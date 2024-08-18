Что известно о смерти актера Алена Делона

Французский актер Ален Делон скончался на 89-м году жизни, пишут французские СМИ. Долгое время артист боролся с раком и болезнью Альцгеймера.

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История болезни Алена Делона

Чем знаменит Ален Делон

Личная жизнь Алена Делона Что известно о смерти Первое сообщение о смерти Алена Делона появилось сегодня утром. Об этом сообщили дети актера агентству AFP. Причина смерти в сообщении не названа. «Ален Фабьен, Аннушка, Энтони, а также Лубо (собака актера. — прим. ред.) с огромным огорчением объявляют об уходе своего отца. Он безмятежно скончался в своем доме в окружении троих детей», — говорится в сообщении. Других подробностей о кончине Алена Делона пока не сообщается. История болезни Алена Делона

О завершении кинокарьеры Ален Делон сообщил еще в мае 2017. «Я, как боксер, который не хочет проводить лишний бой, не хочу сниматься в лишнем фильме», — объяснял он. Через два года, в 2019 году, актер перенес инсульт, а после у него диагностировали рак и болезнь Альцгеймера. Состояние Делона стало настолько тяжелым, что он перестал выходить из дома.