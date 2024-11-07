4-й сезон «Триггера»: что известно о продолжении сериала с Максимом Матвеевым

Сегодня, 7 ноября, на «Кинопоиске» завершился третий сезон сериала «Триггер». Рассказываем обо всем, что известно о продолжении проекта.

Сюжет сериала «Триггер»

По сюжету «Триггера» эксцентричный психолог Артем Стрелецкий придерживается в работе метода «шоковой терапии», выводя пациентов из зоны комфорта.

Рабочим названием проекта было «Провокатор», ведь проницательность, умение манипулировать и давить на болевые точки людей приводило главного героя проекта к впечатляющим результатам в своей работе. За пару сеансов пациенты Стрелецкого исцелялись как по волшебству. Однако профессиональные навыки не смогли помочь психотерапевту построить крепкие и доверительные отношения с самыми близкими людьми.

Фото Кадр из сериала «Триггер», реж. Дмитрий Тюрин, Игорь Твердохлебов / «Кинопоиск»

По мнению создателей проекта, психологи, придерживающиеся традиционных методов лечения, годами ходят вокруг да около, не помогая своим пациентам. Но если искусственно создать для человека стрессовую ситуацию, загнав его в угол (как зачастую делает главный герой проекта), он поневоле начнет действовать, чтобы найти выход из своего положения.

Несмотря на то что в сериале осознание корней проблемы, похоже, приравнивается к ее решению, «Триггер» — уникальный проект, заслуживающий внимания. Он пытается простым языком объяснить сложные психологические явления и делает это максимально достоверно в рамках выбранной формы выражения.

Фото Кадр из сериала «Триггер», реж. Дмитрий Тюрин, Игорь Твердохлебов / «Кинопоиск»

Что показали в 3-м сезоне «Триггера»

Осторожно: в этой главе есть спойлеры.

В третьем сезоне «Триггера» Артем Стрелецкий сомневается в диагнозе своего отца. Психотерапевт пытается найти альтернативные объяснения его состояния, которые теоретически поддались бы лечению. Стрелецкий не теряет надежду на то, что к его отцу вернется память.

Среди пациентов Артема Стрелецкого в третьем сезоне были одержимый токсичной маскулинностью футбольный фанат, девушка с избегающим типом привязанности, склонная к агрессии теннисистка, вспыльчивый шеф-повар, пациент с загадочной фобией, успешный бизнесмен, совершивший попытку суицида, и гиперопекающий отец.

Фото Кадр из сериала «Триггер», реж. Дмитрий Тюрин, Игорь Твердохлебов / «Кинопоиск»

Актеры и персонажи сериала «Триггер»

Максим Матвеев — Артем Стрелецкий, психолог-провокатор

Светлана Иванова — Даша Соловьева, бывшая жена Артема

Роман Маякин — Денис, друг Артема

Игорь Костолевский — Александр Андреевич Стрелецкий, психолог-психотерапевт и отец Артема

Марк Юсеф — Кирюша

Влад Тирон — Матвей Селиванов, помощник Артема

Ангелина Стречина — Катя, младшая сестра Артема

Максим Стоянов — Сергей, футбольный фанат

Анастасия Уколова — Оля, девушка, боящаяся серьезных отношений

Сергей Годин — Егор, шеф-повар

Мария Андреева — Надя

Светлана Кузнецова — Мария Атаманова

В продолжении проекта стоит ожидать появления новых персонажей. Сериал «Триггер» выстроен таким образом, что каждый эпизод сосредоточен на лечении одного пациента. В течение сезона развивается личная история главного героя, а параллельно ей показана его врачебная практика.

Фото Кадр из сериала «Триггер», реж. Дмитрий Тюрин, Игорь Твердохлебов / «Кинопоиск»

Что известно о 4-м сезоне сериала «Триггер»

В день премьеры третьего сезона, 19 сентября, сериал «Триггер» был официально продлен на четвертый сезон, однако детали сюжета продолжения пока неизвестны. На данный момент можно лишь предположить, что создатели проекта продолжат показывать личные истории, находящие отклик у аудитории.

С точки зрения исполнителя роли Артема Стрелецкого Максима Матвеева, актерская работа в целом имеет терапевтический эффект — как для самого артиста, так и для зрителя.

«Она позволяет говорить на животрепещущие темы и осмысливать важные вопросы, которые есть у каждого из нас. Верю, что человек приходит в театр или включает фильм в надежде провести параллель со своей жизнью и научиться лучше понимать себя и мир вокруг, наладить контакт со своей психофизической оболочкой, подлатать ее. Видимо, в какой-то момент мои рассуждения на этот счет стали настолько явными и прозрачными, что оформились в роль психолога», — объяснил актер.

Фото Кадр из сериала «Триггер», реж. Дмитрий Тюрин, Игорь Твердохлебов / «Кинопоиск»

Трейлер сериала «Триггер»

Когда выйдет 4-й сезон сериала «Триггер»

Дата выхода продолжения сериала «Триггер» будет анонсирована позже.

Где смотреть сериал «Триггер»

Все вышедшие эпизоды «Триггера» доступны для просмотра на «Кинопоиске».

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