобы не ударить в грязь лицом.

Фото Кадр из фильма «Вонка»

Стоит заметить, что в фильме Пола Кинга юный шоколатье еще полон надежд и мечтаний, а темная сторона его личности, в той или иной степени продемонстрированная ранее Деппом и Уайлдером, еще не проявила себя. Единственный намек на мрачную часть натуры шоколатье появится в концовке. Так что весь фильм Тимоти Шаламе играет странноватого, но изобретательного и обаятельного волшебника без намека на психологические травмы.

В некоторые моменты Вонка напоминал более смелого героя Эдди Рэдмейна в «Фантастических тварях» — Ньюта. Они оба чудаковатые и странно одетые ученые, абсолютно увлеченные своим делом, в котором им нет равных.

Кроме главной звезды в фильме сыграли такие именитые актеры, как оскароносная Оливия Колман — актриса огромного таланта, как драматического, так и комедийного; Роуэн Аткинсон (в совсем маленькой роли коррумпированного священника) и до ужаса компьютерный Хью Грант в роли одного из умпа-лумп — того самого загадочного оранжевого человека. Из всех музыкальных номеров фильма вам больше всего запомнится именно песня последнего. Роль шоколадозависимого начальника полиции досталась американском комику Кигену-Майклу Ли, мать Вонки сыграла Салли Хокинс, известная по фильму «Форма воды».

Фото Кадр из фильма «Вонка»

Станет ли фильм новой классикой

В этот раз на экранах зритель увидит не старую историю, рассказанную на новый лад, а приквел, причем предысторию именно фильма 1971 года. Интересно, что первая реакция аудитории на идею рассказать ориджин шоколатье была далекой от позитивной: многие из пользователей интернета возмутились такому решению, увидев в нем желание Голливуда заработать на имени известного детского персонажа. Впрочем, независимо от того, каким получился фильм, оригинальную повесть и предыдущие экранизации у нас никто не отнимет.

Фото Кадр из фильма «Вонка»

Свежий «Вонка», несмотря на то что не предлагает ничего нового, получился неплохим рождественским фильмом для семейного просмотра. Сказочная история о стремлении к мечте идеально подойдет для просмотра с детьми. А декорации, в которых происходят события, местами выглядят магически завораживающе — особенно если принять правила игры и погрузиться в мир безымянного города, наполненного шоколадом. Музыкальные номера прекрасно поставлены и, хоть и выглядят местами глупо, хорошо справляются с задачей. Но после сеанса вы вряд ли вспомните хотя бы несколько мелодий, кроме, конечно, песни умпа-лумпы Хью Гранта. Но закреплению в памяти поспособствует исключительно сцена во время титров, где зеленокожий персонаж расскажет дальнейшую судьбу некоторых героев.

Фото Кадр из фильма «Вонка»

И хоть фильм выглядит гораздо более детским, чем тот же «Паддингтон» Пола Кинга, «Вонка» справляется с главным. С помощью незатейливого сюжета, обаятельного главного героя и доброго посыла он погружает в атмосферу праздника, по крайней мере на первые полчаса после сеанса. Новая интерпретация героя Роальда Даля получилась в меру сладкой, но без уникальных вкусовых оттенков. За хронометраж чуть менее двух часов фильм не успевает надоесть, но и десерт вы, скорее всего, не попросите.