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Тест: Проверьте себя на знание советских новогодних фильмов
Фильмы и сериалы

Сегодня, 20:00

1 мин.

Насколько хорошо вы знаете советские новогодние фильмы. Тест от «Стиля жизни»

Алиса Бондаренко
Киноман и игроман
Кадр из фильма «Карнавальная ночь», реж. Эльдар Рязанов/ Госкино
Фото Кадр из фильма «Карнавальная ночь», реж. Эльдар Рязанов/ Госкино
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В преддверии Нового года на экраны регулярно выходят новые ленты, приуроченные к празднику. Но пока релизы Netflix и очередная часть франшизы «Елки» пытаются привлечь зрителя, есть картины, которые не теряют актуальности уже много лет. Это знакомые всем с детства и уже ставшие классикой советские киноленты.

Угадайте персонажа по&nbsp;одной цитате из&nbsp;советского кино: тест. Угадайте персонажа по цитате из советского кино: тест от «Стиля жизни»

Составили небольшой тест, посвященный новогодним картинам. С его помощью вы сможете выяснить, насколько хорошо запомнились вам советские фильмы, которые принято смотреть перед наступлением праздника.

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