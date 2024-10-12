15 захватывающих сериалов, основанных на реальных событиях

Сериалы, основанные на реальных событиях, всегда привлекают зрителей. Качественно сделанное шоу, которое сочетает факты и художественный вымысел, будоражит воображение. Такие проекты не только развлекают, но и позволяют взглянуть на важные моменты истории или судьбы людей прошлого. Расскажем о 15 впечатляющих сериалах, которые основаны на реальных событиях и заслуживают вашего внимания.

Чернобыль

Год: 2019.

Страна: США, Великобритания.

Режиссер: Йохан Ренк.

В главных ролях: Джаред Харрис, Стеллан Скарсгард, Эмили Уотсон.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,8.

Рейтинг IMDb: 9,3.

Фото Кадр из сериала «Чернобыль»

Это мощная драма об одной из крупнейших катастроф в истории человечества — аварии на Чернобыльской АЭС 1986 года. Сериал блестяще передает атмосферу тех трагических событий, описывая борьбу людей с невидимой угрозой и последствия для миллионов людей.

Джаред Харрис играет Валерия Легасова, ведущего ученого, который пытается разобраться в причинах аварии. А его коллега Стеллан Скарсгард воплощает на экране роль советского чиновника Бориса Щербина. Сценарий и постановка сделаны с детальной точностью, что помогает погрузиться в политическую и социальную атмосферу эпохи.

Американская история преступлений

Год: 2016-н.в.

Страна: США.

Режиссер: Райан Мерфи и др.

В главных ролях: Сара Полсон, Аннали Эшфорд, Стерлинг К. Браун, Джон Траволта, Кортни Б. Вэнс.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,8.

Рейтинг IMDb: 8,4.

Фото Кадр из сериала «Американская история преступлений»

Этот антологический сериал посвящен известным преступлениям, которые потрясли Америку в разное время. Первый сезон, «Народ против О. Джея Симпсона», исследует судебное разбирательство по делу О.Дж. Симпсона. Второй сезон, «Убийство Джанни Версаче», рассказывает о жизни и смерти знаменитого дизайнера Версаче, а третий сезон «Импичмент» демонстрирует политический скандал с Биллом Клинтоном.

Шоураннер Райан Мерфи создал проект, наполненный глубокой психологической драмой и тщательным исследованием мотивов преступников. Отличные актерские работы и сценарий делают этот сериал обязательным для просмотра всем любителям криминальных историй.

Корона

Год: 2016-2023.

Страна: Великобритания.

Создатель: Питер Морган.

В главных ролях: Оливия Колман, Клэр Фой, Имелда Стонтон, Мэтт Смит.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,4.

Рейтинг IMDb: 8,6.

Фото Кадр из сериала «Корона»

«Корона» повествует о жизни британской королевской семьи, начиная с детства и восхождения на престол королевы Елизаветы II. Сериал создан Питером Морганом и заслужил уважение критиков вниманием к деталям и высококлассной актерской игрой. Особенно выделяется работа Оливии Колман и Клэр Фой, которые получили «Эмми» за свои роли королевы в разном возрасте.

Проект исследует сложные отношения внутри королевской семьи и взаимодействие монарших особ с глобальными политическими событиями, которые повлияли на мировую историю: качественно снято, увлекательно и драматично.

Миссис Америка

Год: 2020.

Страна: США.

Создатель: Дави Уоллер.

В главных ролях: Кейт Бланшетт, Роуз Бирн, Элизабет Бэнкс, Узо Адуба.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,5.

Рейтинг IMDb: 7,9.

Фото Кадр из сериала «Миссис Америка»

«Миссис Америка» — это драматический сериал, основанный на реальных событиях. Он рассказывает о борьбе за ратификацию поправки о равных правах (Equal Rights Amendment) в США в 1970-х годах.

Кейт Бланшетт играет роль консервативной активистки Филлис Шлафли, которая выступала против движения за права женщин. Это сделало ее одной из самых противоречивых фигур того времени. Сюжет сериала раскрывает как мнение Шлафли, так и взгляды ее оппонентов, таких как Глория Стайнем и Ширли Чисхолм.

Дави Уоллер, создатель шоу, прекрасно справился с воссозданием атмосферы и напряжения тех времен. Он показал, как социальные и политические взгляды влияют на жизни женщин.

Волчий зал

Год: 2015.

Страна: Великобритания.

Режиссер: Питер Козмински.

В главных ролях: Марк Райлэнс, Дэмиан Льюис, Клер Фой.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,2.

Рейтинг IMDb: 8,1.

Фото Кадр из сериала «Волчий зал»

Англия 1529 года. Страна находится на грани катастрофы, так как у короля нет наследников мужского пола. Монарх Генрих VIII хочет развестись с бесплодной женой Екатериной Арагонской, но этому противится Папа Римский и другие европейские дома. Но неожиданно харизматичный нигилист решается помочь своему королю.

«Волчий зал» рассказывает о восхождении Томаса Кромвеля к власти при дворе Генриха VIII. Это исторический драматический сериал, который погружает зрителей в атмосферу интриг и политических игр в Англии XVI века.

Охотник за разумом

Год: 2017-2019.

Страна: США.

Режиссер: Дэвид Финчер.

В главных ролях: Джонатан Грофф, Холт Маккэллани, Анна Торв.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,1.

Рейтинг IMDb: 8,6.

Фото Кадр из сериала «Охотник за разумом»

Сериал Дэвида Финчера повествует о работе агентов ФБР в 1970-х годах. Главные герои начали изучать психологию серийных убийц. И чтобы понять образ мыслей и мировоззрение преступников, агентам нужно опросить многих заключенных.

Сериал основан на реальных делах и интервью с преступниками, что делает его особенно интересным для любителей детективов.

Охота

Год: 2017.

Страна: США.

Режиссер: Грег Яйтанс.

В главных ролях: Сэм Уортингтон, Пол Беттани, Гетин Энтони, Арлисс Ховард.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,7.

Рейтинг IMDb: 8,1.

Фото Кадр из сериала «Охота»

Сериал повествует о поисках знаменитого серийного преступника Теда Качински, известного как Унабомбер. Действие разворачивается вокруг реальных событий, когда ФБР преследует террориста, чтобы прекратить его серию атак.

Главную роль агента ФБР Джима «Фитца» Фицджеральда исполняет Сэм Уортингтон. Он играет криминалиста, разрабатывающего новый метод профилирования преступников, а роль самого Качински исполнил Пол Беттани. Сериал создан с акцентом на психологию и получился очень напряженным и атмосферным.

Нарко

Год: 2015-2017.

Страна: США, Колумбия.

Режиссер: Жозе Падилья и др.

В главных ролях: Вагнер Моура, Педро Паскаль, Бойд Холбрук.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,4.

Рейтинг IMDb: 8,7.

Фото Кадр из сериала «Нарко»

«Нарко» рассказывает историю подъема и падения колумбийского наркобарона. Сериал показывает не только жизнь самого Пабло Эскобара (Вагнер Моура), но и работу американских и колумбийских агентов (одного из них играет Педро Паскаль), пытающихся поймать его. Продюсером шоу выступил Крис Бранкато, известный по проектам с криминальным уклоном.

Сериал наполнен адреналиновыми погонями, сложными интригами и атмосферой опасности. Шоураннеры сделали акцент на достоверности и показали реальные события из жизни наркокартеля.

Когда они нас увидят

Год: 2019.

Страна: США.

Режиссер: Ава ДюВерней.

В главных ролях: Джаррель Джером, Асанте Блэк, Калил Харрис.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,1.

Рейтинг IMDb: 8,8.

Фото Кадр из сериала «Когда они нас увидят»

«Когда они нас увидят» основан на реальных событиях о «Пятерке из центрального парка» — пяти подростках, которых в Нью-Йорке в 1989 году несправедливо обвинили в изнасиловании.

Проект показывают не только судебные процессы, но и глубокие эмоциональные травмы, которые испытали невинные молодые люди. Этот сериал получил признание критиков за сильную игру актеров и глубину сюжета, акцентирующего внимание на системные проблемы правосудия.

Патрик Мелроуз

Год: 2018.

Страна: Великобритания, США.

Режиссер: Эдвард Бергер.

В главных ролях: Бенедикт Камбербэтч, Дженнифер Джейсон Ли, Хьюго Уивинг.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,6.

Рейтинг IMDb: 8,0.

Фото Кадр из сериала «Патрик Мелроуз»

«Патрик Мелроуз» — это драматический мини-сериал, основанный на полуавтобиографической серии романов Эдварда Сент-Обина. Сюжет сосредоточен на жизни Патрика Мелроуза, аристократа и плейбоя, который пытается справиться с травмами детства, зависимостью и самоуничтожением. Каждая из пяти серий охватывает определенный период его жизни, начиная с детских лет, омраченных абьюзом, до взрослой жизни, полной попыток искупить прошлые ошибки и найти себя.

Бенедикт Камбербэтч исполнил главную роль, получив множество восторженных отзывов и номинацию на «Эмми» и «Золотой глобус». Актер мастерски передает трансформацию своего персонажа от остроумного, но сломанного наркомана к человеку, который пытается найти исцеление и смысл в жизни. В сериале также блистают Дженнифер Джейсон Ли и Хьюго Уивинг, которые исполняют роли его родителей.

Изобретая Анну

Год: 2022.

Страна: США.

Создатель: Шонда Раймс.

В главных ролях: Джулия Гарнер, Анна Кламски, Терри Кинни, Лаверн Кокс.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,1.

Рейтинг IMDb: 6,9.

Фото Кадр из сериала «Изобретая Анну»

«Изобретая Анну» — драматический мини-сериал, основанный на реальных событиях. Он рассказывает историю Анны Сорокиной — молодой женщины, выдававшей себя за богатую наследницу Анну Делви. Девушка долгое время обманывала нью-йоркскую элиту.

Джулия Гарнер великолепно справляется с ролью Анны, демонстрируя ее хитрость, шарм и жесткость. Сюжет строится вокруг журналистки (ее играет Анна Кламски), которая пытается докопаться до истины и понять, как девушке удалось обвести вокруг пальца самых влиятельных людей города.

Сериал от Шонды Раймс, создательницы «Анатомии страсти» и «Скандала», славится динамичными сюжетными поворотами и великолепной постановкой, раскрывая уникальную атмосферу Нью-Йорка и закулисье жизни богатых людей.

Выбывшая

Год: 2022.

Страна: США.

Режиссер: Майкл Шоуолтер.

В главных ролях: Аманда Сейфрид, Навин Эндрюс, Майкл Гилл, Уильям Х. Мэйси.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,0.

Рейтинг IMDb: 7,5.

Фото Кадр из сериала «Выбывшая»

Это мини-сериал, рассказывающий историю Элизабет Холмс — основательницы стартапа Theranos, который обещал революцию в медицинской диагностике. История основана на реальных событиях. Проект подробно исследует, как мечта Холмс о технологической революции превратилась в один из крупнейших корпоративных скандалов последних десятилетий.

Главную роль исполнила Аманда Сейфрид. Она показала блестящую игру, передавая одновременно амбиции и уязвимость своего персонажа. Майкл Шоуолтер, работавший над проектом, сумел создать произведение, которое не просто рассказывает о скандале, но и погружает зрителя в эмоции героини и ярко демонстрирует крах иллюзий.

Притворство

Год: 2019.

Страна: США.

Режиссер: Мишель Дин и Ник Антоска.

В главных ролях: Джои Кинг, Патриша Аркетт, Аннасофия Робб.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,5.

Рейтинг IMDb: 7,8.

Фото Кадр из сериала «Притворство»

«Притворство» — это криминальная драма, основанная на реальных событиях. Сюжет повествует о сложных отношениях матери Ди Ди Бланшар и дочери Джипси Роуз. Патриша Аркетт играет гиперопекающую родительницу, которая убеждает всех, что ее ребенок неизлечимо болен. В то время как Джипси Роуз, сыгранная Джои Кинг, мечтает о свободе и нормальной жизни.

История раскрывает жуткие и мрачные аспекты синдрома Мюнхгаузена, доведенного до крайности. Сериал отличается глубокой психологической проработкой персонажей, а также напряженной и мрачной атмосферой, что сделало его одним из лучших проектов в жанре true crime.

Вражда



Год: 2017 — 2024.

Страна: США.

Создатель: Райан Мерфи.

В главных ролях: Джессика Лэнг, Сьюзан Сарандон, Элисон Райт, Наоми Уоттс.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,8.

Рейтинг IMDb: 8,3.

Фото Кадр из сериала «Вражда»

«Вражда» — это драматический сериал-антология, первая часть которого фокусируется на легендарной голливудской вражде между двумя иконами кино: Джоан Кроуфорд и Бетт Дэвис. Сюжет сосредоточен на их непростых отношениях во время и после съемок фильма «Что случилось с Бэби Джейн?» (1962). Проект демонстрирует интриги и давление, с которыми они столкнулись в жестоком мире Голливуда.

Главные роли в сериале исполнили Джессика Лэнг и Сьюзан Сарандон, которые великолепно воплотили образы Кроуфорд и Дэвис. Их игра получила признание критиков и несколько номинаций на престижные премии. Режиссер и создатель шоу Райан Мерфи, известный по таким проектам, как «Американская история ужасов» и «Американская история преступлений», мастерски передал атмосферу эпохи и сложные взаимоотношения двух актрис.

Любовь и смерть

Год: 2023.

Страна: США.

Режиссер: Лесли Линка Глаттер.

В главных ролях: Элизабет Олсен, Джесси Племонс, Патрик Фьюджит.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,4.

Рейтинг IMDb: 7,5.

Фото Кадр из сериала «Любовь и смерть»

«Любовь и смерть» — это криминальная драма, основанная на реальных событиях. Проект повествует о резонансном убийстве в маленьком техасском городке. Сериал был создан под руководством Лесли Линки Глаттер, а сценарий написан Дэвидом Э. Келли, лауреатом 11 премий «Эмми».

В центре сюжета — домохозяйка Кэнди Монтгомери, сыгранная Элизабет Олсен. На первый взгляд она ведет обычную жизнь в уютной общине, но оказывается втянутой в жуткое преступление. Напряженный сюжет разворачивается вокруг ее романа с соседом Алланом Горем (Джесси Племонс) и последующего убийства его жены Бетти.