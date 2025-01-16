Что известно о смерти культового режиссера Дэвида Линча

Сегодня, 16 января, стало известно, что культовый американский режиссер и сценарист Дэвид Линч умер в возрасте 78 лет. Об этом сообщила семья кинематографиста в социальных сетях.

Рассказываем, что известно о смерти Дэвида Линча к настоящему моменту.

Что известно о смерти Дэвида Линча

16 января общественность облетела трагическая новость — в возрасте 78 лет умер американский режиссер и сценарист Дэвид Линч. Причина его смерти пока неизвестна. Однако в 2024 году он заявил, что болен эмфиземой легких. Развилось заболевание на фоне постоянного курения (он курил с 8 лет). Тогда 78-летний автор культового «Твин Пикса» сообщил, что из-за диагностированного недуга он больше не может выходить из дома.

«Теперь я прикован к дому, нравится мне это или нет. В моем сегодняшнем состоянии было бы очень плохо подхватить даже простуду», — отметил режиссер.

Тем не менее,Дэвид говорил, что эмфизема никак не повлияет на его творческую деятельность. Он будет продолжать снимать фильмы удаленно.

Фото Kevin Winter, Getty Images

Биография Дэвида Линча

Дэвид Линч родился 20 января 1946 года в Миссуле, штат Монтана, США, в семье ученого-агронома и преподавательницы английского языка. У режиссера также есть младший брат Джон и сестра Марта. Известно, что Дэвид сменил много школ, поэтому у него не было друзей.

В юности будущий культовый кинематографист хотел стать художником. В 1963 году он поступил в Коркоранскую школу искусств и дизайна в Вашингтоне, затем перевелся в Школу Бостонского музея изящных искусств. На формирование его художественных взглядов заметный отпечаток наложило творчество австрийского художника-экспрессиониста Оскара Кокошки, фанатом которого был Дэвид. В начале 1966 года Линч перебрался в Филадельфию, в Пенсильванскую академию изящных искусств.

В это время он стал ставить свои первые кинематографические опыты. В 1967 году Дэвид снимает одноминутный анимационный фильм «Six Men Getting Sick» и полуигровой, полуанимационный «Алфавит», который вошел в знаменитый альманах авангардного кино. В 1970 году Дэвид создал анимационную картину «Бабушка». Однако настоящая слава пришла к нему позже.

Чем известен Дэвид Линч

Культовой фигурой в мире кино Линч стал сразу после выхода его первого полнометражного фильма — «Человек-ластик». Затем новый фурор. Совместно с Мэлом Бруксом режиссер поставил фильм «Человек-слон», который удостоился номинаций на премию «Оскар» за режиссуру и получил главный приз фестиваля «Сезар» за лучший иностранный фильм. Позже известный кинопродюсер Дино Де Лаурентис пригласил Дэвида Линча экранизировать фантастический роман «Дюна».

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Однако многие знают Линча как автора культового сериала «Твин Пикс», вышедшего в 1990 году.

Нельзя не сказать и о фильме «Дикие сердцем» с Николасом Кейджем и Лорой Дерн в главных ролях. За его режиссеру Линч был удостоен «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля.

Личная жизнь Дэвида Линча

Легендарный режиссер был женат несколько раз. Его первой супругой стала Пегги Ленц. С ней кинематографист состоял в браке с 1967 по 1974 год. Девушка родила ему дочь — Дженнифер Чемберс, которая тоже стала режиссером.

В 1977 году Дэвид женился во второй раз. Его избранницей была сестра друга — Джека Фиска Мэри. В браке с ней у Линча родился сын Остин. Через 10 лет совместной жизни пара развелась.

Дэвид Линч и Мэри Суини. Фото George De Sota, Getty Images

После расставания со второй супругой Дэвид начал романтические отношения с актрисой Изабеллой Росселлини. Их союз продержался четыре года. Затем Линч жил вместе с видеомонтажером Мэри Суини, которая в 1992 году родила ему сына Райли. В 2006 году пара сыграла свадьбу, но сохранить брак не удалось.

В 2009 году режиссер женился в четвертый раз. Его супругой стала актриса Эмили Стоуфл. Девушка была младше Линча на 30 лет. В 2012 году она родила сценаристу дочь Лулу Богинию. Супруги прожили вместе 14 лет, а в 2023 году развелись.