Вечность фильм 2025: сюжет и актеры, трейлер и дата выхода — где смотреть
Фильмы и сериалы

18 ноя 19:00

3 мин.

«Вечность»: что известно о романтической комедии с Элизабет Олсен

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Вечность», реж. Дэвид Фрейн, A24, Star Thrower Entertainment
Фото Кадр из фильма «Вечность», реж. Дэвид Фрейн, A24, Star Thrower Entertainment

В декабре в российский прокат выйдет фильм Дэвида Фрейна «Вечность», главную роль в котором сыграли Элизабет Олсен, Майлз Теллер и Каллум Тернер. По сюжету романтической комедии главная героиня, попав в загробный мир, должна решить, с кем проведет вечность. Рассказываем обо всем, что известно о грядущей премьере.

Сюжет фильма «Вечность»

По сюжету фильма «Вечность» Джоан умирает, попадает в загробный мир и сталкивается с непростым выбором. Ей предстоит решить, с кем провести вечность: с первым мужем или со вторым.

Первый муж Люк погиб молодым на фронте Второй мировой войны и ждал Джоан в загробном мире целых 67 лет. Со вторым мужем Ларри она провела большую часть своей жизни. Они состарились вместе и умерли почти в один день. Кого в итоге выберет Джоан?

Кадр из фильма «Вечность», реж. Дэвид Фрейн, A24, Star Thrower Entertainment
Исполнительница роли Джоан Элизабет Олсен рассказывала, что у нее с детства сформировались довольно четкие представления о том, какими могут быть ее последние дни.

«Я бы долго гуляла, оказавшись в маленьком городке, где было бы все необходимое: пекарня, кофейня, рыбный магазин, сырная лавка, что-то вроде общественного центра, театр. Я всегда была одна, потому что мне нравится знакомиться с новыми людьми и быть частью общества, и я всегда представляла, что умру в одиночестве», — поделилась актриса.

Кадр из фильма «Вечность», реж. Дэвид Фрейн, A24, Star Thrower Entertainment
Рассуждая о загробной жизни, сыгравший Ларри Майлз Теллер рассказал, что надеется воссоединиться с ушедшими друзьями и родственниками.

Исполнительница роли консультанта по загробной жизни Анны Давайн Джой Рэндольф видит его роскошным курортом, где мужчины — ее слуги. Актриса добавила, что в своей версии загробного мира хотела бы проводить время с актером Кэри Грантом.

Создатели фильма «Вечность»

Режиссером фильма «Вечность» выступил Дэвид Фрейн, известный по работе над такими проектами, как «Свидание с Эмбер» и «Третья волна зомби».

Сценарий «Вечности» написал Патрик Каннэйн («Последний кандидат»).

Продюсируют картину Тим Уайт, Тревор Уайт, Майкл Уильямс, а также исполнители главных ролей Элизабет Олсен и Майлз Теллер.

«Мы проводили большую часть обедов и вечеров, обсуждая, какую вечность мы бы выбрали или какие отношения мы бы выбрали. Это не было глубоким и философским обсуждением, но мы много говорили об этом», — отметил режиссер картины.

Кадр из фильма «Вечность», реж. Дэвид Фрейн, A24, Star Thrower Entertainment
Актеры и персонажи фильма «Вечность»

  • Элизабет Олсен — Джоан
  • Бетти Бакли — старая Джоан
  • Майлз Теллер — Ларри
  • Барри Праймус — старый Ларри
  • Каллум Тернер — Люк
  • Давайн Джой Рэндольф — Анна
  • Джон Эрли — Райан
  • Ольга Мередис — Карен
Кадр из фильма «Вечность», реж. Дэвид Фрейн, A24, Star Thrower Entertainment
Отзывы о фильме «Вечность»

На Rotten Tomatoes картина Дэвида Фрейна «Вечность» получила 85% свежести на основании 39 рецензий. Критики отмечают, что, несмотря на то что можно встретить и более оригинальные фильмы о загробной жизни, игра актеров в «Вечности» блестящая. Одни рецензенты сочли картину достойной восхищения, а другие осудили за отсутствие должной амбициозности.

Трейлер фильма «Вечность»

Когда выйдет фильм «Вечность»

Премьера фильма «Вечность» запланирована на 18 декабря.

Читайте далее
