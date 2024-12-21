Насколько хорошо вы знаете советские новогодние фильмы. Тест от «Стиля жизни»

В преддверии Нового года на экраны регулярно выходят новые ленты, приуроченные к празднику. Но пока релизы Netflix и очередная часть франшизы «Елки» пытаются привлечь зрителя, есть картины, которые не теряют актуальности уже много лет. Это знакомые всем с детства и уже ставшие классикой советские киноленты.

Составили небольшой тест, посвященный новогодним картинам. С его помощью вы сможете выяснить, насколько хорошо запомнились вам советские фильмы, которые принято смотреть перед наступлением праздника.