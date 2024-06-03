Венеция-2024: чего ожидать от старейшего международного кинофестиваля

25 мая на Лазурном Берегу завершился 77-й Каннский кинофестиваль. В следующий раз представители индустрии соберутся вместе уже в Италии: на 28 августа запланировано открытие 81-го Венецианского кинофестиваля. Рассказываем, что известно о грядущем смотре, и вспоминаем его историю.

Чем запомнился прошлогодний Венецианский кинофестиваль

80-й Венецианский кинофестиваль открылся 30 августа 2023 года. Жюри основного конкурса возглавил американский режиссер Дэмьен Шазелл — обладатель «Оскара» и автор таких хитов, как «Ла-Ла Ленд» и «Одержимость».

В программу смотра вошли новые работы Софии Копполы («Присцилла: Элвис и я»), Дэвида Финчера («Убийца»), Люка Бессона («Догмен»), Брэдли Купера («Маэстро»), Майкла Манна («Феррари») и других кинематографистов со всего мира.

Фото Кадр из фильма «Присцилла: Элвис и я»

Высшая награда фестиваля — «Золотой лев» — досталась «Бедным-несчастным» греческого режиссера Йоргоса Лантимоса. Впоследствии фильм с Эммой Стоун в главной роли был отмечен четырьмя «Оскарами», двумя «Золотыми глобусами» и пятью премиями BAFTA.

Лучшим режиссером признали итальянца Маттео Гарроне («Я — капитан»), лучшими сценаристами — чилийцев Пабло Ларраина и Гильермо Кальдерона («Граф»), а лучшими актерами — американцев Питера Сарсгаарда («Память») и Кейли Спейни («Присцилла: Элвис и я»). Особый приз жюри достался японской драме «Зло не существует» Рюсукэ Хамагути.

Фото Кадр из фильма «Я — капитан»

Почетные награды за вклад в мировой кинематограф вручили гонконгскому актеру Тони Люн Чу-Ваю, известному по таким фильмам, как «Любовное настроение» и «Чунгкингский экспресс», и итальянке Лилиане Кавани, поставившей «Ночного портье» и «Франциска».

Что известно о следующем Венецианском кинофестивале

81-й Венецианский кинофестиваль по традиции пройдет на острове Лидо: в этом году — с 28 августа по 7 сентября.

Уже известно, что председателем жюри станет француженка Изабель Юппер. В активе актрисы — две премии Каннского кинофестиваля («Виолетта Нозьер», «Пианистка»), две премии Берлинского кинофестиваля (первая — за «Восемь женщин», вторая — Почетный), два «Кубка Вольпи» («Женское дело», «Церемония») и «Специальный лев» Венецианского кинофестиваля, Серебряный «Святой Георгий» Московского кинофестиваля («Мадам Бовари»), а также два «Сезара», «Золотой глобус» и номинация на «Оскар» («Она»).

Фото Кадр из фильма «Она»

Почетного «Золотого льва» в этом году вручат Питеру Уиру. Среди самых известных работ австралийского режиссера — «Пикник у Висячей скалы», «Общество мертвых поэтов» и «Шоу Трумана». Уир неоднократно номинировался на «Оскар» и лишь в прошлом году получил Почетную статуэтку за выдающиеся заслуги.

Полный состав жюри и программа фестиваля будут анонсированы позже. Однако уже ходят слухи, что именно в Венеции покажут новый фильм Рона Ховарда «Эдем». Главные роли в триллере исполнили Джуд Лоу, Сидни Суини, Ванесса Кирби, Ана де Армас и Даниэль Брюль.

Многие также надеются на венецианскую премьеру нового «Джокера», который получил подзаголовок «Безумие на двоих». Напомним, что в 2019 году первая часть была отмечена на фестивале «Золотым львом».

Фото Кадр из фильма «Джокер»

Венецианский кинофестиваль: история, интересные факты и лауреаты прошлых лет

Венецианский смотр — старейший международный кинофестиваль в мире. Впервые он состоялся в августе 1932 года. Для сравнения отметим, что фестиваль в Каннах проводится с 1946 года, а в Берлине — с 1951-го.

Самым первым фильмом, продемонстрированным в Венеции в рамках кинофестиваля, стал «Доктор Джекилл и мистер Хайд» Рубена Мамуляна. Фредрик Марч получил за него приз за лучшую мужскую роль, а впоследствии еще и «Оскар».

Фото Кадр из фильма «Доктор Джекилл и мистер Хайд»

С 1934 по 1942 год высшей наградой смотра был Кубок Муссолини, который вручали сразу двум фильмам — итальянскому и иностранному. Чаще других отмечались немецкие картины, в частности — документалка «Олимпия» Лени Рифеншталь и пропагандистская лента «Великий король» Файта Харлана.

После Второй мировой войны кинофестиваль вернулся в 1946 году. В 1949-м — в рамках 10-го киносмотра — начали вручать «Золотого льва», который до сих пор является высшей наградой. Первым обладателем приза стала французская драма «Манон».

Впоследствии обладателями «Золотого льва» становились Акира Куросава («Расемон»), Андрей Тарковский («Иваново детство»), Никита Михалков («Урга: Территория любви»), Даррен Аронофски («Рестлер»), София Коппола («Где-то»), Гильермо дель Торо («Форма воды») и многие другие.

Фото Кадр из фильма «Рестлер»

«Кубок Вольпи» за лучшую мужскую роль в разные годы получали француз Жерар Депардье, итальянец Марчелло Мастроянни, американец Ривер Феникс, ирландец Лиам Нисон, испанец Хавьер Бардем, англичанин Колин Ферт и другие.

Аналогичной наградой среди женщин были отмечены американка Кэтрин Хэпберн, шведка Ингрид Бергман, итальянка Софи Лорен, француженка Катрин Денев, австралийка Кейт Бланшетт, испанка Пенелопа Крус и другие.

Еще один важный приз Венецианского кинофестиваля — «Серебряный лев», который с 1953 года вручают за лучшую режиссуру. Среди недавних лауреатов — итальянец Лука Гуаданьино («Целиком и полностью») и новозеландка Джейн Кэмпион («Власть пса»).

Фото Кадр из фильма «Целиком и полностью»

Кроме того, некоторые фильмы получают специальные призы жюри. В разные годы председателями команды экспертов выступали американская актриса Джулианна Мур, южнокорейский режиссер Пон Джун-хо, французский композитор Александр Деспла и многие другие.

Стоит отметить, что Венецианский фестиваль не всегда был столь же ярким кинособытием, каковым является сейчас. В 1960-х его настиг кризис, а в 1970-х он и вовсе не проводился. Возрождение смотра произошло лишь в 1979-м. Кстати, именно в том году награду за лучшую мужскую роль получил актер Евгений Леонов за фильм «Осенний марафон».