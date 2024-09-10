«Субстанция»: что известно о грядущем хорроре с Деми Мур

В сентябре в российский прокат выходит боди-хоррор «Субстанция», ознаменовавший камбэк Деми Мур. Мировая премьера состоялась еще в мае в рамках Каннского киносмотра, где картина была отмечена наградой за лучший сценарий. Рассказываем, чего ждать от второго полнометражного фильма француженки Корали Фаржа.

Сюжет фильма «Субстанция»

В центре истории — 50-летняя Элизабет Спаркл, которая возглавляет популярное фитнес-шоу. Продюсеры собираются заменить актрису, чья слава осталась в прошлом, на более молодую телеведущую, но женщина не собирается с этим мириться. Именно в этот момент она узнает о существовании чудодейственного препарата «Субстанция».

Фото Кадр из фильма «Субстанция»

Принцип действия «Субстанции» заключается в том, что после введения инъекции появляется новая — более юная и привлекательная — версия главной героини по имени Сью. Конечно же, волшебное лекарство не может не иметь подвоха: каждую вторую неделю Элизабет обязана проводить в своем старом теле, однако путаница неизбежна.

Создатели фильма «Субстанция»

«Субстанцию» сняла француженка Корали Фаржа. Это всего лишь второй полнометражный фильм постановщицы: ее дебютом стал триллер «Выжившая», вышедший в 2017 году. Правда, пару лет назад она также успел срежиссировать один из эпизодов сериала «Песочный человек».

Фото Кадр из фильма «Субстанция»

Сценарий к ленте тоже написала Фаржа, за что, собственно, и получила приз Каннского кинофестиваля.

Оператором новинки выступил Бенджамин Кракун, который, помимо всего прочего, снял драматический триллер «Девушка, подающая надежды», отмеченный премией «Оскар».

Кто снялся в фильме «Субстанция»

Ведущую роль в «Субстанции» исполнила двукратная номинантка на «Золотой глобус» Деми Мур, для которой проект стал грандиозным камбэком в Голливуд.

Более молодую версию ее героини сыграла Маргарет Куолли, знакомая зрителям по таким картинам, как «Стоп-слово» и «Бедные-несчастные».

Фото Кадр из фильма «Субстанция»

Также в хорроре засветились Деннис Куэйд («Ловушка для родителей»), Уго Диего Гарсия («Наемный убийца»), Оскар Лесаж («Граф Монте-Кристо») и другие.

Трейлер фильма «Субстанция»

Что пишут кри тики и первые зрители о «Субстанции»

Сейчас рейтинг фильма на агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes составляет 92%. Критики отмечают, что Фаржа создала яркую сатиру на нереалистичные стандарты красоты, но при этом считают, что зрители разделятся на два лагеря — тех, кто сбежит с сеанса, и тех, кто будет аплодировать новинке.

«Самое жуткое, кровавое и безумное зрелище этого года», — написал один из обозревателей.

Фото Кадр из фильма «Субстанция»

На сайте Letterboxd зрители, которым удалось посмотреть фильм в Каннах, заявляют, что «Субстанция» — это один из величайших боди-хорроров всех времен, и сравнивают его с «Мухой» Дэвида Кроненберга.

Дата выхода фильма «Субстанция» в России

Картина «Субстанция», получившая награду в Каннах за лучший сценарий, выйдет в российских кинотеатрах 19 сентября.