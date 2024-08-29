Что известно о 2-м сезоне сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»
С момента премьеры сериала Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» прошел почти год. Постановщик сравнивал проект о казанских группировках 80-х с «Крестным отцом» Фрэнсиса Форда Копполы, имея в виду перспективу трилогии. Фанаты, в свою очередь, с нетерпением ждут продолжения любимого шоу. Рассказываем обо всем, что известно о втором сезоне сериала «Слово пацана».
- Сюжет сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»
- Создатели сериала «Слово пацана»
- Актеры и персонажи сериала «Слово пацана»
- Чем закончился первый сезон сериала «Слово пацана»
- Кастинг во 2-м сезон «Слова пацана»
- Что известно о 2-м сезоне «Слова пацана»
- Когда выйдет 2-й сезон «Слова пацана»
- Трейлер сериала «Слово пацана»
- Где смотреть сериал «Слово пацана»
Сюжет сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»
«Слово пацана» погружает в «уличный» мир через персонажа Андрея, который столкнулся с жестоким отношением со стороны ребят из группировки и решил стать, как они, чтобы этого больше не повторилось.
Для поднятия своего статуса в глазах пацанов Андрей знакомится с Маратом, и тот учит его жить по понятиям.
«Ты теперь пацан. Ты теперь с улицы — а кругом враги», — говорит он Андрею.
Большинство пацанов — выходцы из околомаргинальной среды, но, как видно по Андрею и Марату, благополучная семья не гарантирует защиты от уличного влияния. В период неопределенности и страха перед будущим война за территории давала жизни ребят простой и понятный смысл.
Создатели сериала «Слово пацана»
Самый популярный российский сериал прошлого года основан на книге Роберта Гараева «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970—2010-х».
Режиссером проекта выступил Жора Крыжовников, известный по работе над такими проектами, как «Звоните ДиКаприо!» и «Лед 2».
Сценарий «Слова пацана» написал он же вместе с Андреем Золотаревым («Сто лет тому вперед»).
В числе продюсеров проекта о казанских группировках 80-х — Федор Бондарчук, Дмитрий Табарчук и Максим Рыбаков.
Актеры и персонажи сериала «Слово пацана»
- Иван Янковский — Вова Суворов (Адидас), лидер группировки «Универсам»;
- Рузиль Минекаев — Марат Суворов (Адидас-младший), член группировки «Универсам», младший брат Вовы Адидаса;
- Леон Кемстач — Андрей Васильев (Пальто), новый член группировки «Универсам»;
- Елизавета Базыкина — Наташа Рудакова, медсестра, девушка Вовы Адидаса;
- Анна Пересильд — Айгуль Ахмерова, девушка Марата;
- Анастасия Красовская — Ирина Сергеевна, инспектор по делам несовершеннолетних;
- Сергей Бурунов — Кирилл Суворов, отец Вовы и Марата;
- Юлия Александрова — Светлана Михайловна, мать Андрея;
- Антон Васильев — Ильдар Юнусович, старший оперуполномоченный, майор милиции;
- Никита Кологривый — Кащей, бывший лидер группировки «Универсам»;
- Лев Зулькарнаев — Вахит Зималетдинов (Зима), один из «суперов» группировки «Универсам»;
- Слава Копейкин — Валера Туркин (Турбо), один из «суперов» группировки «Универсам»;
- Иван Макаревич — Джон, музыкант, приятель Ирины;
- Александр Самойленко мл. — Денис Коневич, руководитель ОКОД;
- Варвара Куприна — Юля, младшая сестра Андрея;
- Никита Манец — Кирилл, бывший член группировки «Универсам»;
- Ярослав Могильников — Миша Тилькин (Ералаш), член группировки «Универсам»;
- Альберт Тавабилов — Альберт Салихов (Лампа), член группировки «Универсам»;
- Андрей Максимов — Вадим Желтухин (Желтый), лидер группировки «Дом Быта», двоюродный брат Наташи;
- Григорий Дудник — Искандер, бывший друг Андрея, член группировки «Разъезд»;
- Эдуард Володин — Синий, член группировки «Универсам»;
- Даниил Киселев — Цыган, член группировки «Дом Быта»;
- Лев Коткин — Лапоть, член группировки «Дом Быта»;
- Лев Черепанов — Колик Рома, член группировки «Дом Быта».
Чем закончился первый сезон сериала «Слово пацана»
Поначалу создатели сериала «Слово пацана» хотели закончить историю по-другому, но потом решили усилить финал проекта.
«В районе третьей серии мы поняли, что хотим закончить эту историю иначе. Я вам не скажу, что это было легко сделать. Кто знает, как устроена киноиндустрия, тот понимает, что продюсеры не любят тратить деньги. Мы с Андреем переписали, пришли, убедили, получили допфинансирование для того, чтобы восьмая серия была круче, эмоциональнее, острее, чем-то, что у нас получилось ранее», — рассказал Жора Крыжовников.
Восьмая серия «Слова пацана» заканчивается тем, что все члены группировки сталкиваются с последствиями своего выбора. Вова умирает при попытке милиционеров его задержать, Марат получает возможность отомстить за Айгуль, но это уже ничего не может исправить, а Андрей отбывает срок за кражу видеомагнитофона в колонии для несовершеннолетних.
Кастинг во 2-м сезон «Слова пацана»
На волне популярности проекта в Сети стали появляться объявления о платном кастинге в массовку сериала «Слово пацана». Представители платформы Wink сделали заявление, в котором предупредили, что подобные посты — фейк.
«Всю актуальную информацию о сериале всегда можно найти в официальных сообществах проекта. Не дайте себя обмануть!» — объяснили представители платформы.
Что известно о 2-м сезоне «Слова пацана»
Жора Крыжовников не исключает, что у «Слова пацана» будет второй, а возможно, и третий сезон. По словам режиссера, сценарист сериала Андрей Золотарев очень хочет, чтобы у проекта о казанских группировках 80-х было продолжение.
«Он говорит, что у «Крестного отца» три части», — рассказал Крыжовников.
Позже режиссер добавил, что в «Слове пацана» изначально планировалось три сезона.
«Почему? Потому что 89-й, 91-й и 93-й годы очень разительно отличаются, это разные миры, я это прожил... 91-й — это уже классическая история дележа, попытки взять под контроль предприятия... Превращение в преступные организации. Почему мы взяли 89-й год? Потому что это еще хулиганы... А вот дальше начинается уже серьезный рост. И 93-й год — это уже война, когда казанские захватили часть Москвы и Питера и воевали между собой... Там очень много интересных историй», — считает постановщик.
Правда, Сергей Бурунов, сыгравший в «Слове пацана» отца Вовы и Марата, недавно сказал, что не видит смысла в продолжении сериала.
«Честно, не хотел бы, поскольку история «Слова пацана» затрагивает конкретный исторический факт, посвященный казанскому феномену, и определенный отрезок времени — с 86-го по 89-й год. Потому что дальше уже — «Бригада». Поэтому не вижу смысла», — объяснил актер.
Когда выйдет 2-й сезон «Слова пацана»
По словам Жоры Крыжовникова, работа над вторым сезоном «Слова пацана» на данный момент не идет.
«Мы пока взяли паузу: пожить, успокоиться, прийти в себя, может быть, сделать какой-то другой проект и вернуться к этим размышлениям», — отметил режиссер.
Сейчас Жора Крыжовников работает над сериалами «Преступление и наказание 1992» и «Москва слезам не верит», а также продюсирует сериалы «Комбинация» и «Дети перемен».
Трейлер сериала «Слово пацана»
Где смотреть сериал «Слово пацана»
Все восемь серий первого сезона сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» доступны для просмотра на платформах Wink и START.