Ужасающе беззвучный Нью-Йорк: каким получился хоррор «Тихое место: День первый»

На киноэкраны вышел третий фильм франшизы «Тихое место» — приквел истории из лент Джона Красински, рассказывающий, откуда именно взялись монстры с идеальным слухом. В центре повествования на этот раз не представители семейства Эббот, а новые герои — неизлечимо больная девушка Сэм, студент из Англии Эрик и самый милый участник всего действа — кот по кличке Фродо.

Сюжет фильма «Тихое место: День первый»

Пациенты хосписа посещают представление кукольного театра на Манхэттене. Девушка Сэм в исполнении Лупиты Нионго — одна из них. Смертельно больная героиня страстно желает насладиться пиццей из любимого заведения в Гарлеме, но в ее планы вмешивается неожиданно начавшееся вторжение смертельно опасных существ. Сэм и ее кот-компаньон Фродо оказываются в самом центре начавшегося апокалипсиса. Неизлечимо больная героиня смирилась со своей участью и явно не намерена тратить последние силы на попытки прожить немного дольше. Так что даже угроза быть растерзанной не лишает ее желания полакомиться итальянской кухней.

Фото Кадр из фильма «Тихое место: День первый»

Тем временем власти пытаются изолировать Манхэттен и взрывают все мосты, соединяющие остров с окружающими его территориями. Но жителей не бросают на верную смерть: позднее объявляется о месте эвакуации через громкоговорители, установленные на вертолетах. Подобный способ информирования каждый раз привлекает захвативших остров тварей: они слепы, но обладают острым слухом и табуном несутся в сторону любого подозрительного звука.

Еще один персонаж — студент в исполнении звезды четвертого сезона «Очень страшных дел» Джозефа Куинна. Он появляется ближе к середине повествования и первое время раздражает героиню Нионго своей навязчивостью. Парень не собирается двигаться в сторону точки эвакуации, а хвостом плетется за Сэм и ее котом Фродо.

Фото Кадр из фильма «Тихое место: День первый»

В своем путешествии герои преодолевают множество трудностей на пути к пиццерии, переживают не одно нападение тварей и даже обнаруживают их слабое место, что поможет в одной из финальных сцен ленты. Нашлось место и для эмоциональных откровений. Герои смогли от души проораться во время заглушающего их звука дождя и грома. Вода в целом играет в фильме спасительную роль. Ее шум помогает прятаться, заглушая мелкие шорохи, а большая глубина, которая на первобытном уровне воспринимается как угроза, оказывается тем самым ключом к дальнейшему существованию.

Каким получился фильм «Тихое место: День первый»

Смертельная болезнь главной героини и ее пушистый компаньон наделяют новое «Тихое место» манипулятивными чертами: сложно не проникнуться сочувствием и даже жалостью к таким персонажам. При этом, казалось бы, абсурдная мотивация снижает ставки и будто бы раскрепощает героев, которые не бегут сломя голову навстречу малейшей возможности спасти себя.

Фото Кадр из фильма «Тихое место: День первый»

От «Тихого места: День первый» можно было ждать подробностей о происхождении инопланетян или раскрытия истории вселенной фильма. Но единственное, о чем рассказывает новый фильм, — это то, что слепые твари упали откуда-то из космоса и прямо на Манхэттен. Уничтожение Нью-Йорка — уже, кажется, стандартное жанровое «упражнение», но при этом лента ловко балансирует на грани. Хоть фильм и использует стереотипные приемы, он не скатывается до откровенных клише.

Новое «Тихое место», будто бы наследуя своим героям, кажется, лишено каких-то амбиций. Даже говорящее имя кота, обещающее долгое и тяжелое путешествие, оказывается лукавством. И если в трилогии Питера Джексона Фродо отправлял своего преданного друга домой словами «Иди домой, Сэм», то в ленте «Тихое место: День первый» героиня Сэм, наоборот, остается посреди ужасов покинутого Манхэттена.

Фото Кадр из фильма «Тихое место: День первый»

«День первый» не настолько изобретательное кино, как другие ленты франшизы, тем не менее оно справляется со всеми поставленными задачами. Лента успевает раскрыть героев за достаточно скромный хронометраж. Найдется в картине что-то и для любителей лицезреть инопланетные формы жизни: в одной из сцен герой Джозефа Куинна будет почти под микроскопом изучать внешний вид инопланетного захватчика.

Фото Кадр из фильма «Тихое место: День первый»

Стоит ли смотреть фильм «Тихое место: День первый»

«Тихое место: День первый» — хороший пример нескучного жанрового кино. При, казалось бы, всей вторичности лента отлично подходит и для тех, кто не знаком с постапокалиптической киновселенной Джона Красински.

Фото Кадр из фильма «Тихое место: День первый»

Картина хорошо показывает себя и в жанре ужасов, и как фильм-катастрофа. Даже откровенно манипулятивные приемы вроде вечно убегающего котика и болезни героини фильм использует аккуратно. Ну а если после «Первого дня» вам захочется вновь окунуться в мир, где лучше не шуметь, то для вас есть хорошая новость: Джон Красински готовит к выходу еще один фильм из этой вселенной.