«Соник 3 в кино»: быстрее, громче, ярче — но стала ли экранизация лучше?
Когда в 2020 году на экраны вышел первый «Соник в кино», мало кто ожидал, что приключения синего ежа покорят зрителей по всему миру и всех ждет как минимум три части экранизации. Фанаты культовой игровой серии ждали каждой новой части. А студия достаточно успешно адаптировала видеоигровую классику под формат полнометражного кино.
Третья часть выходит в условиях высокой конкуренции, когда зритель привык к блестящим CGI-спецэффектам и остроумному сценарию: «Соник 3» столкнулся в прокате с другой наполненной графикой лентой — приквелом «Короля льва» о Муфасе. Экранизация видеоигры в какой-то момент даже успела обойти диснеевского зверя и составила ему достойную конкуренцию в американском прокате.
Новая часть Соника стала масштабнее, персонажи — ярче, но насколько и кому на самом деле нужен триквел?
Сюжет мультфильма «Соник 3»
Синий еж с далеких миров вместе с друзьями празднует годовщину прибытия на Землю. В этот же момент его вызывают на спецзадание. Главный герой и его друзья: ехидна Наклз, отвечающий за грубую силу, и технический гений, лисенок Тейлз, отправляются в Токио. Там все на своем пути уничтожает пробудившийся новый злодей — новый супер еж по имени Шэдоу, которого в оригинале озвучил Киану Ривз.
Персонажи не справляются с владеющим силой хаоса черным зверем и упускают его. После своего фиаско троица встречается с главой организации «Герои на охране Нации» — командиром Уолтерсом. Именно он рассказывает зверям о проекте «Тень», в рамках которого велось исследование нового антагониста, прибывшего на Землю в метеорите полвека назад.
Во время этой встречи Соник и его друзья попадают в засаду, организованную роботами старого врага — Доктора Айво Роботника. Помощник злодея, также известного как Эггман, рассказывает мохнатым о том, что на самом деле страшный гений выжил.
Для противодействия новой угрозе герои будут вынуждены заключить не самый приятный для всех союз, который, впрочем, просуществует лишь непродолжительное время. Персонажи посетят заброшенную военную базу, где в далеком прошлом проводились исследования Шэдоу. Синий еж, ехидна и лис столкнуться не только непосредственно со злодеем, но и обнаружат нового антагониста — родного деда Эггмана — Джеральда Роботника.
В итоге Сонику, Наклзу и Тейлзу придется сражаться против двух гениальных злодеев и сверхсильного ежа, которые не просто хотят захватить всю планету, а готовы ее уничтожить.
Каким получился мультфильм «Соник 3»
«Соник 3 в кино» — зрелище настолько же несерьезное, насколько веселое и задорное. Впрочем, вряд ли можно было ожидать чего-то другого от третьей во франшизе экранизации восьмибитной видеоигры про сверхзвукового ежа.
За весь свой хронометраж новые приключения Соника не раз заставят вас испытать невероятно острое чувство стыда за то, что происходит на экране, начиная от диалогов героев, рассуждающих о крутости ежей, заканчивая нелепыми танцами двух полноватых усатых мужчин разного возраста.
При этом откровенно скучной ленту назвать сложно. В момент, когда зритель не сильно стыдится того, что самовольно пришел в кино и смотрит на детские шутки про пятые точки и газы, мультфильм увлекает достаточно качественным экшеном. Который, впрочем, все-таки не отличается излишней изобретательностью.
Последнюю фразу можно применить почти ко всему проекту: он просто развивает все то, что было в предыдущих двух лентах. И во многом превосходит своих предшественников, по крайней мере в плане компенсации глупых шуток захватывающими моментами.
При этом главный вопрос, который возникает при просмотре — это то, на какую именно аудиторию рассчитан триквел. Фильм снят по игре, знакомой в первую очередь поколению тридцатилетних людей — вряд ли зумеры и поколение альфа хоть раз видели Сегу (игровую консоль — Прим. ред.) вживую. Да и некоторые отсылки к поп-культуре могут быть скорее понятны взрослым.
Так что не факт, что синий еж будет интересен современным детям настолько же сильно, насколько их родителям. Кажется, «Соник 3», как и первые две части, — это мультфильм, для похода на который малыши являются лишь прикрытием.
Впрочем, сборы проекта показывают, что спрос на героев как минимум не снизился, ведь «Сонику 3 в кино» уже пророчат рекордные для франшизы сборы. Так что, без сомнения, зрителей ждет четвертая часть. Тем более, что сцена после титров не просто намекает на продолжение, а становится экранным дебютом еще одного хорошо знакомого фанатам Соника героя.
Трейлер мультфильма «Соник 3»
Стоит ли смотреть мультфильм «Соник 3»
Если вы готовы к параду глуповатых и странных шуток, а также не самой изобретательной драматургии, или если вы хотите продемонстрировать героев игры вашего детства своим детям, то новый Соник — это ваш выбор.
Ну а если вы фанат сверхскоростного ежа во всех его проявлениях, то кинотеатральный релиз уж точно не стоит пропускать. Откладывайте геймпад с игрой Sonic X Shadow Generations и как можно быстрее бегите в кинотеатр.