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Тест на знание советского кино: угадайте персонажа по цитате
Фильмы и сериалы

Сегодня, 19:00

1 мин.

Угадайте персонажа по цитате из советского кино: тест от «Стиля жизни»

Богдан Ларин
Автор
кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию». реж. Леонид Гайдай/Киностудия «Мосфильм», Экспериментальное творческое объединение
Фото кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию». реж. Леонид Гайдай/Киностудия «Мосфильм», Экспериментальное творческое объединение
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«Наши люди в булочную на такси не ездят!», «А вас, Штирлиц, я попрошу остаться», «Какая гадость... Какая гадость эта ваша заливная рыба!» — эти и многие другие крылатые фразы, ставшие частью культурного кода нашей страны, объединяют целые поколения.

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Советское кино — это настоящая сокровищница ярких персонажей и запоминающихся реплик, которые ушли в народ. А сможете ли вы по одной фразе угадать, кто ее произнес?

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Угадайте персонажа по цитате из советского кино: тест от «Стиля жизни»
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