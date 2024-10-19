«Ученик. Восхождение Трампа»: что известно о байопике с Себастианом Стэном

31 октября в российских кинотеатрах выйдет биографический фильм «Ученик. Восхождение Трампа». В мае картина участвовала в основной программе Каннского кинофестиваля — и вот наконец добралась до широкого проката. Дональда Трампа сыграл Себастиан Стэн из киновселенной Marvel, а его наставника — звезда сериала «Наследники» Джереми Стронг. Рассказываем, чего ждать от байопика о молодости бывшего президента США.

Сюжет фильма «Ученик. Восхождение Трампа»

Начало 1970-х, Нью-Йорк. Молодой Дональд Трамп работает в компании своего отца, но мечтает о собственном бизнесе, в частности — о создании роскошного отеля на Манхэттене. Жизнь главного героя круто меняется, когда тот знакомится с Роем Коном — знаменитым адвокатом и шантажистом.

Фото Кадр из фильма «Ученик. Восхождение Трампа», реж. Али Аббаси/ADS Service

Сначала Кон, чье первое правило гласит «Атакуй!», помогает Трампам разобраться с обвинениями в расовой дискриминации, а затем и вовсе берет Дональда под свое крыло. Одиозный наставник помогает будущему президенту США «завоевать» Нью-Йорк.

Создатели фильма «Ученик. Восхождение Трампа»

Режиссером байопика выступил уроженец Ирана Али Аббаси. Его дебютная полнометражная работа «Шелли» участвовала в Берлинском кинофестивале, а уже следующий фильм — фэнтези «На границе миров» — был отмечен наградой «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля.

Четыре года спустя Аббаси вернулся на Лазурный Берег с триллером «Убийца «Священный паук», но на сей раз попал в основной конкурс. Кроме того, режиссер снял два финальных эпизода первого сезона «Одних из нас» с Педро Паскалем и Беллой Рэмзи.

Фото Кадр из фильма «Ученик. Восхождение Трампа», реж. Али Аббаси/ADS Service

Сценарий к ленте «Ученик. Восхождение Трампа» написал американец Гэбриел Шерман. Это его первая работа в большом кино: ранее он работал лишь над сериалами.

Оператором новинки стал датчанин Каспер Туксен. Среди его предыдущих фильмов — «Рыцари справедливости» с Мадсом Миккельсеном и «Игры разумов» с Мэлом Гибсоном, а также номинированная на «Оскар» драма «Худший человек на свете».

Актерский состав фильма «Ученик. Восхождение Трампа»

Роль Дональда Трампа досталась американскому актеру румынского происхождения Себастиану Стэну. Многим зрителям он знаком по образу Баки Барнса из киновселенной Marvel. Стоит отметить, что в копилке актера есть «Серебряный медведь» Берлинского кинофестиваля за лучшую роль («Другой человек»), а также номинации на «Золотой глобус» и «Эмми» за образ барабанщика рок-группы Motley Crue Томми Ли («Пэм и Томми»).

Фото Кадр из фильма «Ученик. Восхождение Трампа», реж. Али Аббаси/ADS Service

Наставника главного героя — адвоката Роя Кона — сыграл Джереми Стронг. Успешный сериал «Наследники» принес американцу «Золотой глобус», «Эмми» и две премии гильдии актеров. Среди фильмов с участием Стронга можно выделить «Джентльменов» Гая Ричи и «Суд над чикагской семеркой» Аарона Соркина.

Главная женская роль в проекте отошла болгарской актрисе Марии Бакаловой. Номинантка на «Оскар», «Золотой глобус» и BAFTA за комедию «Борат 2» перевоплотилась на экране в Ивану Трамп — бывшую фотомодель и первую супругу Дональда Трампа.

Фото Кадр из фильма «Ученик. Восхождение Трампа», реж. Али Аббаси/ADS Service

Трейлер фильма «Ученик. Восхождение Трампа»

Что первые зрители и критики пишут о фильме «Ученик. Восхождение Трампа»

Сейчас рейтинг новинки на агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes составляет 77% от критиков и 86% от зрителей. Все единодушно хвалят актерский дуэт Себастиана Стэна и Джереми Стронга, но отмечают, что сам фильм не рассказывает о Дональде Трампе ничего нового. Некоторые заявляют, что лента очеловечивает одиозного персонажа, но при этом четко показывает его превращение в настоящего монстра.

Напомним, что свое личное мнение о байопике «Ученик. Восхождение Трампа» можно будет составить уже 31 октября: именно тогда картина официально выйдет в российский прокат.