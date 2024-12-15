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Уютные зимние фильмы: что посмотреть зимним вечером — подборка
Фильмы и сериалы

Сегодня, 20:00

8 мин.

8 уютных зимних фильмов на любой вкус

Татьяна Беленкова
Киножурналист
Кадр из фильма «Отпуск по обмену» / реж. Нэнси Майерс / Columbia Pictures
Фото Кадр из фильма «Отпуск по обмену» / реж. Нэнси Майерс / Columbia Pictures
Кадр из фильма «Отпуск по обмену» / реж. Нэнси Майерс / Columbia Pictures
Фото Кадр из фильма «Отпуск по обмену» / реж. Нэнси Майерс / Columbia Pictures
Кадр из фильма «Маленькие женщины» / реж. Грета Гервиг / Columbia Pictures
Фото Кадр из фильма «Маленькие женщины» / реж. Грета Гервиг / Columbia Pictures
Кадр из фильма «Дневник Бриджит Джонс» / реж. Шэрон Магуайр / Universal Pictures
Фото Кадр из фильма «Дневник Бриджит Джонс» / реж. Шэрон Магуайр / Universal Pictures
Кадр из фильма «Интуиция» / реж. Питер Челсом / Miramax Films
Фото Кадр из фильма «Интуиция» / реж. Питер Челсом / Miramax Films
Кадр из фильма «Пока ты спал» / реж. Джон Тертлтауб / Hollywood Pictures:
Фото Кадр из фильма «Пока ты спал» / реж. Джон Тертлтауб / Hollywood Pictures:
Кадр из фильма «День сурка» / реж. Харольд Рэмис / Columbia Pictures
Фото Кадр из фильма «День сурка» / реж. Харольд Рэмис / Columbia Pictures
Кадр из фильма «Магазинчик за углом» / реж. Эрнст Любич / Metro-Goldwyn-Mayer
Фото Кадр из фильма «Магазинчик за углом» / реж. Эрнст Любич / Metro-Goldwyn-Mayer
Кадр из фильма «Отель «Гранд Будапешт» / реж. Уэс Андерсон / Searchlight Pictures
Фото Кадр из фильма «Отель «Гранд Будапешт» / реж. Уэс Андерсон / Searchlight Pictures
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С наступлением холодов хочется как можно больше времени проводить дома. Для тех, кто собирается устроить киномарафон, собрали несколько уютных картин, действие которых как раз разворачивается зимой. Некоторые из них и вовсе помогут создать новогоднее настроение.

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Магазинчик за углом

Год: 1940.
Страна: США.
Режиссер: Эрнст Любич.
В главных ролях: Маргарет Саллаван, Джеймс Стюарт, Фрэнк Морган, Джозеф Шилдкраут, Сара Хейден.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,9.
Рейтинг IMDb: 8.0.

Кадр из фильма «Магазинчик за углом» / реж. Эрнст Любич / Metro-Goldwyn-Mayer
Фото Кадр из фильма «Магазинчик за углом» / реж. Эрнст Любич / Metro-Goldwyn-Mayer

«Магазинчик за углом» считается классикой рождественских ромкомов. Черно-белая лента переносит зрителей в заснеженный Будапешт, точнее — в магазин подарков и сувениров, где работает Альфред Кралик. Мужчина постоянно препирается с новой продавщицей Кларой Новак, а в свободное время ведет анонимную переписку с девушкой своей мечты. Личная встреча должна состояться в канун Рождества, но в кафе Альфред неожиданно сталкивается с Кларой.

Стоит отметить, что в 90-х Нора Эфрон взяла за основу сюжет «Магазинчика за углом» для своего ромкома «Вам письмо». На сей раз центральных персонажей, влюбившихся по переписке, но при этом ненавидящих друг друга в реальной жизни, сыграли Том Хэнкс и Мэг Райан.

День сурка

Год: 1993.
Страна: США.
Режиссер: Харольд Рэмис.
В главных ролях: Билл Мюррей, Энди Макдауэлл, Крис Эллиот, Стивен Тоболовски, Брайан Дойл-Мюррей.
Рейтинг «Кинопоиска»: 8,1.
Рейтинг IMDb: 8,0.

Кадр из фильма «День сурка» / реж. Харольд Рэмис / Columbia Pictures
Фото Кадр из фильма «День сурка» / реж. Харольд Рэмис / Columbia Pictures

Название комедии «День сурка» отсылает к празднику, который отмечают в США и Канаде 2 февраля, когда по поведению животного пытаются предсказать, скоро ли наступит весенняя погода. Главный герой картины — телеведущий Фил Коннорс — отправляется в маленький городок, чтобы снять сюжет о праздновании Дня сурка, но попадает во временную петлю. И теперь мужчине предстоит проживать 2 февраля снова и снова...

«День сурка» был отмечен премией BAFTA в категории «Лучший оригинальный сценарий», а Энди Макдауэлл получила «Сатурн» в номинации «Лучшая актриса», оставив позади Анжелику Хьюстон («Ценности семейки Аддамс»), Бетт Мидлер («Фокус-покус»), Лору Дерн («Парк Юрского периода») и других.

Пока ты спал

Год: 1995.
Страна: США.
Режиссер: Джон Тертлтауб.
В главных ролях: Сандра Буллок, Билл Пуллман, Питер Галлахер, Питер Бойл, Джек Уорден.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,5.
Рейтинг IMDb: 6,8.

Кадр из фильма «Пока ты спал» / реж. Джон Тертлтауб / Hollywood Pictures:
Фото Кадр из фильма «Пока ты спал» / реж. Джон Тертлтауб / Hollywood Pictures:

Действие ромкома «Пока ты спал» разворачивается в Чикаго: Люси работает в билетной кассе и каждый день наблюдает, как мужчина ее мечты садится в электричку. Однажды девушка спасает Питера, когда тот падает на рельсы, а в больнице родственники принимают Люси за его невесту. Разумеется, молодой человек не помнит главную героиню, но это списывают на амнезию. Тем временем в Люси влюбляется родной брат Питера.

Роль застенчивой девушки принесла Сандре Буллок дебютную номинацию на «Золотой глобус» (победа тогда досталась Николь Кидман за ленту «Умереть во имя»), а также сразу две номинации на премию канала MTV («Лучшая женская роль» и «Самая желанная женщина»), но в обеих актрису обошла звезда комедии «Бестолковые» Алисия Сильверстоун.

Интуиция

Год: 2001.
Страна: США.
Режиссер: Питер Челсом.
В главных ролях: Джон Кьюсак, Кейт Бекинсейл, Джереми Пивен, Бриджет Мойнэхэн, Джон Корбетт.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,7.
Рейтинг IMDb: 6,8.

Кадр из фильма «Интуиция» / реж. Питер Челсом / Miramax Films
Фото Кадр из фильма «Интуиция» / реж. Питер Челсом / Miramax Films

Нью-Йорк, 1994 год. В предрождественской суете двое незнакомцев приходят в универмаг за подарками и одновременно хватают последнюю пару перчаток. Молодые люди проводят вечер вместе, но Сара решает испытать судьбу: когда Джонатан пишет свой номер на 5-долларовой купюре, она не глядя тут же разменивает ее в магазине, а свой телефон обещает оставить в книге «Любовь во время холеры» и сдать ее букинисту. Их пути вновь пересекутся только семь лет спустя.

В активе рождественской мелодрамы — две номинации на премию «Сатурн»: Кейт Бекинсейл претендовала на победу в категории «Лучшая актриса», а Джереми Пивен — «Лучший актер второго плана». Однако удача улыбнулась Николь Кидман («Другие») и Иэну Маккеллену («Властелин колец: Братство кольца»).

Дневник Бриджит Джонс

Год: 2001.
Страна: Великобритания, Франция, США.
Режиссер: Шэрон Магуайр.
В главных ролях: Рене Зеллвегер, Колин Ферт, Хью Грант, Джим Бродбент, Джемма Джонс.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,4.
Рейтинг IMDb: 6,8.

Кадр из фильма «Дневник Бриджит Джонс» / реж. Шэрон Магуайр / Universal Pictures
Фото Кадр из фильма «Дневник Бриджит Джонс» / реж. Шэрон Магуайр / Universal Pictures

Еще один ромком, завязка которого происходит в рождественские дни — это, конечно же, «Дневник Бриджит Джонс». Главная героиня твердо решает изменить свою жизнь и, чтобы не встречать следующий Новый год в одиночестве, собирается похудеть и избавиться от вредных привычек. Ну а чтобы следить за прогрессом, Бриджит заводит дневник, в котором подробно описывает все происходящее.

Яркий образ принес Рене Зеллвегер первую номинацию на «Оскар» (напомним, что впоследствии актриса дважды удостоилась заветной награды), а сам фильм претендовал на «Золотой глобус», испанскую премию «Гойя» и премию Европейской киноакадемии. К слову, на последней Колин Ферт был отмечен Призом зрительских симпатий.

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Отель «Гранд Будапешт»

Год: 2014.
Страна: США, Германия.
Режиссер: Уэс Андерсон.
В главных ролях: Рэйф Файнс, Тони Револори, Сирша Ронан, Эдриан Броуди, Уиллем Дефо.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,9.
Рейтинг IMDb: 8,1.

Кадр из фильма «Отель «Гранд Будапешт» / реж. Уэс Андерсон / Searchlight Pictures
Фото Кадр из фильма «Отель «Гранд Будапешт» / реж. Уэс Андерсон / Searchlight Pictures

Действие фильма «Отель «Гранд Будапешт» разворачивается в начале ХХ века, когда юный Зеро Мустафа получает должность портье в легендарной гостинице. Его наставником становится старший консьерж Густав, а возлюбленной — девушка Агата из кондитерской, вместе с которыми молодому человеку предстоит пережить немало приключений.

В копилке «Отеля «Гранд Будапешт» — четыре «Оскара», пять премий BAFTA и «Золотой глобус» в категории «Лучший фильм (комедия или мюзикл)», а также Гран-при жюри Берлинского кинофестиваля и российские награды «Жорж» («Лучшая зарубежная комедия») и «Золотой орел» («Лучший зарубежный фильм в российском прокате»).

Маленькие женщины

Год: 2019.
Страна: США.
Режиссер: Грета Гервиг.
В главных ролях: Сирша Ронан, Эмма Уотсон, Флоренс Пью, Элайза Сканлен, Лора Дерн.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,8.
Рейтинг IMDb: 7,8.

Кадр из фильма «Маленькие женщины» / реж. Грета Гервиг / Columbia Pictures
Фото Кадр из фильма «Маленькие женщины» / реж. Грета Гервиг / Columbia Pictures

Очередная экранизация классического романа Луизы Мэй Олкотт повествует о четырех сестрах Марч: старшая Мег — послушна и скромна, ее полная противоположность Джо мечтает стать писательницей, Бет обожает музыку, а самая младшая Эми увлечена рисованием. История их взросления разворачивается на фоне Гражданской войны, а неотъемлемой частью их жизни становится сосед Лори.

Образы Джо и Эми принесли Сирше Ронан и Флоренс Пью номинации на «Оскар» и BAFTA, но более удачливыми в тот год оказались Рене Зеллвегер с байопиком «Джуди» и Лора Дерн с драмой «История о супружестве». Кстати, в «Маленьких женщинах» Дерн сыграла мать девочек. Ну а сам фильм одержал на этих премиях победу в категории «Лучшие костюмы».

Отпуск по обмену

Год: 2006.
Страна: США.
Режиссер: Нэнси Майерс.
В главных ролях: Кэмерон Диас, Кейт Уинслет, Джуд Лоу, Джек Блэк, Илай Уоллак.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,9.
Рейтинг IMDb: 7,0.

Кадр из фильма «Отпуск по обмену» / реж. Нэнси Майерс / Columbia Pictures
Фото Кадр из фильма «Отпуск по обмену» / реж. Нэнси Майерс / Columbia Pictures

И напоследок — еще один фильм для создания новогоднего настроения. Речь, конечно же, идет про «Отпуск по обмену». Действие ромкома разворачивается сразу на двух континентах: журналистка Айрис живет в заснеженной английской провинции, а владелица рекламного агентства Аманда — в солнечной Калифорнии. Однажды две незнакомки спонтанно решают поменяться своими домами на Рождество.

В активе картины — лишь одна номинация (Кэмерон Диас и Джуд Лоу претендовали на премию канала MTV в категории «Лучший поцелуй»), но это не помешало «Отпуску по обмену» завоевать всенародную любовь и неизменное присутствие в топах лучших рождественских фильмов.

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