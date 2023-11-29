«Звездный зверь»: оправдал ли ностальгический спецвыпуск «Доктора Кто» грандиозные ожидания

Сквозь время и пространство до нас добрался первый спецвыпуск «Доктора Кто», посвященный 60-летию серила, — «Звездный зверь». Рассказываем, что в нем показали, и как прошло воссоединение Доктора и Донны.

Сюжет спецвыпуска «Звездный зверь»

После того как тринадцатая версия Повелителя Времени (Джоди Уиттакер) регенерировала в Четырнадцатого Доктора (Дэвид Теннант), таймлорд не может понять, почему к нему вернулось старое лицо. Раньше такого не было.

От собственных проблем Доктора отвлекает встреча с Донной Ноубл — бывшей спутницей (Кэтрин Тейт). В ходе одного из путешествий она получила разум Повелителя Времени, с которым не способен справиться человек. Доктору пришлось стереть ей память, чтобы спасти жизнь.

Фото Кадр из сериала «Доктор Кто»

Донне нельзя сталкиваться с явлениями, событиями и людьми, которые могут напомнить ей о прошлом, но Доктор вернулся с лицом своей десятой инкарнации, и это поставило будущее героини под угрозу.

Но не только возвращение Повелителя Времени может все изменить. На Землю упал космический корабль, двигатель которого способен уничтожить весь Лондон ради топлива.

Таймлорду нужна помощь. Доктору придется сделать выбор — вернуть Донне память или позволить случиться масштабной катастрофе.

Стоит ли смотреть спецвыпуск «Доктора Кто» к 60-летию сериала

Перед уходом десятый таймлорд оставил Донне выигрышный лотерейный билет (старый трюк Повелителя Времени), который обеспечивал ее семье благополучную жизнь.

Спустя много лет Доктор узнает, что у Донны все сложилось неплохо. У героини есть муж Шон (Карл Коллинс) и дочь Роуз (Ясмин Финни) — семья, которая ее очень любит и поддерживает. Почти все деньги, которые он оставил Донне, героиня потратила на благотворительность. Частичка сознания Доктора в ней стремилась спасать людей.

Фото Кадр со съемок сериала «Доктор Кто»

Вернувшийся к работе над «Доктором Кто» шоураннер Рассел Т. Дэвис сохранил в Донне Ноубл узнаваемые черты: героиня по-прежнему пропускает все самое интересное, не может построить карьеру и остается вопиюще прямолинейной: при встрече с Четырнадцатым Доктором Донна делает таймлорду замечание, что он одет не по возрасту (и в чем она не права?). Нет, если без шуток, это просто способ показать в рамках характера персонажа, что героиня открытая, честная и не питает к Доктору излишнего пиетета.

Донна — одна из лучших спутниц Доктора новой эры «Доктора Кто». За время появления в проекте ее персонаж сильно вырос. Она начинала как секретарша, которая хочет удачно выйти замуж, а стала самой важной женщиной во вселенной.

Доктор расширил представление Донны о том, какой может быть жизнь. Что не менее важно, в отличие от предыдущих спутниц возрожденного сериала, героиня не была влюблена в Повелителя Времени, как Роуз Тайлер или Марта Джонс. Это очень сильно влияет на мотивацию путешествий героинь.

Роза шла на спасение мира, чтобы угодить тому, кого любит. Марта делала то же самое из чувства глубокой преданности Доктору, а Донна решалась на героические поступки из-за собственных убеждений. Казалось бы, разницы никакой (Вселенная так и так спасена), но на деле она огромна.

Как новая ТАРДИС таймлорда (с каждой регенерацией Доктора его машина времени тоже принимает новый вид).

Фото Кадр из сериала «Доктор Кто»

Рассел Т. Дэвис был прав. Сотрудничество с Disney открыло «Доктору Кто» новые возможности. Например, теперь для сериала можно адаптировать историю внешне безобидного, но очень кровожадного Мипа так, чтобы пришелец не выглядел персонажем школьного утренника.

С другой стороны, несовершенные и, скажем так, ретрорешения в вопросах воплощения той или иной инопланетной угрозы никогда не были проблемой «Доктора Кто». Проект удивителен настолько, что подобные визуальные решения легко можно было списать на его отличительную черту. Даже бунт в духе «мы можем лучше и без дорогих спецэффектов».

Сейчас сериал официально вступает в гонку с научно-фантастическим шоу с точки зрения бюджета совершенно другого уровня, и это заведомо невыигрышная позиция. Но, опять же, «Доктору Кто» нужно развиваться, а для развития нужны ресурсы.

Фото Кадр из сериала «Доктор Кто»

Имя дочери Донны Роуз — отсылка к Роуз Тайлер, первой спутнице Доктора новой эры «Доктора Кто». Ясмин Финни выпадает из общей картины проекта. Возможно, дело даже не в актерской игре. Создатели «Доктора Кто» — большие фанаты этого шоу с самого детства. Не в том смысле, что так принято говорить на промоинтервью. Они читали комиксы, слушали аудиопьесы, смотрели каждую серию, писали в тематические журналы — были активной частью фандома.

Дэвид Теннант помнит комикс «Доктора Кто» из 80-х, в котором впервые был представлен Мип. Родители покупали будущему актеру Doctor Who Magazine, когда ему было девять лет. Со временем любовь к сериалу становится частью генетического кода, и на экране это видно.

Джоди Уиттакер была идеальным выбором на роль Доктора: она отличная актриса и органично смотрелась в образе таймлорда, но Уиттакер не была поклонницей шоу, и это чувствуется. Актриса воспринимала Доктора будто со стороны. Кроме того, ей сильно помешал сценарий, про который лучше даже не вспоминать.

Конечно, никто не обязан быть одержим проектом, над которым работает, но на фоне тех, кто пронес «Доктора Кто» через всю свою жизнь, более спокойное отношение будет заметно.

Фото Кадр из сериала «Доктор Кто»

Великий замысел Рассела Т. Дэвиса непостижим. В течение трех спецэпизодов к 60-летию «Доктора Кто» шоураннер будет вести хувиан к ответу на вопрос, почему Четырнадцатый Доктор вернулся к прошлому лицу.

Первый спецвыпуск «Звездный зверь» похож на пролог. В него нужно было уместить временную пропасть длиной в пятнадцать лет — именно столько прошло с момента выхода эпизода «Конец путешествия» 2008 года.

Перед шоураннером стояла непростая задача сделать так, чтобы знакомые фандому персонажи не казались на экране чужими, лишь отдаленно напоминающими любимых героев. Кэтрин Тейт это блестяще удалось, Дэвиду Теннанту — не вполне, но это в характере Доктора, ведь Повелитель Времени изменчив. Осталось дождаться, к чему приведет этот путь. Allons-y!