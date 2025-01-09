Что известно о смерти актера из «Улиц разбитых фонарей» Анатолия Хропова

6 января умер актер театра и кино Анатолий Хропов. Он снимался в популярных российских сериалах, включая «Улицы разбитых фонарей», занимался дублированием фильмов.

Рассказываем, что известно о его смерти.

Что известно о смерти Анатолия Хропова

Новость о том, что Анатолий Хропов скончался в ночь с 5 на 6 января, появилась в социальной сети петербургской театральной мастерской «АСБ» сегодня, 9 января. Причины смерти не уточняются. Актеру было 60 лет.

Фото Кадр из сериала «СашаТаня», реж. Михаил Старчак /ТНТ

Биография Анатолия Хропова

Анатолий Хропов родился в Ленинграде в 1964 году. После окончания школы он не планировал становиться актером, поэтому поступил в медицинское училище. Во время работы фельдшером Анатолий стал заниматься в студии народного театра ДК «Выборгский». Через некоторое время он понял, что его жизнь должна быть связана не с медициной, а со сценой. Хропов поступил в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (сейчас это Российский государственный институт сценических искусств) на курс Льва Додина.

Служил в Ленинградском театре Ленинского комсомола, театре Ленсовета, Театре поколений З.Я. Корогодского. В 1996 году сыграл на малой сцене БДТ. С 2006 по 2011 год Анатолий Хропов работал в московских театрах: в театре «Практика», Центре драматургии и режиссуры А. Казанцева и М. Рощина на Беговой «Майзингер». До последних дней был актером Санкт-Петербургского театра комедии им. Н. Акимова.

Фото Кадр из сериала «Один», реж. А. Арутюнян-Елецкий / Триикс медиа

Чем известен Анатолий Хропов

На счету Анатолия Хропова не только театральные, но и киноработы. Он снялся в эпизодах более сотни российских фильмов и сериалов. Самые известные из них: «СашаТаня», «Улицы разбитых фонарей», «Морские дьяволы», «Папины дочки», «Знаки судьбы», «Версия», «Слепой-3».

С 1996 до 2004 года актер вел прямые радиорепортажи с матчей ФК «Зенит», «Динамо» (СПб), чемпионатов мира и Европы под именем Аркадий Пантелеймонович Укропов. Также был автором и ведущим развлекательных программ на радио, в том числе юмористической радиопередачи о футболе «Раз, два, три, «Зенитушка», дави!».

Помимо этого, Анатолий Хропов занимался дубляжом. На его счету более 20 работ. Именно его голосом говорит американский актер Филипп Сеймур Хоффман в фильмах «Мастер» (2012), «Самый опасный человек» (2014) и «Голодные игры» (2014-2015).

Когда и где будет церемония прощания с Анатолием Хроповым

Прощание с актером Анатолием Хроповым пройдет 11 января в городском крематории на Шафировском проспекте в 12:50.