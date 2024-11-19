Что показали в первой половине 2-го сезона аниме-сериала «Синяя тюрьма: Блю Лок»

Написав с полдюжины текстов об аниме для любимого «СЭ», я предвосхищаю комментарии из разряда: «А при чем тут спорт?» и «Где тут футбол?». Возрадуйтесь! Можете посмотреть сериал про то, каким бы был футбол, если бы спортсмены особенно отличались интеллектуальными способностями, а правила игры придумал бы сумасшедший японец.

В 2022 году вышла аниме-адаптация довольно популярной спортивной манги «Синяя тюрьма: Блю Лок» авторства Мунэюки Канэсиро, известного своей любовью к играм на выживание. Осенью 2024 года стартовал второй сезон. Рассказываем, какой получилась первая половина продолжения проекта.

О чем аниме «Синяя тюрьма: Блю Лок»

Признавая ужасное состояние японского футбола, национальная ассоциация делает смелый шаг — нанимает загадочного тренера Дзимпачи Эго. Теперь он несет ответственность за то, чтобы направить Японию к успеху на чемпионате мира. Убежденный в том, что агрессивный нападающий необходим для победы, Эго создает уникальный тренировочный лагерь под названием «Синяя тюрьма». Там тренер собирает 300 перспективных бомбардиров из футбольных команд средних школ по всей Японии. В этой высококонкурентной среде участники соревнуются за место в национальной сборной.

Чем закончился 1-й сезон аниме «Синяя тюрьма: Блю Лок»

Осторожно: в этой и в следующей главах есть спойлеры.

Главный герой — Йоичи Исаги. После критической ошибки в школьной лиге он воспользовался шансом, чтобы проявить себя и реализовать свои амбиции. Герой хочет стать лучшим нападающим Японии. Сейчас он второй с конца — обычный лузер, который по законам жанра должен всех победить.

Фото Официальный постер к аниме «Синяя тюрьма: Блю рок»

В первом сезоне в «Синей тюрьме» проходят два отборочных тура. Победители последнего выигрывают шанс сыграть со звездами мирового футбола, на которых раскошелилась ассоциация. После этого состязания игроков загоняют в небольшое помещение. Тренер Эго сообщает юношам, что его проекту угрожает закрытие. И чтобы предотвратить это, команда «Синей тюрьмы» должна одержать победу над молодежной сборной Японии.

Что произошло в первой половине 2-го сезона «Синяя тюрьма: Блю Лок»

Уже вышло 7 серий из 14, заявленных в сезоне. Первые пять эпизодов показывают процесс подготовки к решающей судьбу «Синей тюрьмы» игре. Эго отбирает команду из 11 нападающих, между тем в японской молодежной сборной нарастают конфликты.

В шестом эпизоде зрителям показывают подготовку к решающей схватке сезона и начало матча. В седьмой серии игра продолжается и воспитанники Эго пропускают первый мяч. Но в конце эпизода футболист по имени Наги забивает первый гол за «Синюю тюрьму».

Фото Кадр из аниме «Синяя Тюрьма: Блю Лок», реж. Тэцуаки Ватанабэ / Eight Bit

Стоит ли смотреть 2-й сезон аниме «Синяя тюрьма: Блю Лок»

Затеи Эго безумны, страхи игроков не всегда разумны.

Нужно понимать, что это не классическое аниме про командный спорт, как это было в «Волейболе» и «Баскетболе Куроко». Автор переизобретает спокан (жанр аниме и манги, рассказывающий о спортивных достижениях) и отчасти сам футбол. В аниме нет скучных игр и столкновений, за все серии ни разу не было офсайта, никому не прилетают красные карточки за нарушения. Персонажи в проекте делятся на два типа: обычные игроки из средней школы и мальчики, которых не взяли в «Токийские мстители» (аниме про преступную группировку из Токио). Героев достаточно много, но при этом почти каждого из них раскрывают. А у тренера Эго свое представление о том, как выглядит футбол. Персонаж изобретает какие-то новые термины и приемы, цель которых — приблизить мальчиков к каким-то сверхчеловеческим показателям.

У героев не всегда все получается с первого раза, и они развиваются на глазах у зрителя. Не всегда понятно, кто забьет мяч в этот раз: приходится гадать и сидеть в напряжении. Ненавязчивые японские шуточки тоже на месте и разбавляют весь этот тревожный накал страстей.

Фото Кадр из аниме «Синяя Тюрьма: Блю Лок», реж. Тэцуаки Ватанабэ / Eight Bit

Но есть у аниме и жирный минус — 3D. Нельзя влюбиться в 2D-мальчика, если он в 3D. Студия уже тысячекратно извинилась за этот косяк, но нужно понимать, что есть моменты, когда зритель прощает трехмерные модельки аниматорам. Однако сложно простить целый матч, где мяч, бутсы, трава и волосы двигаются в неестественном для всей японской анимации трехмерном изображении.

Мультфильм хоть и далек от реальности, но обладает интересным сюжетом и сильно увлекает.

Расписание выхода следующих серий 2-го сезона аниме «Синяя тюрьма: Блю Лок»