Охотники за торнадо возвращаются: обзор фильма «Смерч 2»

На кинотеатральных экранах бушует «Смерч 2», в котором попавший в список главных молодых звезд Голливуда от Hollywood Reporter Глен Пауэлл отчаянно борется со стихией. Новая лента от режиссера «Минари» Ли Айзека Чуна на самом деле — сиквел фильма 1996 года, который снял Ян де Бонт. Впрочем, если вы не знакомы с последним, это не испортит вам впечатление. Ведь «Смерч 2» — это не прямое продолжение, а скорее духовный наследник оригинала. Рассказали, каким получился фильм и стоит ли его смотреть.

Сюжет фильма «Смерч 2»

Новые герои не имеют ничего общего с персонажами фильма 90-х, а единственная ниточка, связывающая две ленты, появляется лишь в самом начале. «Смерч 2» стартует с флэшбека, в котором молодая ученая по имени Кейт вместе со своими друзьями попадает в самый эпицентр катастрофы. Из работавших непосредственно «в поле» выживает лишь главная героиня, и этот инцидент становится последней для нее экспедицией.

Фото Кадр из фильма «Смерч 2»

Спустя пять лет она вновь встречается с одним из своих старых друзей по имени Джави. Он отчасти участвовал в той злополучной охоте, но не был в эпицентре событий и отвечал за расчеты и координацию на расстоянии. Парень вновь хочет работать с Кейт и считает, что новая технология картографирования и предсказания погодных явлений поможет им добиться успеха в исследованиях торнадо. Доступная Джави аппаратура позволяет создать трехмерную модель смерча, что до этого никто не делал, а в дальнейшем этот материал может спасти жизни. Но для этого нужно зафиксировать измерения в непосредственной близости от воронки. Несложно догадаться, что главная героиня соглашается и присоединяется к старому коллеге и его команде Storm Par.

И тут зритель начнет закономерно интересоваться, где же Глен Пауэлл — главная звезда нового летнего блокбастера? И долго ждать этого красавчика в ковбойской шляпе не придется. В отличие от Кейт и Джави, герой Пауэлла по имени Тайлер далек от научных исследований и составления математических моделей. Он интернет-знаменитость и ведет стримы в прямом эфире непосредственно из центра торнадо. А главная фишка этих трансляций — запуск фейерверков непосредственно внутри смерча.

Фото Кадр из фильма «Смерч 2»

Фильм — немножко мелодрама, так что противоположности в итоге найдут друг в друге множество общих черт и в какой-то момент объединятся во время своих погонь за разрушительными атмосферными явлениями. А по пути к очередному смерчу окажется, что хорошие парни на самом деле не те, кто выглядят добрыми при первой встрече.

Каким получился фильм «Смерч 2»

С самого начала ленты на экране бушует стихия, а герои разной степени храбрости пытаются с ней совладать. Нашлось в фильме место и страшным разрушениям: две команды охотников за смерчами во главе с Кейт и Тайлером регулярно то помогают простым людям после катаклизма, то пытаются спасти их во время ужасных бурь.

Но вся история про смерчи, кажется, просто висит в воздухе, как бы иронично это ни звучало. Условное оправдание происходящего и научное объяснение такого количества торнадо на один штат сделано лишь для галочки, чтобы позволить главной героине в финале все-таки использовать свое исследование во имя спасения очередного небольшого городка.

Фото Кадр из фильма «Смерч 2»

Да, фильму не откажешь в зрелищности: падающие с неба в непосредственной близости от персонажей куски зданий и даже огромные трейлеры заставят вжаться в кресло. В такие моменты сердце начинает биться чаще, даже несмотря на то что абсолютно все хоть сколько-то заметные герои облачены здесь в крепкую сюжетную «броню». Будет в «Смерчах» и обман ожиданий зрителя. Во время одной из сцен команда Пауэлла на всех парах мчится в эпицентр вихря, чтобы очередной раз провернуть свой излюбленный трюк и расцветить салютами воздушную воронку. Но в последний момент смерч рассеивается, и блогеры остаются ни с чем.

Именно в этот момент зритель может осознать, что лента Ли Айзека Чуна справляется со своей главной задачей — увлечь посетителя кинотеатра, несмотря на все недостатки и шероховатости.

Персонажи фильма «Смерч 2»

«Смерч 2» — местами завораживающее, местами пугающее, а местами скучное зрелище, которому отчаянно не хватает раскрытия характеров персонажей. В какой-то момент команда героя Пауэлла из условных сумасшедших блогеров, которым важно лишь веселье и просмотры, превращается в чутких и понимающих людей. А дисциплинированные и подкованные ученые, с которыми исследовала смерчи главная героиня, окончательно перевоплощаются в корпоративных сволочей. Это абсолютно все раскрытие характеров персонажей за пределами двух главных действующих лиц, больше вы про них ничего не узнаете.

Фото Кадр из фильма «Смерч 2»

Почти все события показаны через призму воспоминаний и старых травм Кейт, сыгранной Дейзи Эдгар-Джонс. И все ее страхи и переживания влияют не только на миссию, но и на людей вокруг. Ее неудача равна неудаче команды, что выглядит как низведение второстепенных действующих лиц до уровня условных образов. Кроме Кейт и Тайлера хоть какое-то развитие получает лишь друг героини Джави, который успевает потерять доверие подруги, а потом частично искупить вину.

Актеры фильма «Смерч 2»

Но в первую очередь «Смерч 2» — это фильм-катастрофа. И, несмотря на все «но», в драйве ему не откажешь. Причем самые запоминающиеся моменты фильма связаны не с финальным страшным и ужасным катаклизмом максимальной мощности, а с презентацией команды Тайлера. Их непосредственность и рискованность — душа всей картины, а сердце этой своры безбашенных интернет-знаменитостей — герой Глена Пауэлла.

Уже при первом появлении актера становится понятно, кто здесь главная звезда. При этом не стоит ждать от Пауэлла какой-то уникальной актерской работы — он просто харизматичный и обаятельный негодяй. По ходу сюжета персонаж окажется умным, образованным (Тайлер учился на метеоролога) и совсем не отталкивающим, а приятным парнем, готовым пойти на все ради спасения жизней близких и не очень людей.

Фото Кадр из фильма «Смерч 2»

На таком фоне особенно смешно смотрится угрюмый и злодейский Дэвид Коренсвет. Остальные же актеры, за исключением главной героини в исполнении Дейзи Эдгар-Джонс, кричат, веселятся или повторяют заученные диалоги без особого рвения. В целом, вы вряд ли запомните героинь Саши Лейни или Кэти О'Брайан. Единственное, что их отличает — это дрон у первой и шляпа у второй.

Стоит ли смотреть фильм «Смерч 2»

Если вы натыкались на новости о том, что «Смерч 2» — это самое захватывающее зрелище этого лета и вообще блокбастер, каких поискать, то не стоит верить на слово. Безусловно, фильм Ли Айзека Чуна справляется с задачей развлечь зрителя, заставляет переживать за героев и, в целом, имеет достаточно сносный сценарий и даже не лишен в меру ярких героев. Но вот захотите ли вы рассказать о приключениях Глена Пауэлла внутри смерча своим друзьям? Только если ваши друзья обожают красавчика-актера.

Фото Кадр из фильма «Смерч 2»

«Смерч 2» (или же Twisters в оригинале) — веселое летнее развлечение, о просмотре которого вы не пожалеете, но вспоминать особо не станете. Разве что напряженная сцена в бассейне может остаться в памяти: жаль только, что в ней не показали обнаженный торс Глена Пауэлла, как бы многим этого ни хотелось.