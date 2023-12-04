«Дикая синяя даль»: Доктор и Донна ищут свет на краю вселенной во втором спецвыпуске «Доктора Кто»

Сквозь время и пространство до нас добрался второй спецвыпуск «Доктора Кто», посвященный 60-летию серила, — «Дикая синяя даль». Рассказываем, чем закончился предыдущий спецэпизод и как продолжилось путешествие Доктора и Донны.

Чем закончился первый спецвыпуск «Доктора Кто»

В спецэпизоде «Звездный зверь» Доктор вернул Донне память, чтобы она помогла ему предотвратить масштабную катастрофу: двигатель корабля милого на первый взгляд пришельца Мипа мог уничтожить весь Лондон ради топлива.

В конце спецвыпуска таймлорд предложил своей бывшей спутнице посмотреть на новый дизайн ТАРДИС. Оказалось, стерильно-белая машина времени теперь умеет варить кофе. Донна попробовала его и случайно пролила на консоль ТАРДИС, после чего Повелителя Времени и самую важную женщину во вселенной унесло в неизвестном направлении.

Сюжет второго спецвыпуска «Дикая синяя даль»

Доктор и Донна приземлились неподалеку от яблони, рядом с которой Исаак Ньютон впервые подумал о гравитации. Преемственный момент: одна из отличительных черт таймлорда в том, что он, пользуясь привилегией путешественника во времени, приближает великих людей к их главным достижениям. В прошлом Доктор уже помог, к примеру, Агате Кристи, Шекспиру и Чарльзу Диккенсу.

После этого ТАРДИС переместила путешественников на космический корабль. Машина времени совершила аварийную посадку и сбежала: почувствовав опасность, ТАРДИС дематериализовалась, оставив Доктора и Донну одних на краю вселенной.

Фото Кадр из сериала «Доктор Кто»

Стоит ли смотреть второй спецвыпуск «Доктора Кто» к 60-летию сериала

Фантомные боли хувиан (поклонников «Достора Кто») от эпохи правления бывшего шоураннера сериала Криса Чибнелла нет-нет, да и дают о себе знать, поэтому страхи от того, что с «Доктором Кто» вновь поступят ужасно, все еще сильны. В первом спецэпизоде вернувшийся на руины проекта Рассел Т. Дэвис постепенно стал возвращать доверие фандома, а во втором только укрепил позиции. «Дикая синяя даль» — это пример того «Доктора Кто», которого, казалось бы, мы уже потеряли. Шоураннер готовит монументальный фундамент будущих сезонов с Шути Гатвой.

Фото Кадр из сериала «Доктор Кто»

Во втором спецвыпуске к 60-летию «ДК» считывается напряжение эталонных специальных эпизодов сериала, таких, как «Воды Марса» или «Полночь». Первый, конечно, вспоминается из-за размаха, а второй — из-за смысла. В десятой серии четвертого сезона главной угрозой тоже была таинственная сущность, пытающаяся копировать людей.

«Дикая синяя даль» обличает темные черты Десятого, теперь Четырнадцатого Доктора. Он нарциссичен, заносчив и несколько инфантилен. Непозволительно для могущественного создания, которому давно перевалило за 900 лет. Он переворачивает жизни людей, не думая о последствиях. Живет по главной философии Фауста — идти дальше, не оборачиваясь на прошлое.

Фото Кадр из сериала «Доктор Кто»

Девятый, послевоенный Доктор (Кристофер Экклстон) был мрачен и суров. Он переживал последствия Последней Великой Войны Времени, чувствовал невыносимую вину и верил, что подобных ему больше не осталось. Пришедший на его место Десятый Доктор (Дэвид Теннант) справлялся с травмами прошлого иначе, убегая от пережитого ужаса. Его инфантильность — это выбор, период, фаза, которая помогала таймлорду в тот момент.

Четырнадцатый Доктор не повторяет Десятого полностью, но эта версия Повелителя Времени сохранила в себе его определяющие и не всегда положительные черты. Почему Доктору некомфортно среди хотя бы отдалено равных себе, вроде Джека Харкнесса, и он выбирает в спутники тех, кто не может с ним ни в чем конкурировать, не способен бросить ему вызов?

Фото Кадр из сериала «Доктор Кто»

В «Дикой синей дали» несколько раз проговаривается, что Донна глупа и не осознает этого. Но в ней есть человечность, которая не раз останавливала Доктора от страшных и жестоких поступков. Это куда важнее.

Повелитель Времени зациклен на себе. Его больше волнует, помнит ли Донна связанные с ним события последних пятнадцати лет, но таймлорд не знает, где она родилась, и почти не видит разницы между Донной и кем-то похожей на нее. Это знаковый момент: зрителям иногда дают понять, что Повелитель Времени внушает своим спутникам иллюзию исключительности, чтобы они были готовы ради него на все, но Доктор — не человек. На самом деле в контексте сотен лет его жизни после всех пережитых событий таймлорд не способен чувствовать так, как его земные спутники.

Доктор спасает чужую планету, потому что не смог свою (как думает), и на фоне того, что мы очень мало знаем о других Повелителях Времени, никогда нельзя быть уверенным, лучший ли Доктор или худший представитель своего рода.

Фото Кадр из сериала «Доктор Кто»

Второй спецвыпуск «Доктора Кто» к 60-летию выглядит многообещающе. Расселу Т. Дэвису удалось за два часовых спецэпизода выровнять сериал, отправившийся было в крутое пике. Это безусловное мастерство.

«Дикая синяя даль» продолжает вести Доктора и Донну к главному злодею, встреча с которым произойдет в финальном спецвыпуске «Смешок». Эпизод завершит собой текущую эру «Доктора Кто». Нумерация сезонов с Пятнадцатым Доктором начнется сначала.