Хронология всех мультфильмов «Шрек»: в каком порядке смотреть франшизу
С момента своей премьеры в далеком 2001 году «Шрек» стал легендарным мультфильмом, породившим вокруг себя целый культ почитателей. Влияние зеленого огра уже давно не ограничивается анимационными лентами и детскими утренниками.
Немудрено, что за более чем 20 лет франшиза о Шреке обросла множеством проектов, среди которых мультфильмы, видеоигры, мюзикл и даже шрек-рейвы, которые проходят в крупных городах по всему миру. А в 2026 году выйдет очередной полнометражный мультик. В ожидании вспомнили главные анимационные проекты франшизы и разобрались, в каком же порядке происходят их события.
Фильмы франшизы «Шрек» в порядке их выхода на экраны
Шрек
Год: 2001.
Страна: США.
Режиссер: Эндрю Адамсон, Вики Дженсон.
В главных ролях: Майк Майерс, Эдди Мерфи, Кэмерон Диас.
Рейтинг «Кинопоиска»: 8,2.
Рейтинг IMDb: 7,9.
Один из самых знаковых мультфильмов всех времен, первая анимационная лента со времен «Питера Пэна» 1953 года, боровшаяся за «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля. Также проект — обладатель премии «Оскар» в учрежденной в 2002 году номинации «Лучший полнометражный анимационный фильм».
«Шрек» рассказывает историю зеленого огра, который, не особо того желая, покидает родное болото с целью спасти заточенную в башне принцессу по имени Фиона. Помочь совсем не герою в его приключении вызывается говорящий Осел. Шрек не только столкнется с множеством ситуаций разной степени опасности и абсурдности, но и найдет свою любовь и станет настоящим героем. Впрочем, от последнего огр явно не испытывает возвышенных чувств.
Шрек: Медовый месяц
Год: 2003.
Страна: США.
Режиссер: Саймон Дж. Смит.
В главных ролях: Майк Майерс, Эдди Мерфи, Кэмерон Диас.
Рейтинг «Кинопоиска»: 5,9.
Рейтинг IMDb: 6,2.
Во время путешествия принцесса Фиона пропадает. Оказывается, что ее похитил призрак лорда Фаркуада, чтобы править вместе с ней в подземном царстве. Осел, Шрек и Дракониха отправляются в путешествие, чтобы спасти Фиону.
Этот проект — прямое продолжение оригинального мультфильма 2001 года.
Шрек 2
Год: 2004.
Страна: США.
Режиссер: Эндрю Адамсон, Келли Эсбери, Конрад Вернон.
В главных ролях: Майк Майерс, Эдди Мерфи, Кэмерон Диас.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,9.
Рейтинг IMDb: 7,3.
Во втором фильме перед Шреком и Фионой встанет новое испытание — путешествие в королевство Далеко-далеко, где пара должна встретиться с родителями принцессы. В новом приключении огров ждут испытания, смешные ситуации, множество новых ярких персонажей (включая Кота в сапогах, мгновенно ставшего любимцем публики) и, конечно же, новые открытия о себе и отношениях.
Кумир Тридевятого Королевства
Год: 2004.
Страна: США.
Режиссер: Саймон Дж. Смит.
В главных ролях: Майк Майерс, Эдди Мерфи, Кэмерон Диас, Антонио Бандерас.
Рейтинг «Кинопоиска»: 6,4.
Рейтинг IMDb: 6,2.
Короткометражный мультфильм из вселенной «Шрека», являющийся по сути своей пародией на шоу American Idol, рассказывает о шоу талантов. В центре сюжета — комические приключения персонажей, которые пытаются завоевать популярность и внимание жителей королевства.
Шрек Третий
Год: 2007.
Страна: США, Австралия.
Режиссер: Крис Миллер, Раман Хюи.
В главных ролях: Майк Майерс, Эдди Мерфи,Кэмерон Диас.
Рейтинг «Кинопоиска»: 6,7.
Рейтинг IMDb: 7,1.
Отец Фионы — король Гарольд — оказывается на смертном одре, и Шрек вынужден отправиться на поиски племянника короля и нового законного наследника. Третий фильм из серии сохраняет юмор и динамику предыдущих частей, добавляя новых персонажей и еще больше забавных ситуаций.
Шрек Мороз, зеленый нос
Год: 2007.
Страна: США.
Режиссер: Гари Труздейл.
В главных ролях: Майк Майерс, Эдди Мерфи, Кэмерон Диас.
Рейтинг «Кинопоиска»: 6,9.
Рейтинг IMDb: 6,4.
Праздничный спин-офф, показывающий, как Шрек пытается устроить идеальное Рождество для своей семьи. Несмотря на попытки главного героя создать атмосферу уюта, все выходит из-под контроля, когда друзья-напарники вмешиваются в его планы.
Шрек навсегда
Год: 2010.
Страна: США.
Режиссер: Майк Митчелл.
В главных ролях: Майк Майерс, Эдди Мерфи, Кэмерон Диас.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,2.
Рейтинг IMDb: 6,3.
Последняя на данный момент полнометражная лента, в центре сюжета которой оказывается легендарный зеленый огр. Шрек, явно страдающий чем-то вроде кризиса среднего возраста, подписывает договор с коварным Румпельштильцхеном. Четвертый полнометражный фильм основной серии исследует тему сожалений и права на второй шанс, при этом обыгрывая ее в фирменном стиле франшизы.
Шрек: Страшилки
Год: 2010.
Страна: США.
Режиссер: Гари Труздейл, Роман Хюи.
В главных ролях: Майк Майерс, Антонио Бандерас, Кэмерон Диас.
Рейтинг «Кинопоиска»: 6,8.
Рейтинг IMDb: 6,7.
Хэллоуинский спецвыпуск строится на разных жутких историях. Их рассказывают Шрек и его друзья, чтобы определить, кто же из них самый страшный. Мрачный юмор и явно пародийная интонация всех историй, объектом которых являются классические сюжеты ужасов, делают короткометражку невероятно яркой.
Рождественский Шректакль Осла
Год: 2010.
Страна: США.
Режиссер: Уолт Дорн, Роман Хюи.
В главных ролях: Эдди Мерфи, Майк Майерс, Антонио Бандерас, Кэмерон Диас.
Рейтинг «Кинопоиска»: 5,8.
Рейтинг IMDb: 5,3.
Осел устраивает праздничное шоу с участием всех своих друзей: их совместные выступления создают настоящую атмосферу Рождества. Короткометражка, состоящая из юмора и музыкальных номеров, понравится как взрослым, так и детям. И даже идеально устроится в плейлисте для новогодних каникул.
Кот в сапогах
Год: 2011.
Страна: США, Индия.
Режиссер: Крис Миллер.
В главных ролях: Антонио Бандерас, Сальма Хайек, Зак Галифианакис, Билли Боб Торнтон.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,1.
Рейтинг IMDb: 6,6.
Спин-офф серии концентрируется на приключениях так полюбившегося многим зрителям Кота в Сапогах. Проект рассказывает предысторию популярного персонажа из вселенной «Шрека». Рыжий герой объединяется с Кисой Мягколапкой и Шалтай-Болтаем, чтобы украсть волшебные бобы. Динамичные экшн-сцены и остроумные диалоги не оставят равнодушными как взрослых, так и их детей.
Поросенок, который крикнул «Оборотни!»
Год: 2011.
Страна: США.
Режиссер: Гари Труздейл.
В главных ролях: Шон Бишоп, Коуди Кэмерон, Арон Уорнер.
Рейтинг «Кинопоиска»: 6,1.
Рейтинг IMDb: 5,7.
Короткометражный мультфильм рассказывает историю о Трех Поросятах, которые подозревают, что их сосед — оборотень. Только он оказывается не совсем обычным и превращается немножечко не так, как можно ожидать. Впрочем, это не делает Волка менее опасным и пугающим.
Кот в сапогах: Три Чертенка
Год: 2011.
Страна: США.
Режиссер: Раман Хюи.
В главных ролях: Антонио Бандерас, Жиль Марини, Шарлотта Ньюхаус.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,4.
Рейтинг IMDb: 6,8.
Короткометражный мультфильм — по сути, продолжение истории о Коте в сапогах. В нем хвостатый победитель огров отправляется в новое приключение, чтобы найти украденный рубин, известный под именем «Сердце огня». В этом путешествии рыжему проказнику помогают три маленьких, но очень шаловливых котенка.
Приключения Кота в сапогах
Год: 2015-2018.
Страна: США.
Режиссер: Джонни Кастучиано, Рой Бурдин, Бен Джуоно и другие.
В главных ролях: Эрик Бауза, Джейма Мейс, Грэй Гриффин.
Рейтинг «Кинопоиска»: 5,8.
Рейтинг IMDb: 6,5.
Мультсериал рассказывает о приключениях Кота в сапогах, в которые рыжий герой ввязался до событий первого полнометражного мультфильма о себе любимом. Кот защищает тайный город Сан-Лоренцо от опасностей. Но в какой-то момент его действия разрушают мистическое заклятие, скрывавшее город от внешнего мира.
Кот в книге: В ловушке эпической сказки
Год: 2017.
Страна: США.
Режиссер: Рой Бурдин, Джонни Кастучиано.
В главных ролях: Эрик Бауза, Джейма Мейс, Мария Бэмфорд.
Рейтинг IMDb: 5,2.
«Кот в книге: В ловушке эпической сказки» — это интерактивный мультфильм, в котором зрители могут принимать решения за главного героя. Он оказывается в ловушке в волшебной книге, где должен преодолевать испытания и сражаться с различными врагами. И именно зритель решает, в каком из направлений будет развиваться история.
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Год: 2022.
Страна: США, Япония.
Режиссер: Антонио Бандерас, Сальма Хайек, Флоренс Пью, Оливия Колман.
Рейтинг «Кинопоиска»: 8,1.
Рейтинг IMDb: 7,8.
Долгожданное продолжение приключений Кота в сапогах. Однажды герой обнаруживает, что израсходовал восемь из девяти кошачьих жизней. Для их восстановления Кот решает отправиться на «Звезду желаний». Это пространство, которое исполняет желания.
В нелегком путешествии к главному герою присоединяются Киса Мягколапка, также имеющая свои корыстные интересы, и простодушный щенок Перрито. Тем временем Кота преследует жуткий волк, от которого у когда-то бесстрашного героя стынет кровь в жилах.
В каком порядке смотреть мультфильмы серии «Шрек»
Важно знать, что события некоторых более новых проектов хронологически происходят раньше сюжета первого мультфильма серии. Конечно, новичку начинать знакомство с миром Шрека, пожалуй, лучше всего в порядке выхода картин на экраны. Но если вы уже большой фанат, то нет ничего плохого, чтобы посмотреть все согласно внутренней хронологии вселенной.
Проекты вселенной Шрека в хронологическом порядке событий:
- «Кот в сапогах» (2011);
- «Шрек» (2001);
- «Шрек: Медовый месяц» (2003);
- «Шрек 2» (2004);
- «Кумир Тридевятого Королевства» (2004);
- «Шрек Третий» (2007);
- «Шрек Мороз, зеленый нос» (2007);
- «Шрек навсегда» (2010);
- «Шрэк: Хэллоуин» (2010);
- «Рождественский Шректакль Осла» (2010);
- «Поросенок, который крикнул «Оборотни!»» (2011);
- «Кот в сапогах: Три Чертенка» (2011);
- «Кот в книге: В ловушке эпической сказки» (2017);
- «Приключения Кота в сапогах» (2015-2018);
- «Кот в сапогах: Последнее желание» (2022).