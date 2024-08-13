Что известно о 2-м сезоне «Властелин колец: Кольца власти»

В самом конце августа состоится премьера трех эпизодов второго сезона сериала «Властелин колец: Кольца власти» — эпического фэнтези от Amazon, основанного на мире Джона Р.Р. Толкина. Сериал продолжит рассказывать о создании самых известных артефактов Средиземья, во главе которых окажется кольцо всевластия. Шоураннеры Джон Д. Пейн и Патрик Маккей обещают, что свежие эпизоды не просто расскажут историю, а раскроют некоторых известных героев и даже злодеев с новой стороны.

Второй сезон сериала «Властелин колец: Колец власти» обещает еще глубже погрузить зрителей в богатый мир Толкина, раскрывая новые тайны Средиземья и продолжая эпическую историю, начатую в первом сезоне.

Сюжет 2-го сезона сериала «Властелин колец: Кольца власти»

Во втором сезоне история сосредоточится на возвращении Саурона, который после событий первого сезона будет пытаться восстановить свои силы и начать создание колец власти. Темный дух предстанет в форме Аннатара — эльфа с длинными светлыми волосами. Это форма, в которой он планирует втереться в доверие к мастеру-кузнецу Келебримбору, обмануть эльфов и поучаствовать в создании колец власти. Не обойдется и без дальнейшего развития таких персонажей, как Галадриэль, Нори и Исильдур.

Фото Кадр из сериала «Властелин колец: Кольца власти»

Во втором сезоне большое внимание будет уделено именно коварным планам Саурона. Темный владыка начнет активно манипулировать эльфами, чтобы создать кольца власти. Сезон сосредоточится на создании оставшихся артефактов Средиземья и углубится в политические и социальные трещины, возникшие в первом сезоне.

Самой личности падшего духа тоже обещают уделить больше внимания. Похоже, шоураннеры хотят сделать из Саурона не олицетворение вселенского зла, а глубокую личность со множеством проблем и мотивов. А еще, возможно, ему придется разбираться с предводителем орков из первого сезона — Адаром.

Фото Кадр из сериала «Властелин колец: Кольца власти»

Судя по событиям первого сезона, королевство гномов Кхазад-Дум также столкнется с испытаниями. Молодой принц Дурин IV не в восторге от решения своего отца Дурина III остановить разработки митриловых шахт. Конфликт двух поколений королевской семьи, разгоревшийся в первом сезоне, явно получит свое продолжение. Также гномьи правители могут заявить свои права на выкованные кольца власти, ведь в их основе лежит драгоценный металл, добытый именно в их шахтах.

Продолжение также расширяет географию мира, представляя зрителям новые земли, такие как пустынный регион Рун, в который отправятся персонажи Нори, Поппи и Незнакомец. Также покажут нуменорскую колонию Пеларгир, которая уже сыграла свою роль в ходе событий трилогии «Властелин колец».

Фото Кадр из сериала «Властелин колец: Кольца власти»

Актеры и персонажи сериала «Властелин колец: Кольца власти»

Впервые в экранизации «Властелина колец» появится Том Бомбадил. Этот персонаж из книг Толкина никогда ранее не появлялся в кино или на телевидении, и его включение в сериал вызвало бурные обсуждения среди фанатов. Создатели решили показать Тома как некий «светлый луч» в довольно темной атмосфере сезона, а сыграет его актер Рори Киннер.

Появится и Кирдан Корабел, сыгранный Беном Дэниелсом. Это влиятельный эльф, который был хранителем одного из колец власти — огненного кольца Нарья, прежде чем передать его Гэндальфу.

Кроме того, поклонники могут ожидать возвращения некоторых знакомых персонажей и знакомства с новыми сюжетными линиями. В первом сезоне было создано лишь три кольца власти для эльфов. Во втором сезоне будут показаны процессы создания остальных артефактов, включая те, которые предназначены для гномов и людей.

Фото Кадр из сериала «Властелин колец: Кольца власти»

Среди новых актеров в этом сезоне появятся Сэм Хэзелдайн, который заменит Джозефа Моула в роли падшего эльфа Адара, и Киран Хайндс, известный по роли Манса-Налетчика в «Игре престолов».

Также, по заявлениям шоураннеров, зрителей ждет расширение списка мифических существ. На экране должны появиться известные всем по трилогии Питера Джексона представители народа энтов, мордорские тролли. Но, пожалуй, самыми интересными из заявленных существ окажутся умертвия. Восставшие из мертвых воины, служащие злу против своей воли, впервые появятся на экране. Злые духи были описаны в романе «Властелин колец», но не появлялись в экранизации.

Кроме энтов и троллей на огонек заглянет еще одна старая знакомая, хорошо известная по фильмам Джексона, — паучиха Шелоб. На одном из презентованных кадров она охотится на Исильдура.

Также, если судить по появившемуся в Сети списку композиций из саундтрека, зрителей может ждать если не появление, то хотя бы намек на Балрога из «Властелина колец».

Фото Кадр из сериала «Властелин колец: Кольца власти»

Режиссура и продюсирование сериала «Властелин колец: Кольца власти»

Хотя основной состав создателей остался прежним, ряд ключевых фигур, таких как продюсер Рон Амес и дизайнер костюмов Кейт Хоули, покинули проект. Это может означать изменение визуального стиля и общего подхода к съемкам. Важным изменением является и то, что во втором сезоне работает полностью женская режиссерская команда. Это подчеркивает стремление создателей к новому творческому подходу в съемках сериала.

Когда выйдет второй сезон сериала «Кольца власти»

Второй сезон сериала «Властелин колец: Кольца власти» от Amazon Prime Video официально стартует 29 августа 2024 года. В день премьеры выйдут сразу три эпизода, а последующие серии будут выпускаться еженедельно по четвергам. Финал состоится 3 октября 2024 года.