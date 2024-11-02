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Умерла актриса из Слова пацана: что известно о смерти Лидии Ильиной — причины
Фильмы и сериалы

Сегодня, 12:40

2 мин.

Что известно о смерти актрисы из «Слова пацана» Лидии Ильиной

Татьяна Пищева
Автор
Актриса Лидия Ильина
Фото Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», реж. Жора Крыжовников / Wink
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На 78-м году жизни скончалась Лидия Ильина, сыгравшая бабушку Ералаша в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Рассказываем, что известно о смерти актрисы.

Что известно о смерти

Лидия Ильина скончалась 1 ноября в возрасте 77 лет. Родственники не раскрывают причину смерти, но по предварительной информации актриса умерла от острой сердечной недостаточности.

Актриса Лидия Ильина
Фото Кадр из сериала «Галя, у нас отмена-2»

Чем прославилась Лидия Ильина

Лидия Ильина родилась 29 ноября 1946 года. Она получила образование в Музыкально-театральном училище имени Палантая в Йошкар-Оле. За свою долгую жизнь она успела поучаствовать в более чем 60 кинопроектах. Среди них полюбившиеся зрителю сериалы «Реальные пацаны», «Вампиры средней полосы-2», «Универ. 10 лет спустя», «Кулагин и партнеры», «Интерны» и многие другие.

Фото Кадр из сериала «Интерны»

Но настоящая слава пришла к Ильиной незадолго до смерти. Актриса исполнила роль бабушки одного из героев нашумевшего сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Несмотря на то, что роль была эпизодическая, критики отметили выдающиеся актерские способности Ильиной. Самой яркой сценой с ее участием называют эпизод в морге, где бабушка узнает о смерти внука — многих зрителей он заставил прослезиться.

Когда и где будут похороны Лидии Ильиной

Прощание с Лидией Ильиной пройдет 5 ноября. Об этом сообщила ее дочь Екатерина: «Похороны будут 5 ноября. Прощание в 11:00 в Люберецкой областной больнице, ул. Карла Маркса, 90, поселок Красково. Кто хочет проводить — приходите».

Похоронят Лидию Ильину на Люберецком кладбище.

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