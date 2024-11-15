Биография Влада Канопка: история звезды сериала «Молодежка»

В культовом сериале о хоккее актер играет Андрея Кисляка.

Влад Канопка (Владислав Канопка)

Дата рождения: 5 сентября 1987 года.

Место рождения: Минск (Белоруссия).

Вид деятельности: актер.

Рост: 1,84 см.

Детство и юность Влада Канопка

Владислав Канопка родился 5 сентября 1987 года в Минске (Белоруссия) в обычной семье. Его мать преподавала в торговом колледже, а отец работал в строительном бизнесе.

Мальчик рос гиперактивным, поэтому родители отдали его в секцию плавания. Будучи подростком, Влад занимался спортивным пятиборьем и триатлоном. Юноша даже был кандидатом в сборную. В 15 лет Канопка получил разряд кандидата в мастера спорта.

Когда Влад учился в 11-м классе, то начал заниматься с педагогами по вокалу и актерскому мастерству. В 17 лет Канопка поехал покорять столицу России. Парень без труда поступил во ВГИК, где был зачислен в мастерскую Владимира Грамматикова. Параллельно начинающий актер подрабатывал аниматором на детских праздниках.

Начало актерской карьеры Влада Канопка

Начиная с 1-го курса Влад Канопка начал ходить на кастинги. В первое время его утверждали на эпизодические роли. Тогда он снялся в проектах «Жизнь налаживается» (2008), «Управа» (2008), «Погребенные заживо» (2010). В 2010 году с его участием состоялись съемки фильма «Забава», который вышел на экраны в 2012 году. Впервые главная роль ему досталась в фильме «Знаки судьбы — 2» (2010). Также начинающий актер был задействован в сериале «Стройбатя» (2010).

На его счету такие проекты, как «Говорит полиция» (2011), «Только ты» (2011), «Без следа» (2012), «Московский декамерон» (2012), «Преступление по наследству» (2012), «Склифосовский» (2012) и «Последний день детства» (2012).

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Влад Канопка и сериал «Молодежка»

Широкую известность Владу Канопка принесла роль игрока хоккейной команды «Медведи» Андрея Кисляка в сериале «Молодежка». В каст также вошли Денис Никифоров, Александр Соколовский, Макар Запорожский и др. Проект выходил с 2013 по 2019 год.

В 2024-м состоялась премьера продолжения культового сериала о хоккее «Молодежка. Новая смена». Теперь герой Влада Канопка становится тренером.

«Я отсмотрел в записи поведение тренеров на играх КХЛ и даже НХЛ. Но так как мой персонаж Андрей Кисляк попадал под влияние тренера Сергея Макеева (герой Дениса Никифорова. — Прим. «СЭ»), я перенял некоторые его черты специально для этой роли. Потому что если в жизни человек с кем-то много общается, то он перенимает какие-то элементы его поведения. А конкретно на кого-то из настоящих тренеров Кисляк похож не будет, это все-таки собирательный образ, общие элементы поведения», — рассказал артист изданию «Газета.Ru».

В рамках пиар-кампании сериала актеры ходят на хоккей. Например, 4 ноября они посетили матч КХЛ «Динамо» Москва — «Торпедо». Перед игрой состоялась автограф-сессия для фанатов.

Влад Канопка и фильм «Финт Боброва»

Также в профессиональной карьере Канопка есть еще одна хоккейная картина. Белорусский актер сыграл олимпийского чемпиона 1956 года Всеволода Боброва в фильме «Финт Боброва». В документальной ленте рассказывается о пути нападающего сборной СССР: от начала карьеры до Олимпиады. После выхода киноленты актера начали узнавать в метро.

«Я спокойно в метро катаюсь. Хотя после проекта «Финт Боброва» иногда стали подходить со словами «Это же Бобров», было неожиданно», — цитирует актера «СЭ».

Несмотря на то что Канопка часто играет хоккеистов, он не является фанатом данного вида спорта. Актер любит футбол и болеет за каталонскую «Барселону».

Также в активе актера такие фильмы, как «Меч Тосидзо» (2022), «Боантропия» (2022), «Деревня проклятых» (2023), «Экстрасенс» (2023).

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Продюсерская деятельность Влада Канопка

Влад Канопка помимо актерской профессии пробует себя в продюсерском деле.

«Сняли второй короткий метр. Фильм «Уроды» — социальная сказка. Режиссер — Александр Самсонов. С ним были на фестивале короткого метра «Короче», один из лучших фестивалей в СНГ. Нас отметили спецпризом. Сейчас покатаемся по фестивалям и где-то через год будем выкладывать фильм на платформы. Теперь пытаемся думать большими дистанциями — замахнуться на полный метр. Но это уже другие бюджеты, другая ответственность», — поделился актер в интервью «СЭ».

Личная жизнь Влада Канопка

Свою личную жизнь актер скрывает от общественности. В разное время ему приписывали романы с его однокурсницей Валентиной Лукащук, актрисами Анной Михайловской и Марией Иващенко. Но звезда «Молодежки» никак не комментировал эти романы. А вот со своими поклонницами актер не строит отношений.

«Отношений с поклонницами не было. Романчики были — когда-то я был молодым, горячим. Но все на обоюдном согласии, конечно», — сказал Влад в интервью «СЭ».

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10 лучших фильмов по версии «Кинопоиска»

«Молодежка. Новая смена» (2024)

«Финт Боброва» (2023)

«Молодежка» (2013-2019)

«Женская версия. Мышеловка» (2021)

«Склифосовский» (2012)

«Женская версия. Такси зеленый огонек» (2020)

«Молодежка. Лед и пламя» (2018)

«Молодежка. Взрослая жизнь» (2017)

«Женская версия. Комсомольский роман» (2020)

«Женская версия. Чистильщик» (2021)

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