Угадайте персонажа по цитате из советского кино: тест от «Стиля жизни»

«Наши люди в булочную на такси не ездят!», «А вас, Штирлиц, я попрошу остаться», «Какая гадость... Какая гадость эта ваша заливная рыба!» — эти и многие другие крылатые фразы, ставшие частью культурного кода нашей страны, объединяют целые поколения.

Советское кино — это настоящая сокровищница ярких персонажей и запоминающихся реплик, которые ушли в народ. А сможете ли вы по одной фразе угадать, кто ее произнес?