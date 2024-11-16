Умерла секс-символ СССР Светлана Светличная: что известно о смерти актрисы

Сегодня, 16 ноября, на 85-м году жизни умерла заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная. Рассказываем, что известно о смерти советского секс-символа.

Фото Известия

Что известно о смерти Светланы Светличной

О смерти актрисы Светланы Светличной сообщила в своем блоге журналистка Сусанна Альперина со ссылкой на киноведа Вячеслава Шмырова. Причина смерти не уточняется. Известно, что актриса много месяцев не вставала с постели, была признана неизлечимо больной и находилась в больнице.

История болезни Светланы Светличной

В последние годы актриса находилась в психиатрическом стационаре имени Гиляровского. Она страдала от деменции, не узнавала близких. В марте 2024 года Светличная перенесла острый инфаркт миокарда. Она перестала самостоятельно есть и пить, врачи вводили ей питание внутривенно. Летом 2024 года у Светланы Светличной была диагностирована опухоль мозга. Из-за возраста пациентки врачи побоялись делать операцию, сама Светличная также не захотела удалять опухоль. В августе 2024 года Светлане Афанасьевне с ее согласия был присвоен паллиативный статус: когда болезнь не лечится, и больному могут лишь облегчить страдания. До момента смерти актриса была лежачей больной и находилась в больнице. Также у нее были диагностированы болезни почек и легких (вероятно, возникшие из-за обездвиженности).

Фото Global Look Press

Чем известна Светлана Светличная

Светлана Светличная была актрисой. Впервые она появилась на экране в 1959 году в фильме Михаила Калика «Колыбельная». После этого Светличная снялась еще в нескольких фильмах, в том числе в главной роли в фильме «Стряпуха». Ее персонаж Павлина Григорьевна — молодая вдова, сильная и независимая женщина, пресекающая на корню любые домогательства. В 1968 году вышел фильм «Бриллиантовая рука». Светлана Светличная сыграла в нем эпизодическую роль на 10 минут экранного времени. Но именно по образу блатной красотки Анны Сергеевны Светличную знал весь Союз. Из-за эротической сцены в «Бриллиантовой руке» актриса перестала получать главные роли. Но создала несколько исполненных драматизма образов: немки Габи в сериале «Семнадцать мгновений весны», влюбленной стюардессы Вики в фильме «Неподсуден» и так далее.

Всего на счету Светличной более 40 ролей. Она снималась у Александрова, Ростоцкого, Хуциева, Данилии, Говорухина и других прославленных режиссеров. Последняя картина— «Беловодье. Тайна затерянной страны» — с участием Светланы Светличной вышла в 2019 году.

Фото Global Look Press

Личная жизнь Светланы Светличной

Светлана Светличная была замужем дважды. От брака с первым мужем, актером Владимиром Ивашовым, родились сыновья Алексей и Олег.

Брак со вторым мужем, Сергеем Смирновым-Сокольским, продлился чуть меньше месяца. В последние годы до помещения в больницу Светличная жила одна.