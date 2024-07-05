За границами правды: 5 причин посмотреть сериал «Варшава'21»

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3 июля на платформе Okko завершился сериал «Варшава'21». Рассказываем пять причин посмотреть шпионский триллер Феликса Герчикова, если вы еще этого не сделали.

Интригующий сюжет

Действие проекта разворачивается в Польше. По сюжету сериала «Варшава'21» в ходе предвыборной гонки за президентское кресло хладнокровно убивают известного журналиста. Польские телеканалы продвигают версию о вмешательстве России с целью дестабилизации обстановки.

В распоряжении журналистов есть аудиозапись разговора российского посла и кандидата в президенты, которую, по мнению телевизионщиков, отправили с почты убитого журналиста.

Геополитическая обстановка накаляется. После того как скомпрометированный сотрудник дипмиссии попадает в больницу с инфарктом, на его место прибывает кризисный дипломат Вячеслав Васильев.

Цель главного героя очевидна — ему необходимо доказать, что обвинения в адрес Москвы беспочвенны.

Фото Кадр из сериала «Варшава'21»

Действие сериала разворачивается в наши дни

Как правило, проекты в жанре политического детективного триллера освещают реальные или вымышленные события прошлого, а действие сериала Феликса Герчикова разворачивается в настоящем времени, что дает зрителю возможность лучше прочувствовать историю.

«Варшава'21» — проект именитых создателей

Режиссером многосерийного шпионского триллера выступил Феликс Герчиков, известный по работе над такими проектами, как «Трейдер» и «Разведчицы».

Сценарий проекта написали Ренат Хайруллин («Миссия: Аметист»), Максим Депутатов («Под напряжением») и Михаил Волобуев («Моя жизнь»).

Продюсерами «Варшавы'21» стали Виктор Согомонян («Посольство»), Михаил Волобуев («Моя жизнь»), Сергей Шишкин («Черное облако»), Эльвира Дмитриевская («Калимба»), Гавриил Гордеев («Волшебный участок») и Артем Мазур («Тень Чикатило»).

Отличный актерский состав

В сериале «Варшава'21» снялись Дмитрий Миллер (Вячеслав Васильев), Дмитрий Куличков (Ненашев), Валерия Шкирандо (Квятковская), Константин Крюков (Павлов), Сергей Юшкевич (Домбровский), Андрей Ильин (Збаражский), Юрий Батурин (Новак), Николай Козак (Рассел), Анатолий Котенев (Конобеев), Юрий Беляев (Министр иностранных дел), Сергей Гурьев (Левандовский), Наталия Вдовина (Брыльска), Николай Сердцев (Делонг), Роман Шаляпин (Маршалек), Михаил Дорожкин (Пыркош), Сергей Гузеев (Литовкин), Алексей Суренский (Войтек), Екатерина Олькина (Агнешка) и Юлия Юрченко (Артемьева).

Фото Кадр из сериала «Варшава'21»

Доверие аудитории

На «Кинопоиске» рейтинг проекта составляет 7.7, а на IMDb — 5.9. Зрители положительно оценили актерскую игру и сценарий «Варшавы'21», отметив, что сериал держит в напряжении до самого финала.

Трейлер «Варшавы'21»

Где смотреть сериал «Варшава'21»

Все эпизоды шпионского проекта доступны для просмотра в онлайн-кинотеатре Okko.