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Влад Канопка: биография актера, личная жизнь — сериал Молодежка Новая смена
Фильмы и сериалы

Сегодня, 14:00

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Биография Влада Канопка: история звезды сериала «Молодежка»

Стартовал сериал «Молодежка. Новая смена» с Владом Канопка в главной роли
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Актер Влад Канопка
Фото Global Look Press
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В культовом сериале о хоккее актер играет Андрея Кисляка.

Влад Канопка (Владислав Канопка)
Дата рождения: 5 сентября 1987 года.
Место рождения: Минск (Белоруссия).
Вид деятельности: актер.
Рост: 1,84 см.

Детство и юность Влада Канопка

Владислав Канопка родился 5 сентября 1987 года в Минске (Белоруссия) в обычной семье. Его мать преподавала в торговом колледже, а отец работал в строительном бизнесе.

Мальчик рос гиперактивным, поэтому родители отдали его в секцию плавания. Будучи подростком, Влад занимался спортивным пятиборьем и триатлоном. Юноша даже был кандидатом в сборную. В 15 лет Канопка получил разряд кандидата в мастера спорта.

Когда Влад учился в 11-м классе, то начал заниматься с педагогами по вокалу и актерскому мастерству. В 17 лет Канопка поехал покорять столицу России. Парень без труда поступил во ВГИК, где был зачислен в мастерскую Владимира Грамматикова. Параллельно начинающий актер подрабатывал аниматором на детских праздниках.

Начало актерской карьеры Влада Канопка

Начиная с 1-го курса Влад Канопка начал ходить на кастинги. В первое время его утверждали на эпизодические роли. Тогда он снялся в проектах «Жизнь налаживается» (2008), «Управа» (2008), «Погребенные заживо» (2010). В 2010 году с его участием состоялись съемки фильма «Забава», который вышел на экраны в 2012 году. Впервые главная роль ему досталась в фильме «Знаки судьбы — 2» (2010). Также начинающий актер был задействован в сериале «Стройбатя» (2010).

На его счету такие проекты, как «Говорит полиция» (2011), «Только ты» (2011), «Без следа» (2012), «Московский декамерон» (2012), «Преступление по наследству» (2012), «Склифосовский» (2012) и «Последний день детства» (2012).

Актер Влад Канопка
Фото соцсети

Влад Канопка и сериал «Молодежка»

Широкую известность Владу Канопка принесла роль игрока хоккейной команды «Медведи» Андрея Кисляка в сериале «Молодежка». В каст также вошли Денис Никифоров, Александр Соколовский, Макар Запорожский и др. Проект выходил с 2013 по 2019 год.

В 2024-м состоялась премьера продолжения культового сериала о хоккее «Молодежка. Новая смена». Теперь герой Влада Канопка становится тренером.

«Я отсмотрел в записи поведение тренеров на играх КХЛ и даже НХЛ. Но так как мой персонаж Андрей Кисляк попадал под влияние тренера Сергея Макеева (герой Дениса Никифорова. — Прим. «СЭ»), я перенял некоторые его черты специально для этой роли. Потому что если в жизни человек с кем-то много общается, то он перенимает какие-то элементы его поведения. А конкретно на кого-то из настоящих тренеров Кисляк похож не будет, это все-таки собирательный образ, общие элементы поведения», — рассказал артист изданию «Газета.Ru».

В рамках пиар-кампании сериала актеры ходят на хоккей. Например, 4 ноября они посетили матч КХЛ «Динамо» Москва — «Торпедо». Перед игрой состоялась автограф-сессия для фанатов.

Влад Канопка. «Мы уже распрощались с этой историей». Влад Канопка — о новом сезоне «Молодежки» и любви к кино

Влад Канопка и фильм «Финт Боброва»

Также в профессиональной карьере Канопка есть еще одна хоккейная картина. Белорусский актер сыграл олимпийского чемпиона 1956 года Всеволода Боброва в фильме «Финт Боброва». В документальной ленте рассказывается о пути нападающего сборной СССР: от начала карьеры до Олимпиады. После выхода киноленты актера начали узнавать в метро.

«Я спокойно в метро катаюсь. Хотя после проекта «Финт Боброва» иногда стали подходить со словами «Это же Бобров», было неожиданно», — цитирует актера «СЭ».

Несмотря на то что Канопка часто играет хоккеистов, он не является фанатом данного вида спорта. Актер любит футбол и болеет за каталонскую «Барселону».

Также в активе актера такие фильмы, как «Меч Тосидзо» (2022), «Боантропия» (2022), «Деревня проклятых» (2023), «Экстрасенс» (2023).

Актер Влад Канопка (второй слева) на съемках сериала.
Фото соцсети

Продюсерская деятельность Влада Канопка

Влад Канопка помимо актерской профессии пробует себя в продюсерском деле.

«Сняли второй короткий метр. Фильм «Уроды» — социальная сказка. Режиссер — Александр Самсонов. С ним были на фестивале короткого метра «Короче», один из лучших фестивалей в СНГ. Нас отметили спецпризом. Сейчас покатаемся по фестивалям и где-то через год будем выкладывать фильм на платформы. Теперь пытаемся думать большими дистанциями — замахнуться на полный метр. Но это уже другие бюджеты, другая ответственность», — поделился актер в интервью «СЭ».

Личная жизнь Влада Канопка

Свою личную жизнь актер скрывает от общественности. В разное время ему приписывали романы с его однокурсницей Валентиной Лукащук, актрисами Анной Михайловской и Марией Иващенко. Но звезда «Молодежки» никак не комментировал эти романы. А вот со своими поклонницами актер не строит отношений.

«Отношений с поклонницами не было. Романчики были — когда-то я был молодым, горячим. Но все на обоюдном согласии, конечно», — сказал Влад в интервью «СЭ».

Актер Влад Канопка
Фото соцсети

10 лучших фильмов по версии «Кинопоиска»

  • «Молодежка. Новая смена» (2024)
  • «Финт Боброва» (2023)
  • «Молодежка» (2013-2019)
  • «Женская версия. Мышеловка» (2021)
  • «Склифосовский» (2012)
  • «Женская версия. Такси зеленый огонек» (2020)
  • «Молодежка. Лед и пламя» (2018)
  • «Молодежка. Взрослая жизнь» (2017)
  • «Женская версия. Комсомольский роман» (2020)
  • «Женская версия. Чистильщик» (2021)

Социальные сети Влада Канопка

  • ВКонтакте
  • Instagram * (соцсеть принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ)
Иван Мулин, Влад Канопка и&nbsp;Игорь Огурцов. Как изменились актеры сериала «Молодежка» 11 лет спустя

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