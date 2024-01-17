«Слово пацана. Кровь на асфальте»: что известно о втором сезоне

«Слово пацана. Кровь на асфальте» стал самым популярным российским сериалом прошлого года. Режиссер Жора Крыжовников не исключает возможности продолжения проекта о феномене казанских подростковых группировок. Рассказываем, чем закончился первый сезон и какое развитие может получить «Слово пацана» в дальнейшем.

Сюжет сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Чтобы познакомить молодое поколение (ну и заодно напомнить старому о лихом времени) с историей казанских группировок конца 1980-х, структура проекта выстроена таким образом, что персонаж за пределами «пацанской среды» пытается стать одним из них.

«Надоело быть чушпаном», — жалуется главный герой Андрей. Иными словами, человеком, не состоящим в группировке. Зритель смотрит на происходящее его глазами с перспективы того, как персонаж постепенно погружается в новую для себя реальность.

«Слово пацана» начинается с того, что Андрей находит себе «уличного» наставника, который учит его жить по понятиям, и заканчивается переоценкой ценностей для обоих героев. В каком-то смысле каждый из них получил в моменте то, что хотел, еще не зная, какую цену за это придется заплатить.

Актерский состав

В первом сезоне сериала «Слово пацана» снялись Иван Янковский (Вова/Адидас), Рузиль Минекаев (Марат/Адидас-младший), Леон Кемстач (Андрей/Пальто), Елизавета Базыкина (Наташа), Анна Пересильд (Айгуль), Анастасия Красовская (Ирина), Сергей Бурунов (отец Марата), Юлия Александрова (мама Андрея), Антон Васильев (Ильдар), Никита Кологривый (Кащей), Лев Зулькарнаев (Зима), Слава Копейкин (Турбо), Иван Макаревич (Джон), Александр Самойленко мл. (Коневич), Варвара Куприна (Юля), Никита Манец (Кирилл), Ярослав Могильников (Ералаш), Ольга Лапшина (тетя Нина) и Даня Киселев (Цыган).

Фото Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Чем закончился первый сезон

По разным причинам пацаны упустили последнюю возможность интегрироваться в «нормальную жизнь». Вероятно, потому что такой вокруг практически и не было.

Проблема возникновения подобных группировок в свое время могла быть связана с тем, что люди не видели перспектив, а тень безнаказанности, бесцельность и отчаяние толкают на саморазрушительные поступки.

Например, в финале первого сезона «Слова пацана» Андрей столкнулся с последствиями своего выбора быть в группировке, Марат пошел на сделку с совестью ради мести, а Адидас хоть и попытался измениться, все равно не успел сбежать от своего прошлого.

Хуже всего, что сопутствующим ущербом чужих ошибок в проекте становятся героини, которые ни в чем не виноваты — как Айгуль или Наташа.

Ложный кастинг во второй сезон «Слова пацана»

На волне успеха сериала в соцсетях стали появляться объявления не только о продаже одежды в стиле «Слова пацана», но и о наборе людей в массовку второго сезона.

Однако позже платформа Wink предупредила, что все подобные посты ложны: «Любые такие объявления о кастинге — фейк. Всю актуальную информацию о сериале всегда можно найти в официальных сообществах проекта. Не дайте себя обмануть!».

Фото Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Что могут показать во втором сезоне

В документальной книге «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970-2010-х» журналиста Роберта Гараева рассказано множество историй бывших «пацанов», поэтому у Жоры Крыжовникова всегда под рукой неисчерпаемый источник вдохновения на многие сезоны вперед.

Что касается самого автора, Роберт Гараев хочет написать книгу о женских бандах. После того как сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» получил огромный резонанс, бывшие участницы группировок стали более открыто рассказывать о своем прошлом опыте.

У создателей многосерийной адаптации «Слова пацана» есть свое видение продолжения. Жора Крыжовников и Андрей Золотарев планируют развернуть на экране историю в духе «Крестного отца».

Когда начнутся съемки второго сезона «Слова пацана»

Снимать второй сезон «Слово пацана. Кровь на асфальте» начнут не раньше начала этого года. Об этом ранее заявляла пресс-служба Wink. Поэтому точная дата релиза продолжения «Слова пацана» пока неизвестна.