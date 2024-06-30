Ужасающе беззвучный Нью-Йорк: каким получился хоррор «Тихое место: День первый»
На киноэкраны вышел третий фильм франшизы «Тихое место» — приквел истории из лент Джона Красински, рассказывающий, откуда именно взялись монстры с идеальным слухом. В центре повествования на этот раз не представители семейства Эббот, а новые герои — неизлечимо больная девушка Сэм, студент из Англии Эрик и самый милый участник всего действа — кот по кличке Фродо.
Сюжет фильма «Тихое место: День первый»
Пациенты хосписа посещают представление кукольного театра на Манхэттене. Девушка Сэм в исполнении Лупиты Нионго — одна из них. Смертельно больная героиня страстно желает насладиться пиццей из любимого заведения в Гарлеме, но в ее планы вмешивается неожиданно начавшееся вторжение смертельно опасных существ. Сэм и ее кот-компаньон Фродо оказываются в самом центре начавшегося апокалипсиса. Неизлечимо больная героиня смирилась со своей участью и явно не намерена тратить последние силы на попытки прожить немного дольше. Так что даже угроза быть растерзанной не лишает ее желания полакомиться итальянской кухней.
Тем временем власти пытаются изолировать Манхэттен и взрывают все мосты, соединяющие остров с окружающими его территориями. Но жителей не бросают на верную смерть: позднее объявляется о месте эвакуации через громкоговорители, установленные на вертолетах. Подобный способ информирования каждый раз привлекает захвативших остров тварей: они слепы, но обладают острым слухом и табуном несутся в сторону любого подозрительного звука.
Еще один персонаж — студент в исполнении звезды четвертого сезона «Очень страшных дел» Джозефа Куинна. Он появляется ближе к середине повествования и первое время раздражает героиню Нионго своей навязчивостью. Парень не собирается двигаться в сторону точки эвакуации, а хвостом плетется за Сэм и ее котом Фродо.
В своем путешествии герои преодолевают множество трудностей на пути к пиццерии, переживают не одно нападение тварей и даже обнаруживают их слабое место, что поможет в одной из финальных сцен ленты. Нашлось место и для эмоциональных откровений. Герои смогли от души проораться во время заглушающего их звука дождя и грома. Вода в целом играет в фильме спасительную роль. Ее шум помогает прятаться, заглушая мелкие шорохи, а большая глубина, которая на первобытном уровне воспринимается как угроза, оказывается тем самым ключом к дальнейшему существованию.
Каким получился фильм «Тихое место: День первый»
Смертельная болезнь главной героини и ее пушистый компаньон наделяют новое «Тихое место» манипулятивными чертами: сложно не проникнуться сочувствием и даже жалостью к таким персонажам. При этом, казалось бы, абсурдная мотивация снижает ставки и будто бы раскрепощает героев, которые не бегут сломя голову навстречу малейшей возможности спасти себя.
От «Тихого места: День первый» можно было ждать подробностей о происхождении инопланетян или раскрытия истории вселенной фильма. Но единственное, о чем рассказывает новый фильм, — это то, что слепые твари упали откуда-то из космоса и прямо на Манхэттен. Уничтожение Нью-Йорка — уже, кажется, стандартное жанровое «упражнение», но при этом лента ловко балансирует на грани. Хоть фильм и использует стереотипные приемы, он не скатывается до откровенных клише.
Новое «Тихое место», будто бы наследуя своим героям, кажется, лишено каких-то амбиций. Даже говорящее имя кота, обещающее долгое и тяжелое путешествие, оказывается лукавством. И если в трилогии Питера Джексона Фродо отправлял своего преданного друга домой словами «Иди домой, Сэм», то в ленте «Тихое место: День первый» героиня Сэм, наоборот, остается посреди ужасов покинутого Манхэттена.
«День первый» не настолько изобретательное кино, как другие ленты франшизы, тем не менее оно справляется со всеми поставленными задачами. Лента успевает раскрыть героев за достаточно скромный хронометраж. Найдется в картине что-то и для любителей лицезреть инопланетные формы жизни: в одной из сцен герой Джозефа Куинна будет почти под микроскопом изучать внешний вид инопланетного захватчика.
Стоит ли смотреть фильм «Тихое место: День первый»
«Тихое место: День первый» — хороший пример нескучного жанрового кино. При, казалось бы, всей вторичности лента отлично подходит и для тех, кто не знаком с постапокалиптической киновселенной Джона Красински.
Картина хорошо показывает себя и в жанре ужасов, и как фильм-катастрофа. Даже откровенно манипулятивные приемы вроде вечно убегающего котика и болезни героини фильм использует аккуратно. Ну а если после «Первого дня» вам захочется вновь окунуться в мир, где лучше не шуметь, то для вас есть хорошая новость: Джон Красински готовит к выходу еще один фильм из этой вселенной.