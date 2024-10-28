Переломный период: 8 лучших сериалов про подростков

У кого-то подростковые годы вызывают приятную ностальгию, напоминая о времени, когда все было гораздо проще. Но есть и те, кто вспоминает период взросления как суровое испытание, которое, к счастью, уже позади. В отличие от фильмов, хронометраж которых не всегда позволяет погружаться в те или иные нюансы жизни подростков, в многосерийных проектах есть куда больше времени на раскрытие внутреннего мира как главных, так и второстепенных персонажей. Собрали для вас восемь лучших современных сериалов про подростков.

Эйфория

Год выхода: 2019 — наст. время.

Количество сезонов: 2.

Страна: США.

Жанр: драма, мелодрама.

Режиссер: Сэм Левинсон, Пиппа Бьянко, Августин Фриззелл.

В главных ролях: Зендея, Хантер Шафер, Джейкоб Элорди, Алекса Деми, Сидни Суини.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.5.

Рейтинг IMDb: 8.3.

Проект Сэма Левинсона сосредоточен на школьнице Ру, которая возвращается домой после рехаба. Лечение в реабилитационной клинике не помогло главной героине избавиться от наркотической зависимости, и она быстро вернулась к старым привычкам.

Фото Кадр из сериала «Эйфория», реж. Сэм Левинсон / HBO

«Эйфория» глубоко погружена не только в личные драмы Ру, но и ее одноклассников — и даже их родителей. Они не выступают фоном, существующим, исключительно чтобы подчеркнуть борьбу главной героини с зависимостью. На протяжении всего шоу акценты истории смещаются на того или иного персонажа, поэтому к финалу второго сезона в сериале есть несколько равноценных сюжетных линий.

Детство Шелдона

Год выхода: 2017 — 2024.

Количество сезонов: 7.

Страна: США.

Жанр: комедия.

Режиссер: Алекс Рейд, Джаффар Махмуд, Майкл Джудд.

В главных ролях: Иэн Армитедж, Зои Перри, Монтана Джордан, Реган Реворд, Джим Парсонс.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8.6.

Рейтинг IMDb: 8.1.

Спин-офф ситкома «Теория большого взрыва» рассказывает о ранних годах физика-теоретика Шелдона Купера. Сериал посвящен не столько первым открытиям юного гения, сколько семье Шелдона, которая пытается адаптироваться к особенностям его поведения.

Сначала сериал сосредоточен на детстве главного героя, а затем отражает его подростковые годы. Будучи совершенно непохожим на сверстников, Шелдон переживает подростковый период по-своему.

В финальном эпизоде «Детства Шелдона» к своим ролям из «Теории Большого взрыва» вернулись Джим Парсонс и Маим Бялик, сыгравшие в оригинальном проекте Шелдона и Эми.

Фото Кадр из сериала «Детство Шелдона», реж. Никки Лорри / CBS

Для поклонников «Теории большого взрыва» и «Детства Шелдона» история их любимых персонажей может быть не закончена. В этом году у «Детства Шелдона» вышел спин-офф «Первый брак Джорджи и Мэнди», в котором может появиться исполнитель главной роли Иэн Армитедж.

Кроме того, в разработке находится сериал, посвященный владельцу магазина комиксов Стюарту Блуму, его помощнице Дениз и геологу Берту Кибблеру.

Очень странные дела

Год выхода: 2016 — наст. время.

Количество сезонов: 4.

Страна: США.

Жанр: ужасы, фантастика, фэнтези, триллер, драма, детектив.

Режиссер: Мэтт Даффер, Росс Даффер, Шон Леви.

В главных ролях: Вайнона Райдер, Дэвид Харбор, Милли Бобби Браун, Финн Вулфхард, Гейтен Матараццо.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8.4.

Рейтинг IMDb: 8.7.

Сериал рассказывает о группе детей, противостоящих зловещей мистической силе из другого мира, которая питается страхами людей. При создании проекта братья Даффер ориентировались на работы Стивена Кинга и продукты массовой культуры, которые, по их мнению, наверняка смогли бы вызвать у зрителей чувство ностальгии.

Фото Кадр из сериала «Очень странные дела», реж. Мэтт Даффер, Росс Даффер / Netflix

Работа над финальным сезоном «Очень странных дел» затянулась из-за забастовок голливудских актеров и сценаристов, что особенно расстроило режиссера проекта Шона Леви.

«Нас это убивает, потому что чертовы дети не могут взрослеть медленнее», — объяснил постановщик.

Появился даже термин «эффект «Очень странных дел», который использовал режиссер культового «Аватара» Джеймс Кэмерон, описывая разницу между возрастом актеров и их персонажей.

«Мне нравится этот сериал, но создается эффект «Очень странных дел», когда персонажи-ученики старшей школы выглядят так, будто им 27», — считает Кэмерон.

Пятый сезон «Очень странных дел» станет заключительным. Детали сюжета пока неизвестны, но, по словам актера Джейми Кэмпбелл Бауэра, сыгравшего в проекте Векну, финал проекта получается диким и по-настоящему безумным.

Сексуальное просвещение (Половое воспитание)

Год выхода: 2019 — 2024.

Количество сезонов: 4.

Страна: Великобритания.

Жанр: драма, мелодрама, комедия.

Режиссер: Бен Тэйлор, Кейт Херрон, Руньяраро Мапфумо.

В главных ролях: Эйса Баттерфилд, Джиллиан Андерсон, Шути Гатва, Эмма Маки, Коннор Суинделлс.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8.0.

Рейтинг IMDb: 8.2.

Сюжет «Сексуального просвещения» (известен также как «Половое воспитание») сосредоточен на подростке Отисе из школы Мурдэйл, у которого сложные отношения с одноклассниками. Наладить социальную жизнь герою помогают консультации, на которых он дает советы по решению интимных проблем.

Фото Кадр из сериала «Сексуальное просвещение», реж. Доминик Леклерк / Netflix

В четвертом и заключительном сезоне шоу Отис сталкивается с конкуренцией, ведь в колледже, в который перешли ученики Мурдэйла, уже есть свой эксперт по сексуальному просвещению.

Уэнсдэй

Год выхода: 2022 — наст. время.

Количество сезонов: 1.

Страна: США.

Жанр: фэнтези, комедия, криминал, детектив.

Режиссер: Тим Бертон, Джеймс Маршалл, Ганджа Монтейру.

В главных ролях: Дженна Ортега, Хантер Дуэн, Эмма Майерс, Джой Сандэй, Джорджи Фармер.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8.0.

Рейтинг IMDb: 8.1.

Уэнсдэй Аддамс поступает в академию для изгоев Nevermore, где совершенствует экстрасенсорные способности, пытается остановить местного серийного убийцу и даже находит друзей.

Во втором сезоне «Уэнсдэй» в проекте будет меньше романтики и больше ужасов: «Я получила несколько сценариев второго сезона, в которых определенно куда больше хоррора», — рассказывала исполнительница главной роли Дженна Ортега.

Актриса добавила, что с точки зрения структуры каждый эпизод второго сезона будет похож на отдельный фильм . Сама же главная героиня стала своего рода скримером, который неожиданно появляется на экране.

Фото Кадр из сериала «Уэнсдэй», реж. Тим Бертон / Netflix

«Думаю, многие из нас хотели бы обладать интеллектом, остроумием и уверенностью, которые есть у Уэнсдэй. Она вдохновляет, ведь она из тех, кому все равно, что думают другие», — уверена Ортега.

Продолжение «Уэнсдэй» вдохновлено рассказом Эдгара Аллана По «Маска Красной смерти» о принце, который, желая избежать чумы, заперся в своем замке и устроил маскарад.

Элита

Год выхода: 2018 — 2024.

Количество сезонов: 8.

Страна: Испания.

Жанр: триллер, драма, криминал.

Режиссер: Дани де ла Орден, Рамон Саласар, Хинеста Гиндаль.

В главных ролях: Мария Педраса, Итзан Эскамилья, Мигель Бернардо, Мигель Эрран, Мина Эль Хаммани.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.4.

Рейтинг IMDb: 7.2.

По сюжету проекта трое подростков из небогатых семей получают стипендию для обучения в престижной школе «Лас-Энсинас» и вынуждены противостоять нападкам одноклассников, считающих, что новичкам рядом с ними не место.

Фото Кадр из сериала «Элита», реж. Елена Трапе / Netflix

В июле этого года вышел восьмой и финальный сезон проекта, в котором Омар и Надя воссоединились накануне выпускного.

В поисках Аляски

Год выхода: 2019.

Количество сезонов: 1.

Страна: США.

Жанр: драма, мелодрама.

Режиссер: Клеа ДюВалл, Рэйчел Ли Голденберг, Рашаад Эрнесто Грин.

В главных ролях: Чарли Пламмер, Кристин Фросет, Дензель Лав, Джей Ли, Софья Васильева.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.8.

Рейтинг IMDb: 8.0.

Мини-сериал, основанный на одноименном романе Джона Грина, рассказывает о 16-летнем Майлзе Холтере, которому нравится запоминать предсмертные слова великих людей. Главный герой отправляется учиться в академию Калвер-Крик в надежде найти «Великое Возможно» — концепцию, вдохновленную последними словами Франсуа Рабле.

Фото Кадр из сериала «В поисках Аляски», реж. Клеа ДюВалл / Hulu

В закрытой частной школе Майлз находит друзей и влюбляется в девушку по имени Аляска Янг, которая вскоре погибает в автокатастрофе. «В поисках Аляски» рассказывает о том, как трагедия становится путем зачастую вынужденного, болезненного взросления и помогает найти ответы на важные вопросы.

Сплетница

Год выхода: 2007 — 2012.

Количество сезонов: 6.

Страна: США.

Жанр: драма, мелодрама.

Режиссер: Марк Пизнарский, Норман Бакли, Патрик Р. Норрис.

В главных ролях: Блейк Лайвли, Лейтон Мистер, Эд Вествик, Пенн Бэджли, Чейс Кроуфорд.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8.1.

Рейтинг IMDb: 7.5.

Сериал, снятый по мотивам одноименной серии романов Сесили фон Цигезар, освещает жизнь подростков престижной частной школы на Манхэттене. В частности, отношения подруг Блэр Уолдорф и Серены ван дер Вудсен. Атмосферу и без того непростых школьных будней накаляет присутствие в жизни персонажей некой «сплетницы», которая на своем сайте делится подробностями личной жизни героев, которые те не хотели бы разглашать.

Фото Кадр из сериала «Сплетница», реж. Марк Пизнарский / The CW

«Сплетница» продержалась в эфире шесть сезонов, а в 2021 году вышел одноименный перезапуск проекта. С 2007 года многое изменилось, поэтому создатели шоу решили коренным образом поменять концепцию ребута. О том, кто именно является сплетницей, зрители узнают с самого начала. Она не скрывает свои мотивы и цели, делая посты в популярной соцсети с воспитательной целью. По мнению Сплетницы 2.0, обличающие посты о школьниках в интернете помогут им лучше следить за своим поведением и научит нести ответственность за свои поступки.

Новую «Спленицу» аудитория приняла без восторгов. Сериал закрыли после второго сезона.