«Стражам Галактики» — 10 лет: интересные факты о суперхите Marvel

21 июля 2014 года в Лос-Анджелесе состоялась премьера супергеройского блокбастера «Стражи Галактики». Однако в широкий прокат фильм вышел лишь 1 августа. В честь десятилетнего юбилея картины собрали несколько интересных фактов о съемках.

Звездного Лорда мог сыграть не Крис Пратт

Центральный персонаж франшизы — Питер Квилл по прозвищу Звездный Лорд. Этот образ сделал Криса Пратта суперзвездой, однако актер, до этого игравший в основном в комедиях, в частности в ситкоме «Парки и зоны отдыха», был далеко не единственным (и даже не основным) претендентом.

Фото Кадр из сериала «Парки и зоны отдыха»

Среди тех, кто проходил пробы на главную роль, значатся такие актеры, как Джоэл Эдгертон («Воин», «Великий Гэтсби»), Джеймс Марсден («Трасса 60», «Люди Икс»), Джозеф Гордон-Левитт («Начало», «Темный рыцарь: Возрождение легенды»), Дженсен Эклс («Сверхъестественное»), Джон Красински («Офис») и многие другие.

В итоге контракт все-таки получил именно Крис Пратт, и ради съемок актер похудел на 27 килограммов за шесть месяцев.

Фото Кадр из фильма «Стражи Галактики»

В остальных ролях также могли сняться другие актеры

Так, например, образ приемной дочери Таноса по имени Гамора, который впоследствии достался Зои Салдане, предлагали Оливии Уайлд («Доктор Хаус») и Джине Карано («Мандалорец»).

Фото Кадр из фильма «Стражи Галактики»

Дракса Разрушителя мог сыграть не Дэйв Батиста, а Джейсон Момоа («Игра престолов»), ну а голосом енота Ракеты мог стать не Брэдли Купер, а Джим Кэрри, Адам Сэндлер или звезда «Доктора Кто» Дэвид Теннант.

Вин Дизель заговорил сразу на нескольких языках

«Я есть Грут» стала знаковой фразой древовидного гуманоида из команды Стражей Галактики. Грута озвучил Вин Дизель, и настоящий голос актера зрители услышали даже в дублированных версиях.

Фото Кадр из фильма «Стражи Галактики»

Дело в том, что актер озвучил персонажа сразу на нескольких языках: среди них — французский, немецкий, испанский, португальский и даже русский. По словам самого Дизеля, он записал фразу «Я есть Грут» более тысячи раз.

Карен Гиллан пожертвовала волосами

Роль Небулы — еще одной приемной дочери Таноса и приемной сестры Гаморы — досталась шотландке Карен Гиллан, прославившейся благодаря образу Эми Понд в сериале «Доктор Кто».

Фото Кадр из фильма «Стражи Галактики»

Чтобы подготовиться к роли, актриса не побоялась полностью сбрить волосы, а нанесение грима ежедневно занимало около четырех с половиной часов.

Кстати, примерно столько же проводил в кресле гримеров и Дэйв Батиста: чтобы войти в образ, ему требовалось 18 отдельных накладок на лицо и тело.

Фото Кадр из фильма «Стражи Галактики»

Поработать над внешностью пришлось и оскароносному Бенисио дель Торо. Правда, не так кардинально, как Карен Гиллан: ради роли Коллекционера пуэрториканский актер осветлил волосы и брови.

Фото Кадр из фильма «Стражи Галактики»

Джимон Хонсу согласился на роль ради сына

Джимон Хонсу, дважды номинировавшийся на премию «Оскар» за ленты «В Америке» и «Кровавый алмаз», признался, что принял предложение сыграть опасного межгалактического охотника Кората Преследователя из-за увлечения своего ребенка комиксами.

Фото Кадр из фильма «Стражи Галактики»

Вот как об этом рассказал сам Хонсу: «У меня есть сын, который любит супергероев — от Человека-паука до Железного человека и Бэтмена. Однажды он посмотрел на меня и заявил: «Папа, я хочу иметь светлую кожу, чтобы стать Человеком-пауком. Он ведь белый». Я был в шоке».

Корабль Звездного Лорда назвали в честь звезды «Зачарованных»

Режиссер «Стражей Галактики» Джеймс Ганн однажды признался, что название космического корабля «Милано», которым в фильме управляет Питер Квилл, было выбрано не просто так. Оказалось, что Звездный Лорд, по сюжету родившийся в 1980-м, назвал его в честь любимой актрисы юности.

Фото Кадр из фильма «Стражи Галактики»

Речь идет об Алиссе Милано, которая прославилась благодаря ситкому «Кто здесь босс?» (1984—1992) и стала настоящей звездой благодаря сериалу «Зачарованные» (1998—2006).

Кстати, сама актриса впоследствии призналась, что это — одна из самых крутых вещей, которые с ней когда-либо происходили.