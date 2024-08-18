Что известно о смерти актера Алена Делона
Французский актер Ален Делон скончался на 89-м году жизни, пишут французские СМИ. Долгое время артист боролся с раком и болезнью Альцгеймера.
Что известно о смерти
Первое сообщение о смерти Алена Делона появилось сегодня утром. Об этом сообщили дети актера агентству AFP. Причина смерти в сообщении не названа.
«Ален Фабьен, Аннушка, Энтони, а также Лубо (собака актера. — прим. ред.) с огромным огорчением объявляют об уходе своего отца. Он безмятежно скончался в своем доме в окружении троих детей», — говорится в сообщении.
Других подробностей о кончине Алена Делона пока не сообщается.
История болезни Алена Делона
О завершении кинокарьеры Ален Делон сообщил еще в мае 2017. «Я, как боксер, который не хочет проводить лишний бой, не хочу сниматься в лишнем фильме», — объяснял он. Через два года, в 2019 году, актер перенес инсульт, а после у него диагностировали рак и болезнь Альцгеймера. Состояние Делона стало настолько тяжелым, что он перестал выходить из дома.
Актер неоднократно заявлял, что не против сделать эвтаназию. «Я ненавижу времена, в которых мы живем, меня тошнит», — говорил он. Но суд ограничил права знаменитости и запретил Делону самостоятельно принимать настолько важные решения.
Чем знаменит Ален Делон
Делон сменил множество профессий (в том числе работал грузчиком и официантом), когда ему предложили роль в картине «Когда вмешивается женщина». Лента не стала особенно успешной, но начинающего актера заметили и стали приглашать в другие фильмы. Уже через несколько лет Делон стал всемирно известным.
Среди наиболее известных фильмов актера: «Затмение» (1962), «Самурай» (1967), «Борсалино» (1970), «Двое в городе» (1970), «Зорро» (1975), «Мсье Кляйн» (1976), «Любовь Свана» (1983).
Личная жизнь Алена Делона
Личная жизнь Делона была насыщенной и яркой. Он был помолвлен с актрисой Роми Шнайдер, женился на Натали Бартелеми и имел отношения с Мирей Дарк и Розали ван Бремен. У актера четверо детей: Энтони, Анушка, Кристиан Аарон и Ален Фабьен.