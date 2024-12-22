Гид по Супермену в кино: от самых первых до самых легендарных образов

Супермен, придуманный писателем Джерри Сигелом и художником Джо Шустером в 1938 году, оказался не просто одним из самых известных и популярных персонажей в истории комиксов, но фактически стал олицетворением супергероики в целом. Вспомнили все появления культового образа в кино и разобрались, какие из них связаны между собой, а какие стоят особняком.

В каком порядке выходили на экраны фильмы и сериалы о Супермене

Первый экранный Супермен — Кирк Элин

Первым актером, облачившимся на экране в супергеройский костюм с отличительным знаком в виде буквы S, стал Кирк Элин. Произошло это в 1948 году в рамках киносериала из 15 серий.

«Супермен» демонстрировал историю взросления и становления героя, а главным антагонистом выступила Леди Паук. Она мечтала на основе криптонита (вымышленного радиоактивного вещества. — Прим. ред.) создать мощнейшее оружие из известных вселенной — луч-преобразователь. Каждый из эпизодов длился 15-20 минут и отличался скромным даже по тем временам бюджетом. Несмотря на это, проект обрел популярность, сделал из Элина звезду и породил продолжение.

Фото Кадр из фильма «Атомный человек против Супермена», реж. Спенсер Гордон Беннет/ Columbia Pictures

Спустя два года после первого киносериала свет увидело продолжение «Атомный человек против Супермена». К роли криптонца вновь вернулся Кирк Элин, а бюджет значительно вырос. Это позволило создателям уделить больше внимания спецэффектам и в частности сценам полета. Главным злодеем на этот раз выступил Атомный человек, под маской которого скрывался один из самых известных врагов Кларка Кента — Лекс Лютор.

Второй Супермен — Джордж Ривз

Вторым Суперменом, которого увидели зрители, стал Джордж Ривз. Он сыграл героя в малобюджетном независимом фильме 1951 года под названием «Супермен и люди-кроты». Несмотря на скромный хронометраж, не достигающий даже часа, лента считается первым полнометражный фильмом, рассказывающим о приключениях выходца с планеты Криптон.

Фото Кадр из фильма «Супермен и люди-кроты», режиссер Ли Шолем, Lippert Pictures

Сюжет новых приключений Кларка Кента крутится вокруг борьбы с маленькими лысыми гуманоидами, появившимися после бурения самой глубокой нефтяной скважины в мире. Светящийся и источающий радиацию народец выходит на поверхность и пугает местных жителей, что заставляет героя без страха и упрека вмешаться в ситуацию.

Лента 1951 года стала проверкой перед созданием полноценного сериала о супергерое. В 1952 году вышли первые серии «Приключений Супермена», в которых к роли криптонца вернулся Джордж Ривз.

Проект, в котором Супермен преимущественно боролся с обычными преступниками, просуществовал до 1958 года и включал в себя шесть сезонов. Закончились же «Приключения Супермена» после смерти игравшего главную роль Джорджа Ривза. Загадочным событиям вокруг кончины актера посвящен фильм 2006 года «Смерть Супермена», роль Ривза в котором исполнил Бен Аффлек.

Классический Супермен — Кристофер Рив

После закрытия сериала 1952-1958 годов Супермен на долгое время оставил экраны. Лишь спустя 20 лет, в 1978 году, появилась новая итерация героя. На этот раз на роль одного из популярнейших персонажей комиксов был выбран Кристофер Рив. Именно его образ на долгие годы стал для многих лучшим из всех возможных киновоплощений героя. Рив даже удостоился премии BAFTA как лучший начинающий актер.

Фото Кадр из фильма «Супермен», реж. Ричард Доннер/ Columbia-EMI-Warner Distributors, Warner Bros. Pictures

Лента «Супермен» и три ее продолжения («Супермен 2», «Супермен 3», «Супермен 4: Борьба за мир») фактически предвосхитили эру масштабных супергеройских киновселенных. В первой картине серии кроме Рива, исполнившего заглавную роль, приняли участие такие актеры, как Марлон Брандо и Джин Хэкмен. Они сыграли роли отца главного героя Джор-Эла и злодея Лекса Лютора соответственно.

Интересно, что первый фильм квадрологии изначально снимался параллельно со вторым, но позднее решили сначала закончить первую ленту и уже потом приступать к сиквелу. Это сделало «Супермен 2» единственным фильмом о выходце с планеты Криптон, который снимали два режиссера. В финальной версии, в титрах которой в качестве постановщика был указан Ричард Лестер, использовалось лишь 25% изначально отснятого режиссером Ричардом Доннером материала. В 2006 году прошла премьера новой версии фильма. Она вышла на дисках под названием «Супермен 2: Версия Ричарда Доннера».

Начиная с третьей части кассовые показатели серии начали падать, что повлекло за собой сокращение бюджета на продолжение. «Супермен 4» 1987 года стал последним фильмом, в котором Кристофер Рив исполнил роль Кларка Кента. После этого любитель носить трусы поверх трико почти 20 лет не посещал большие экраны, отдавая предпочтение сериальному формату.

Сериалы о Супермене периода 80-х и 90-х — Джон Хеймс Ньютон, Джерард Кристофер и Дин Кейн

В 1988 году свет увидел сериал «Супербой», рассказывающий историю ранних лет Кларка Кента. Проект просуществовал до 1992 года, состоял из четырех сезонов и даже пережил смену актера, исполняющего главную роль. На место Джона Хеймса Ньютона, надевшего трико в дебютных сериях, начиная со второго сезона пришел Джерард Кристофер.

Но, несмотря на закрытие «Супербоя», зрители не остались без новой версии великого героя. В 1993 году на экраны вышел многосерийный проект «Лоис и Кларк: Новые приключения Супермена» с Дином Кейном в главной роли. Фантастический телесериал состоял из четырех сезонов, а общее количество серий достигло 88 эпизодов.

Фото Кадр из сериала «Лоис и Кларк: Новые приключения Супермена», создатель Дебора Джой ЛеВайн/ Warner Bros. Television

До российского телевидения история любви Кларка Кента и Лоис Лейн добралась спустя семь лет только в 2000 году. Премьерный показ состоялся на телеканале НТВ 10 января 2000 года, а шел сериал до 19 мая.

Сериал «Тайны Смолвиля» (2001-2011) — Том Уэллинг

В 2001 году, спустя четыре года после окончания предыдущего проекта о Супермене, стартовал новый сериал. В этот раз эпизоды рассказывали о приключениях молодого Кларка Кента, происходящих еще до его полноценного становления героем.

Фото Кадр из сериала «Тайны Смолвиля», создатель Альфред Гоф, Майлз Миллар/ Warner Bros. Television, Hulu

Роль главного героя исполнил Том Уэллинг, а сам проект просуществовал до 2011 года и включает в себя десять сезонов, состоящих из 217 серий. Все это сделало «Тайны Смолвиля» одним из самых длинных научно-фантастических сериалов в истории.

Возвращение Супермена — Брэндон Рут

В 2006 году, спустя почти 20 лет после последнего фильма с Кристофером Ривом, «Супермен» вновь появился в кинотеатрах. «Возвращение Супермена» продолжает события «Супермена 2» 1980 года, игнорируя последующие фильмы. Фильм Брайана Сингера, роль Кларка Кента в котором исполняет Брэндон Рут, фактически стал мягким перезапуском вселенной.

Фото Кадр из фильма «Возвращение Супермена», реж. Брайан Сингер/ Warner Bros. Pictures

Несмотря на то, что фильм провалился в прокате, версия супергероя в исполнении Брэндона Рута еще появится на экранах. Правда, уже в рамках телевизионной вселенной DC от канала The CW. Согласно сюжету сериального кроссовера «Кризис на бесконечных землях» лента 2006 года демонстрирует события, произошедшие между вторым и третьим фильмом серии 1980-х.

Супермен и расширенная Вселенная DC — Генри Кавилл

Следующим на очереди Суперменом стал хорошо всем знакомый Генри Кавилл. Актер впервые исполнил роль криптонца в ленте 2013 года «Человек из стали» и вернулся к ней в фильмах «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» и двух версиях «Лиги справедливости».

Фото Кадр из фильма «Человек из стали», реж. Зак Снайдер/ Warner Bros. Pictures

Также в рамках расширенной вселенной DC Кавилл появляется в качестве камео в сцене после титров фильма «Черный Адам» 2022 года. Еще одно камео этой версии Супермена состоялось в ленте «Шазам», где роль исполнил не сам Генри, а его дублер.

В фильме «Флэш», также входящем в расширенную вселенную DC, кроме эпизодического появления классического для франшизы образа можно увидеть и версию из неснятого фильма Тима Бертона «Супермен жив». Как и в не добравшейся до релиза ленте, эту роль исполнил Николас Кейдж.

Супермен вселенной «Стрелы» или сериальная вселенная The CW — Тайлер Хеклин

В проектах канала The CW также нашлось место самому могучему герою Земли. Во вселенной «Стрелы» роль Супермена исполняет Тайлер Хеклин. Его версия появляется в сериале «Супергерл», «Легенды завтрашнего дня», «Бэтвумен», кроссоверах «Иные миры» и «Кризис на бесконечных землях», а также в многосерийном проекте «Супермен и Лоис».

Фото Кадр из сериала «Супермен и Лоис», создатель Грег Берланти, Тодд Хелбинг, Джефф Джонс/ Warner Bros. Television

Кроме Тайлера Хеклина в «Кризисе на бесконечных землях» можно увидеть Супермена Брэндона Рута из фильма 2006 года и версию Тома Уэллинга из «Тайн Смолвиля».

Будущие фильмы про Супермена — Дэвид Коренсвет

Новым экранным воплощением Супермена станет актер Дэвид Коренсвет, знакомый зрителям по ролям в сериалах «Карточный домик» и «Голливуд». Дебют этой версии героя должен состояться совсем скоро. Уже в 2025 году свет увидит новая история о выходце с планеты Криптон, режиссером и сценаристом которой выступил постановщик «Стражей галактики» Джеймс Ганн.

Хронология всех фильмов и сериалов про Супермена

Все фильмы и сериалы о Супермене невозможно объединить в единую хронологию: существует несколько независимых вселенных, каждая из которых предлагает свое видение героя. Перезапуски и переосмысления образа Супермена не пересекаются между собой. Чтобы разобраться в истории, можно смотреть проекты по годам их выпуска или отдельно изучать каждый цикл.

Чтобы понять, как изменялся образ Супермена на экране, лучше всего начать с классики 1978 года с Кристофером Ривом. Для изучения современного подхода рекомендуем трилогию Зака Снайдера, начиная с «Человека из стали». В каждой из этих эпох раскрываются разные грани личности Кларка Кента: от символа надежды до героя, страдающего от тяжести своего предназначения.

Супермен 1940-50-х

Сериал «Супермен» (1948)

Сериал «Атомный человек против Супермена» (1950)

«Супермен и люди-кроты» (1951)

Сериал «Приключения Супермена» (1952-1958)

Классический Супермен

«Супермен» (1978)

«Супермен 2» (1980)

«Возвращение Супермена» (2006) (и значально должен был игнорировать события 3 и 4 части серии Кристофера Рива, но, как позднее показал кроссовер в рамках сериальной вселенной CW, события происходят между «Супермен 2» и «Супермен 3»)

«Супермен 3» (1983)

«Супермен 4: Борьба за мир» (1987)

Фото Кадр из фильма «Человек из стали», реж. Зак Снайдер/ Warner Bros. Pictures

Сериалы 90-х

Сериал «Супербой» (1988-1992)

Сериал «Лоис и Кларк: Новые приключения Супермена» (1993-1997)

Сериалы 2000-х

Сериал «Тайны Смолвиля» (2001-2011)

Супермен от DC Extended Universe

«Человек из стали» (2013)

«Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» (2016)

«Лига справедливости» (2017)

«Лига справедливости Зака Снайдера» (2021)

«Шазам!» (2019) и «Черный Адам» (2022) — камео

«Флэш» (2023)

Сериальная вселенная The CW (2016 — настоящее время)

Сериал «Супергерл» (2015-2021)

Сериал «Легенды завтрашнего дня» (2016-2022)

Сериал «Бэтвумен» (2019-2022)

Кроссоверы: «Иные миры» (2018) и «Кризис на бесконечных землях» (2019-2020)

Сериал «Супермен и Лоис» (2021 — настоящее время)

Серия «Альтернативные миры»