Каким получился хоррор «Смотрители» с Дакотой Фаннинг и стоит ли его смотреть

В кинотеатральном прокате сейчас идет фильм «Смотрители» — дебютный фильм Ишаны Найт Шьямалан, дочери любителя сюжетных твистов и загадок М. Найт Шьямалана. Основой для ленты выступил одноименный хоррор-роман. Молодой режиссер пошла по стопам отца и решила дебютировать в уже знакомом жанре.

Сюжет фильма «Смотрители»

Двадцативосьмилетняя американка по имени Мина (Дакота Фаннинг) пытается пережить потерю матери, переехав в Ирландию. Автокатастрофа произошла 15 лет назад, но все еще тяжелым грузом висит на сердце героини. Она не общается со своей сестрой-близнецом и ведет достаточно затворническую жизнь, работая в зоомагазине.

Однажды Мине поручают доставку попугая. Но в пути ее автомобиль ломается, и девушка оказывается посреди леса. Без мобильной связи и понимания, что происходит, Мина встречает пожилую женщину, которая помогает ей укрыться от загадочных существ, обитающих среди деревьев. Старуха по имени Маделин и еще двое незнакомцев — девушка Сиара и парень Дэниел — живут в лесу внутри небольшого строения, похожего на бетонный аквариум с одной стеной в виде зеркального стекла. Каждую ночь к этому строению приходят лесные жители и наблюдают за людьми, будто бы в театре.

Фото Кадр из фильма «Смотрители»

Местные существа не переносят света и ведут ночной образ жизни, а дневные часы проводят в подземных туннелях, куда никогда не попадают солнечные лучи. В странном лесу царит несколько правил, главное из которых — после заката все выжившие должны собраться внутри помещения. При этом нельзя проявлять неуважение, поворачиваясь спиной к стеклу, ведь местная публика ранима и легко впадает в неистовство.

Каким получился фильм «Смотрители»

«Смотрители», или, как было бы правильнее перевести, «Наблюдатели», эксплуатируют образы кельтской мифологии, совмещая их с классическими хоррор-приемами. В теории интересные задумки и, казалось бы, новый взгляд разбиваются о стереотипы жанра и предсказуемость.

Почти сразу понятно, чего ждать от каждого из четырех основных персонажей: мальчика с грубыми чертами лица, молодой красавицы, седовласой старухи и дерзкой главной героини. Ну а финальный твист совсем не похож на подобные трюки из фильмов М. Найта Шьямалана и открывается даже не самому внимательному зрителю еще в первой половине фильма.

Фото Кадр из фильма «Смотрители»

Впрочем, «Смотрители» все еще умудряются развлекать и даже пугать. В некоторые моменты действительно по спине пробегают мурашки — темнота давит, музыка нагнетает атмосферу, вороны зловеще каркают.

Фильм начинает спотыкаться в моменты раскрытия предыстории своей вселенной. И тут интересная идея разбивается о стереотипы. Например, сцена побега из леса, которая выглядит так клишированно, что невольно появляется желание зевнуть. Ну а момент гибели одного из героев обставлен откровенно пошло.

Фото Кадр из фильма «Смотрители»

Удивительно, что в связанном с мифологией фильме настолько мало уникальных визуальных решений. Загадочные существа, обитающие в лесу, выглядят как типичные страшные монстры с непропорционально длинными, деформированными конечностями и худым торсом — что-то вроде Слендермена. При этом их не получится подробно рассмотреть. Лесные жители передвигаются на четвереньках, и даже не сразу становится понятно, что на экране антропоморфные существа.

В какой-то момент выясняется, что наблюдателями оказывается раса фейри — ирландские феи из фольклора. Только вот местный взгляд на этих существ смотрится как минимум скучно. Неестественно высокие и худые духи больше походят на героев хоррор-тик-токов, нежели на переосмысление героев традиционных европейских мифов. Удивительно, но, пожалуй, самый яркий визуальный образ из всех представленных в фильме демонстрируется на постере. Это изображение скелета с крыльями.

Фото Кадр из фильма «Смотрители»

Кроме эксплуатации образа жителей потустороннего мира лента наполнена идеей о доппельгангерах (в фольклоре и фантастике призрак или двойник живого человека. — Прим. ред.). В какой-то момент оказывается, что существа обладают способностью копировать людской облик. И это умение рифмуется с историей главной героини, одной из сестер-близнецов, а также является частью внутренней мифологии ленты.

Только вот и из этой затеи не выходит ничего путного. Авторы не находят интересных идей, просто эксплуатируя штампы. Вроде возвращения мужа одной из героинь, который на самом деле им не является. Конечно, в моменте подобный прием способен впечатлить, но после кажется чем-то пресным.

Стоит ли смотреть фильм «Смотрители»

Почти всю ленту зрителя не покидает чувство незаконченности. Кажется, что авторы просто не смогли придумать что-то уникальное и пришили белыми нитками отсылки к мифологическим сюжетам. Будь на экране не феи, а результаты таинственных экспериментов спецслужб, инопланетяне или даже культисты, не поменялось бы абсолютно ничего.

Фото Кадр из фильма «Смотрители»

Но несмотря на топорность происходящего, фильм заставляет бояться и пугает, почти не прибегая к совсем уж заезженным приемам вроде скримеров. А если вспомнить, что это и вовсе дебютная работа молодого режиссера, в некоторые моменты хочется ее похвалить. «Смотрители» — это не эталонный представитель жанра, но и не худшее развлечение. Впрочем, главный вопрос фильма — как же получилось построить бункер посреди леса, наполненного враждебными существами?