8 главных фильмов, которые покажут на Венецианском кинофестивале
28 августа в Италии откроется 81-й Венецианский международный кинофестиваль. В этом году жюри старейшего в мире смотра возглавит французская актриса Изабель Юппер, а специальные награды за вклад в кинематограф вручат австралийскому режиссеру Питеру Уиру («Общество мертвых поэтов») и американской актрисе Сигурни Уивер («Чужой»). Рассказываем, какие фильмы поборются за «Золотого льва» и другие награды, а какие — покажут вне конкурса.
Фильм открытия: «Битлджус Битлджус»
Год: 2024
Страна: США
Режиссер: Тим Бертон
В главных ролях: Дженна Ортега, Моника Беллуччи, Вайнона Райдер, Майкл Китон, Уиллем Дефо, Кэтрин О'Хара
36 лет спустя Тим Бертон возвращается с продолжением фэнтези-комедии «Битлджус». Напомним, что главными героями первого фильмы были привидения Адам и Барбара, а также био-экзорцист Битлджус, к которому они обратились, чтобы изгнать из своего дома новых жильцов — семейство Дитц.
В сиквеле снова появится готка Лидия Дитц в исполнении Вайноны Райдер. Теперь у нее самой есть дочь по имени Астрид, и на этот раз именно она откроет портал в загробный мир, из которого появится Битлджус. Кроме того, зрителям предстоит познакомиться с его женой Долорес: в этом образе на экране предстанет Моника Беллуччи.
Внеконкурсная программа: «Одинокие волки»
Год: 2024
Страна: Великобритания, США
Режиссер: Джон Уоттс
В главных ролях: Брэд Питт, Джордж Клуни, Эми Райан, Остин Абрамс, Пурна Джаганнатан
Вне конкурса в Венеции покажут новую работу Джона Уоттса. Среди предыдущих фильмов режиссера — супергеройские хиты «Человек-паук: Возвращение домой», «Человек-паук: Вдали от дома» и «Человек-паук: Нет пути домой» с Томом Холландом в главной роли.
В комедийном боевике «Одинокие волки» зрителей ожидает воссоединение Брэда Питта и Джорджа Клуни. Звезды трилогии о друзьях Оушена перевоплотятся в двух чистильщиков (людей, которые очищают место преступления от следов и избавляются от свидетелей. — Прим. ред.), которые по стечению обстоятельств получают один заказ — и теперь им, конечно же, предстоит работать сообща.
Основной конкурс
Джокер: Безумие на двоих
Год: 2024
Страна: США
Режиссер: Тодд Филлипс
В главных ролях: Хоакин Феникс, Леди Гага, Зази Битц, Кэтрин Киннер, Брендан Глисон
В 2019-м именно «Джокер» получил «Золотого льва» — высшую награду Венецианского кинофестиваля. Пять лет спустя в основной конкурс смотра попал сиквел картины. Режиссерское кресло вновь занял Тодд Филлипс, неизменными остались также оператор Лоуренс Шер и композитор Хильдур Гуднадоуттир.
Оскароносный Хоакин Феникс вернется к роли Артура Флека, а вот в образе Харли Квинн дебютирует поп-звезда Леди Гага. По сюжету их персонажи знакомятся в психиатрической лечебнице Аркхем, куда Джокер попадает после убийства телеведущего Мюррея Франклина.
Мария
Год: 2024
Страна: Германия, США, ОАЭ, Италия
Режиссер: Пабло Ларраин
В главных ролях: Анджелина Джоли, Валерия Голино, Коди Смит-Макфи, Пьерфранческо Фавино, Альба Рорвахер
Чилийский режиссер Пабло Ларраин продолжает исследовать судьбы великих женщин: в 2016-м он выпустил байопик «Джеки» о Жаклин Кеннеди с Натали Портман в главной роли, а в 2019-м обратился к образу принцессы Дианы, которую в ленте «Спенсер» сыграла Кристен Стюарт. Причем обе картины участвовали в основном конкурсе Венецианского кинофестиваля.
В этом году кинематографист представит биографическую драму «Мария», центральной героиней которой станет оперная дива Мария Каллас. Премьера ознаменует возвращение Анджелины Джоли на большие экраны: напомним, что последние фильмы с голливудской звездой — «Вечные» и «Те, кто желает мне смерти» — выходили в прокат в 2021 году.
Бруталист
Год: 2024
Страна: Великобритания
Режиссер: Брэйди Корбет
В главных ролях: Эдриан Броуди, Фелисити Джонс, Гай Пирс, Джо Элвин, Рэффи Кэссиди
В режиссерской карьере Брэйди Корбета пока числятся лишь две полнометражные ленты, но с обеими он приезжал на этот кинофестиваль. Дебютная картина «Детство лидера» принесла ему приз в секции «Венецианские горизонты», а следующий фильм «Вокс люкс» был включен уже в основной конкурс киносмотра.
С третьей полнометражной работой под названием «Бруталист» Корбет вновь поборется за «Золотого льва». В центре сюжета окажется венгерский архитектор еврейского происхождения, который пережил Холокост и теперь вместе с супругой отправляется в США за той самой «американской мечтой».
Плохая девочка
Год: 2024
Страна: США
Режиссер: Халина Рейн
В главных ролях: Николь Кидман, Харрис Дикинсон, Антонио Бандерас, Жан Рено, Софи Уайлд
Премьера в России: 16 января 2025
Еще один участник конкурсной программы — эротический триллер «Плохая девочка». Это — лишь третий полнометражный проект Халины Рейн: ранее она сняла такие ленты, как «Инстинкт» со звездой «Игры престолов» Кэрис ван Хаутен и «Тела, тела, тела» с Марией Бакаловой и Рэйчел Сеннотт.
На сей раз кинематографистка представит историю руководительницы крупного технологического стартапа. Неожиданно для себя успешная (и замужняя) женщина начинает роман с молодым интерном. Пару играют оскароносная Николь Кидман и Харрис Дикинсон, недавно отметившийся в спортивной драме «Стальная хватка».
Комната по соседству
Год: 2024
Страна: Испания
Режиссер: Педро Альмодовар
В главных ролях: Тильда Суинтон, Джулианна Мур, Джон Туртурро, Алессандро Нивола, Хуан Диего Ботто
В этом году в борьбу за «Золотого льва» включится и испанец Педро Альмодовар. В активе режиссера уже есть два «Оскара» и несколько наград Каннского и Берлинского кинофестивалей. В Венеции удача улыбалась ему уже дважды: в 1988-м он получил приз за лучший сценарий к картине «Женщины на грани нервного срыва», а в 2019-м — почетную награду за вклад в мировой кинематограф.
Свежая работа Альмодовара «Комната по соседству» сосредоточится на женщине по имени Марта и ее сложных отношениях с дочерью. Главная роль в ленте досталась Тильде Суинтон, а ее подругу сыграла Джулианна Мур. Отметим, что обе актрисы уже получали в Венеции Кубок Вольпи за лучшую женскую роль: Суинтон — за «Эдварда II», а Мур — за «Вдали от рая».
Безмолвное братство
Год: 2024
Страна: США
Режиссер: Джастин Курзель
В главных ролях: Николас Холт, Джуд Лоу, Тай Шеридан, Джерни Смоллетт, Элисон Оливер
Премьера в России: 14 ноября 2024
Постановщик таких фильмов, как «Макбет» и «Кредо убийцы», представит на острове Лидо криминальный триллер «Безмолвное братство». Главные роли в новом проекте австралийского режиссера Джастина Курзеля сыграли Николас Холт и Джуд Лоу.
Действие картины развернется в 1980-х. По сюжету агент ФБР начинает расследование серии взрывов и ограблений, однако вскоре он понимает, что за этим стоят не обычные преступники, а террористы, которые собираются объявить войну правительству США.