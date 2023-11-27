Стоит ли смотреть сериал «Уроки химии» с Бри Ларсон

На Apple TV+ завершился сериал «Уроки химии», рассказывающий историю Элизабет Зотт — талантливой женщины-химика, которая после увольнения из лаборатории попадает на телевидение, где становится ведущей кулинарного шоу. Разобрали, какой получилась экранизация романа Бонни Гармус и как новый сериал с Бри Ларсон в главной роли, несмотря на меланхолический тон, может помочь пережить мрачный осенне-зимний сезон.

О чем сериал «Уроки химии»

Элизабет работает лаборантом, но регулярно сталкивается с сексизмом и обесцениванием. Сотрудники-мужчины постоянно просят ее сварить кофе в колбе, тем самым давая понять, что она здесь на вторых ролях. Ситуацию осложняет еще и то, что главная героиня из-за инцидента в университете не защитила диссертацию и не получила научную степень, что ставит ее еще на ступень ниже коллег-мужчин. Элизабет с ее недюжинным талантом и тягой к учебе не повезло родиться женщиной в пятидесятые, когда верхом карьеры было место секретаря или стенографистки.

Фото Кадр из сериала «Уроки химии»

Именно за одну из секретарей принимает ее Кальвин Эванс — гениальный коллега, сыгравший в жизни героини важнейшую роль, принеся и счастье, и горе. Элизабет и Кальвин, как принято говорить, — родственные души: они оба одержимы наукой и оба не вписываются в нормы своего времени, испытывая проблемы с коммуникацией в обществе, но понимая друг друга с полуслова. Кроме романтических чувств героев связывают и профессиональные отношения. Зотт и Эванс начинают совместное исследование, способное совершить переворот в науке, но Кальвин неожиданно погибает.

Без поддержки партнера Элизабет лишается научных наработок и перспектив, ведь еще на презентации перед научным советом «люди в пиджаках» были неприятно удивлены, что главный автор исследования — женщина.

Тем временем героиня Бри Ларсон узнает, что беременна. Но Элизабет не сдается и, несмотря на все удары судьбы, продолжает идти к намеченной цели. Мисс Зотт не спорит с замшелым утверждением о том, что место женщины на кухне, но подходит к делу креативно. Она переоборудует место готовки в лабораторию, чтобы продолжать эксперименты и опубликовать исследование, над которым они работали с Кальвином.

Фото Кадр из сериала «Уроки химии»

После множества попыток доказать право на место в «мужском мире» науки героиня соглашается на предложение от местного телеканала стать ведущей кулинарного шоу. Но и тут Элизабет не будет играть под патриархальную дудку продюсеров, вдохновит не одну женщину и станет популяризатором науки.

«Уроки химии» — удивительно душеспасительный сериал. Главная героиня, несмотря на все удары судьбы, справляется со сложностями и никогда не изменяет принципам. Элизабет Зотт — химик до мозга костей. Даже за пределами лаборатории она остается ученым и всегда руководствуется научным подходом, даже при обычной готовке ужина. И это не громкие слова. Каждое блюдо для нее — это исследование: она бесконечно совершенствует рецептуру и делает это с невероятным профессионализмом, но не повара, а химика.

Посыл сериала «Уроки химии»

Сериал от Apple наполнен феминистскими идеями и презентует все события именно через оптику борцов за права женщин. При этом авторов не подводит чувство меры и, несмотря на то что некоторые из речей героини могут выглядеть как агитационные, моменты их произнесения вполне себе предполагают такую интонацию.

Фото Кадр из сериала «Уроки химии»

Быт середины прошлого века заставляет задуматься, как далеко ушло современное общество от устаревших стереотипов и насколько сейчас образ жизни женщины отличается от тех установок, которые царили в обществе чуть больше 50 лет назад. Героиня не раз столкнется со стереотипами и ожиданиями, с которыми она в корне не согласна: начиная от ношения штанов, заканчивая нежеланием вступать в брак. Элизабет бросает учебу по этой же причине: став жертвой насилия, она не идет на поводу у ректора, который обязывает ее извиниться, дабы сгладить инцидент и не портить репутацию одного из преподавателей.

Главную и самую заметную роль в сериале сыграла Бри Ларсон — одна из самых ярких феминисток Голливуда. И она действительно на своем месте: ее личные черты и взгляды идеально коррелируют с характером героини, придавая ее образу правдоподобность, несмотря на прямолинейность некоторых из ее монологов.

Фото Кадр из сериала «Уроки химии»

Какие темы, кроме феминизма, затронуты в сериале

Кроме идей феминизма, «Уроки химии» поднимают темы расизма, религии и активизма. При этом сериал грамотно балансирует между мрачной несправедливостью реального мира и жизнеутверждающим мотивационным посылом. Даже смерть партнера главной героини не выводит его из повествования. Элизабет с дочерью занимаются исследованием биографии гениального ученого, что укрепляет их отношения, а само расследование учит не сдаваться, даже если кажется, что ты зашел в тупик.

Персонаж Кальвина Эванса не выводится из повествования до последней серии: параллельно с героинями зритель узнает о его сложном детстве и о дружественной переписке со священником (сам Кальвин — убежденный атеист), доказывающей, что даже люди с противоположными взглядами могут быть друзьями.

Соседи главных героев много лет борются за права, ведь власти задумали снести целый район (Элизабет и Кальвин — единственные «белые американцы», живущие в этом районе) ради строительства автомагистрали. И авторы, в отличие от, например, создателей сериала «Голливуд», прекрасно понимают, что чудес не случается и темнокожему населению Америки придется еще не одно десятилетие бороться за права.

Фото Кадр из сериала «Уроки химии»

В сериале есть сцены даже с псом Элизабет и Кальвина по имени Шесть-тридцать: значительная часть одной из серий была посвящена тому, как новая семья изменила его жизнь к лучшему. Его глазами зрители впервые увидели Элизабет, которая покормила его возле мусорных баков, стали свидетелями начала и развития отношений двух химиков и даже пережили потерю Кальвина.

«Уроки химии» — крепкий сериал, не лишенный проблематики, аккуратно поднимающий темы, которые и спустя 70 лет не теряют актуальности. У авторов получилось жизнеутверждающее шоу. Как героиня Бри Ларсон положительно влияет на тысячи телезрительниц своего кулинарного шоу, так и авторы сериала внушают зрителем оптимизм и веру в то, что все получится. Даже если обстоятельства сложились не лучшим образом и кажется, что вы остались одни.