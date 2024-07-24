Инди-феномен среди хорроров: каким получился фильм «Собиратель душ» с Николасом Кейджем

В прокат вышел «Собиратель душ» — новый фильм с Николасом Кейджем в роли сумасшедшего маньяка и, как окрестили его многие журналисты, один из главных хорроров последних лет. С этим мнением, подкрепленным рекордными сборами, сложно спорить, да и особо не хочется. Лента Оза Перкинса стала самым прибыльным инди-хоррором более чем за 20 лет.

При этом такой результат вполне закономерен. От Николаса Кейджа, не только сыгравшего в фильме, но и выступившего в качестве продюсера, до рекламной кампании — все старательно и последовательно интриговало аудиторию. Сюжетные повороты и даже внешность антагониста держались в секрете до самого релиза.

Рассказали, каким получился «Собиратель душ» и почему вам обязательно стоит его посмотреть.

Сюжет фильма «Собиратель душ»

В центре повествования агент-новобранец ФБР по имени Ли Харкер в исполнении Майки Монро. Во время одного из выездов девушка каким-то невероятным образом определяет, в каком из абсолютно одинаковых домов укрылся убийца. Несмотря на то что задержание не оказывается легким, такая экстрасенсорная проницательность не остается без внимания. Молодому оперативнику поручают одно из самых сложных дел — его расследование охватывает не одно десятилетие. Перед этим Харкер проходит ряд тестов, в ходе которых у многих возникают мысли о ее взаправдашнем даре ясновидения.

Фото Кадр из фильма «Собиратель душ»

Новое-старое дело связано с чередой убийств семей в штате Орегон. Каждое из кровавых происшествий происходило по схожему сценарию: отец убивал жену и дочь, после чего совершал суицид. И всегда на месте преступления обнаруживалось письмо с загадочным шифром и подписью «Длинноногий» (Longlegs — оригинальное название фильма, совпадающее с псевдонимом главного злодея). При этом среди жертв всегда оказывались девочки, родившиеся 14-го числа.

Ли Харкер с каким-то невероятным знанием дела начинает распутывать клубок, над которым долгие годы бились более опытные сотрудники ФБР. При этом такая прыть явно связана не только с ее способностями. В ходе повествования выясняется, что героиня связана с расследуемым делом, а ее день рождения как раз приходится на 14-е число месяца. На этом, следуя примеру создателей ленты, пожалуй, стоит остановиться в пересказе сюжета, сказав только, что без сатанизма не обойдется. Но не стоит ждать от «Собирателя душ» уж слишком сложных и запутанных конструкций.

Фото Кадр из фильма «Собиратель душ»

Каким получился фильм «Собиратель душ»

На дворе девяностые годы: где-то между 1993-м и 2001-м, судя по портрету Билла Клинтона, висящему в кабинете одного из сотрудников ФБР. Вокруг готичная зима штата Орегон, а само повествование заставляет вспомнить не то «Молчание ягнят», не то «Твин Пикс». «Собиратель душ» на добрую половину состоит из отсылок и оммажей. Кроме упомянутых историй Кларисы Старлинг и Дейла Купера, найдется на экране место и финчеровским «Зодиаку» и «Семи», и даже «Реинкарнации» Ари Астера.

При этом сам режиссер Оз Перкинс — сын Энтони Перкинса, сыгравшего в свое время Нормана Бейтса в легендарном «Психо» Альфреда Хичкока. Создатель заявлял, что не особо следит за современным состоянием жанра ужасов. И автор удивительным образом умудряется ухватить дух времени и встроиться в ряд современных хорроров, занимая явно достойное место.

Фото Кадр из фильма «Собиратель душ»

Фильм в какие-то моменты кажется полотном, сшитым из кусочков разных лент, а в какие-то визуально напоминает не фильмы, а видеоигры легендарной финской студии Remedy (тоже по-хорошему являющиеся переработкой уже известных идей). Тем не менее во время просмотра не особо-то и хочется погружаться в поиски первоисточников тех или иных образов. Лента снята невероятно изобретательно, так что зритель (несмотря на то что «Собиратель душ» в своей основе — это не самое страшное кино) явно не будет скучать, а порой будет удивлен и восхищен.

Режиссер играет с форматом кадра и соотношением сторон, заключая вклинивающиеся в основной сюжет флешбэки в рамки квадрата. Визуал, кроме эстетического наслаждения, несет с собой и неясное ощущение тревоги, погружая зрителя в мир по ту сторону экрана и лишая чувства безопасности.

Но вот финальный твист и раскрытие истории, наоборот, могут принести разочарование. Все-таки у «Собирателя душ» не получается идеально совместить полицейскую историю о расследовании серии убийств и сверхъестественную историю сатанинского культа. Где-то в момент соприкосновения двух этих тем кино Перкинса ломается и, кажется, теряет даже эстетическую составляющую, становясь проще не только сюжетно, но и визуально.

Фото Кадр из фильма «Собиратель душ»

Какую роль в «Собирателе душ» сыграл Николас Кейдж

Николас Кейдж — главная звезда и человек, без которого «Собиратель душ» не достиг бы той популярности, которую имеет. Все-таки не вокруг каждого артиста формируется отдельный поджанр фильмов, а уж какого качества это кино — дело десятое. Кейдж вновь выступает в уже устоявшемся за последние годы амплуа. Его Длинноногий в один момент может быть невероятно пугающим психом и сумасшедшим сатанистом, а в другой кажется глупым и смешным.

Иногда от образа актера сложно оторвать взгляд. Но именно осознание, что под странным гримом скрывается Николас Кейдж, каким-то магическим образом лишает маньяка доброй половины пугающей силы.

Стоит ли смотреть фильм «Собиратель душ»

Проходя мимо кинотеатра, в котором прокатывают новый инди-хит, советуем вам заглянуть. Основное правило при просмотре «Собирателя душ» — это не сравнивать ленту Перкинса с другими представителями жанра и не ждать от фильма откровения.

Но при более вдумчивом и даже придирчивом просмотре картина подарит удовольствие как любителям жанра, так и зрителю, неискушенному в хоррорах и попавшему в зал совершенно случайно. Главное, не расстраиваться, если после просмотра окажется, что «Собиратель душ» — просто красивый, талантливо снятый, но не гениальный жанровый фильм.