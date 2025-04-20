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Скандалы и драки на съемочной площадке: громкие ссоры актеров
Фильмы и сериалы

20 апр 20:00

3 мин.

Ссоры и драки: 5 самых громких скандалов на съемочной площадке

Кирилл Вдовин
Автор
Том Харди и Шайа Лабаф.
Фото Gareth Cattermole, Getty Images
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Съемочная площадка часто становится местом ожесточенных споров между известными актерами, режиссерами и продюсерами. Рассказываем о наиболее жестких и интересных случаях.

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«Лорды Флэтбуша»: Ричард Гир и Сильвестр Сталлоне

Иногда случается, что актеры недовольны друг другом с первого взгляда. Похожее произошло между Ричардом Гиром и Сильвестром Сталлоне в 1973 году. Закончилось все тем, что актеры подрались из-за куска курицы с горчицей. Сталлоне рассказал об этом в интервью 2006 года для Ain't It Cool: «Он откусил курицу, и брызги горчицы попали мне на бедро. Я ударил его локтем по голове и практически вытолкнул его из машины».

Ричард Гир и Сильвестр Сталлоне.
Фото imago-images, Global Look Press

Режиссеру пришлось сделать выбор: один из актеров должен был уйти, другой — остаться. Ричарда Гира уволили из проекта. С тех пор актеры в сложных отношениях и соперничают друг с другом.

«Анатомия страсти»: Патрик Демпси и Исайя Вашингтон

В кино, как и в жизни, важна пунктуальность. С этим бы согласился Патрик Демпси, которого разозлило то, как его коллега относился к своим обязанностям. Исайя Вашингтон проспал съемки и заставил ждать всю команду. Это вывело Демпси из себя, и дело не закончилось словесной перепалкой. Актеры сцепились так, что их пришлось разнимать.

Кадр из сериала «Анатомия страсти», реж. Роб Корн., Hulu, Netflix.
Фото Кадр из сериала «Анатомия страсти», реж. Роб Корн., Hulu, Netflix.

«Изгои»: Том Круз и Роб Лоу

По сюжету «Изгоев» герои Тома Круза и Роба Лоу должны были подраться. Сами актеры решили не терять времени зря и умудрились устроить мордобой еще до начала съемок сцены. Причина конфликта до сих пор неизвестна. Однако коллеги актеров сообщали, что огорченный чем-то Роб Лоу ударил Круза, а последний не был готов подставить вторую щеку и дал сдачи. Съемочной команде пришлось разнимать дерущихся и растаскивать по гримеркам.

Кадр из фильма «Изгои», реж. Френсис Форд Коппола, Warner Bros.
Фото Кадр из фильма «Изгои», реж. Френсис Форд Коппола, Warner Bros.

«Блэйд 3: Троица»: Уэсли Снайпс и съемочная группа

Бывают и ситуации, когда психическое состояние актеров становится нестабильным. Как сообщали коллеги Уэсли Снайпса, на сьемках он был на грани безумия. Артист отказывался говорить с режиссером фильма, прятался в трейлере и не выходил даже на рабочую смену. В какой-то момент Снайпс начал общаться только через записки.

Кадр из фильма «Блэйд 3: Троица», Дэвид Гойер, New Line Cinema.
Фото Кадр из фильма «Блэйд 3: Троица», Дэвид Гойер, New Line Cinema.

Такая ситуация не могла не вызвать раздражение съемочной группы. Актеры, которые снимались вместе со Снайпсом, были недовольны. Ситуацию прокомментировал Райан Рейнольдс в одном из интервью: «Это был сложный процесс. Я никогда не сталкивался ни с чем подобным».

«Самый пьяный округ в мире»: Шайа Лабаф и Том Харди

Шутки и подколы на съемках помогают справиться со стрессом. Но иногда они могут перейти допустимые границы и привести к конфликтам. Том Харди во время съемок фильма «Самый пьяный округ в мире» переборщил с юмором.

Кадр из фильма «Самый пьяный округ в мире, реж. Джон Хиллкоут, The Weinstein Company.
Фото Кадр из фильма «Самый пьяный округ в мире, реж. Джон Хиллкоут, The Weinstein Company.

Харди настолько вывел Лабафа из себя, что последний подобрал удачный момент и стукнул актера по голове. Удар был настолько сильным, что Том потерял сознание. Когда Харди очнулся, съемки продолжились. Но, как говорится, остался осадок — отношения между актерами все еще натянутые.

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