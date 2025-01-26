«Ты»: что известно о 5-м и финальном сезоне психологического триллера

24 апреля на платформе Netflix пройдет премьера пятого и финального сезона сериала «Ты». Рассказываем, что известно о последней главе истории Джо Голдберга.

Сюжет сериала «Ты»

Сериал «Ты», основанный на книгах Кэролайн Кепнес, рассказывает о склонном к навязчивым идеям работнике книжного магазина Джо Голдберге. Он — сталкер, который в состоянии одержимости устраняет все преграды на пути к своей цели.

Джо проживает похожий цикл: будучи очарованным новой жертвой, он собирает о ней информацию, чтобы подстроиться под ее личность. Потеряв интерес, Голдберг устраняет девушек так же, как прежде преграды на пути к ним.

Фото Кадр из сериала «Ты», реж. Сильвер Три, Джон Скотт, Маркос Сига Netflix

С каждым сезоном персонаж пытается начать новую жизнь без насилия и манипуляций, но со временем возвращается к старым привычкам. В четвертом сезоне шоу внутренняя борьба Джо приводит его к психотическому срыву, пережив который, он приходит к подобию внутренней гармонии.

«Джо все еще придерживается логики, которой следовал всегда, а именно: «Я убью кого-то, чтобы спасти другого», — рассказал Пенн Бэджли.

В отличие от предыдущих сезонов, на этот раз у Голдберга есть влияние и власть, благодаря которым ему будет проще оставаться безнаказанным.

Фото Кадр из сериала «Ты», реж. Сильвер Три, Джон Скотт, Маркос Сига Netflix

Создатели 5-го сезона сериала «Ты»

Шоураннерами пятого сезона сериала «Ты» станут Майкл Фоли («Как избежать наказания за убийство») и Джастин В. Ло («С большой буквы»). Кроме Фоли и В. Ло в числе сценаристов финального сезона — Хиллари Бенефиель, Келли Бреслин и Нил Рейнольдс.

Продюсерами пятого сезона выступают Грег Берланти и Сара Шехтер. Сера Гэмбл, работавшая над сериалом «Ты» с самого начала, в пятом сезоне шоу выступит как исполнительный продюсер.

Фото Кадр из сериала «Ты», реж. Сильвер Три, Джон Скотт, Маркос Сига Netflix

Гэмбл рассказывала, что Пенн Бэджли очень изящно справляется со славой и ему пришлось научиться этому задолго до премьеры первого сезона психологического триллера, еще во времена «Сплетницы», где Бэджли сыграл писателя Дэна Хамфри (и, собственно, аномимную Сплетницу, которую персонажи проекта искали на протяжении шести сезонов).

«Его узнавали везде, куда бы он ни пошел. По сути, это просто безумие. Накал парасоциальных отношений немного ужасает», — считает Гэмбл.

Актеры и персонажи 5-го сезона сериала «Ты»

Джо Голдберг (Пенн Бэджли) любит заметать следы и начинать жизнь с чистого листа, поэтому его окружение (и, следовательно, актерский состав проекта) часто меняется.

В пятом сезоне шоу к касту сериала «Ты» присоединятся Наташа Бенхам («Девушки в автобусе»), Пит Пложек («Уничтожь всех соседей») и Том Фрэнсис («Бульвар Сансет»).

Шарлотта Ричи («Битые пиксели»), Мадлен Брюэр («Сияющие»), Анна Кэмп («Истерия!») и Гриффин Мэтьюз («Женщина-Халк: Адвокат») вернутся к своим ролям.

Фото Кадр из сериала «Ты», реж. Сильвер Три, Джон Скотт, Маркос Сига Netflix

Кто появится в 5-м сезоне

Пенн Бэджли — Джо Голдберг

Шарлотта Ричи — Кейт Гэлвин

Тати Габриэль — Мариенн

Мадлен Брюэр — Бронте

Анна Кэмп — Рэйган и Мэдди Локвуд

Гриффин Мэтьюз — Тедди Локвуд

Наташа Бехнам — Доминик

Пит Пложек — Харрисон

Том Фрэнсис — Клейтон

Нава Мау — детектив Маркес

Что известно о 5-м сезоне сериала «Ты»

Официальный синопсис пятого сезона гласит: «Джо Голдберг возвращается в Нью-Йорк, чтобы наслаждаться своей счастливой жизнью... пока его идеальной жизни не начинают угрожать призраки прошлого и его собственные темные желания».

Словом, как и прежде, главный герой проекта попытается начать новую жизнь, но, учитывая, что пятый сезон — финальный, можно предположить, что на этот раз у Джо не получится избежать ответственности за свои преступления.

Фото Кадр из сериала «Ты», реж. Сильвер Три, Джон Скотт, Маркос Сига Netflix

Одной из самых обсуждаемых тем предыдущего сезона сериала «Ты» стали слова актера об отказе от секс-сцен, породившие бурные обсуждения в соцсетях. Аудитория проекта стала дискутировать на темы профессионализма. Зрители обсуждали, приравнивается ли откровенная сцена в кино к измене и насколько справедливо решение Бэджли.

Актер подчеркивает, что для него важна верность в любых отношениях, включая его брак. Но установить границы в работе у него получилось только со временем, когда его профессиональное влияние усилилось.

«Если бы я знал, что у меня есть возможность установить эту границу раньше, я бы это сделал», — отметил Бэджли.

Актер понимает, что подобное решение в перспективе может повлиять на его карьеру: «Просто это ограничивает количество проектов, в которых получится участвовать».

Дата выхода

Сериал выйдет 24 апреля на платформе Netflix.