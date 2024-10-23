Сериалы на Хэллоуин: 13 проектов, создающих жуткую атмосферу

Хэллоуин — это не только время костюмов и тыквенных фонарей, но и идеальный момент для просмотра пугающих сериалов. Они заставляют затаить дыхание и спрятаться под одеялом. Если вы ищете что-то по-настоящему жуткое и мистическое для холодных осенних ночей, то эта подборка из двенадцати страшных сериалов — то, что вам нужно. Готовьтесь к миру призраков, демонов, потусторонних существ и психопатических убийц!

Американская история ужасов

Год: 2011 — настоящее время.

Страна: США.

Создатели: Райан Мерфи, Брэд Фалчук.

В главных ролях: Сара Полсон, Эван Питерс, Джессика Лэнг, Эмма Робертс.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,9.

Рейтинг IMDb: 8,0.

Фото Кадр из сериала «Американская история ужасов», реж. Райан Мерфи, Брэд Фалчук/ FX, 20th Television, Netflix, Hulu и Disney+, 20th Century Fox Television

Каждый сезон этого антологического сериала рассказывает отдельную пугающую историю, будь то дом с привидениями, психиатрическая лечебница или цирк уродов. Отлично подходит для поклонников мистики и настоящего ужаса. Хоррор-антология Райана Мерфи стала самой настоящей современной классикой. И, кстати, некоторые сюжетные элементы вдохновлены реальными событиями.

Очень странные дела

Год: 2016 — настоящее время.

Страна: США.

Создатели: Мэтт Даффер, Росс Даффер.

В главных ролях: Вайнона Райдер, Дэвид Харбор, Милли Бобби Браун, Финн Вулфхард.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,4.

Рейтинг IMDb: 8,7.

Фото Кадр из сериала «Очень странные дела», реж. Мэтт Даффер, Росс Даффер/ Netflix Streaming Services

Этот сериал в стиле ретро переносит зрителей в 80-е годы, когда группа подростков сталкивается с потусторонними существами и государственными заговорами. Сочетание научной фантастики и хоррора создает уникальную атмосферу, идеально подходящую для ночных просмотров. Проект получил множество наград, включая номинации на «Золотой глобус», BAFTA, премию гильдии режиссеров Америки.

Сверхъестественное

Год: 2005-2020.

Страна: США.

Создатель: Эрик Крипке.

В главных ролях: Джаред Падалеки, Дженсен Эклс, Миша Коллинз.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,2.

Рейтинг IMDb: 8,4.

Фото Кадр из сериала «Сверхъестественное», шоураннер Эрик Крипке/ The WB, The CW, Warner Bros. Television и Netflix

Два брата, Сэм и Дин Винчестеры — охотники за нечистью. Они путешествуют по Америке, борясь с демонами, привидениями и другими сверхъестественными существами. Многие паранормальные явления вдохновлены городскими легендами и фольклором.

Сочетание хоррора и семейных драм делает этот сериал настоящей легендой.

Страшные сказки

Год: 2014-2016.

Страна: Великобритания, США.

Создатель: Джон Логан.

В главных ролях: Ева Грин, Джош Хартнетт, Тимоти Далтон.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,4.

Рейтинг IMDb: 8,2.

Фото Кадр из сериала «Страшные сказки», шоураннер Джон Логан/Showtime, All3Media, Netflix и Hulu

Действие проекта разворачивается в викторианской Англии. Лорд Мюрре собирает людей с особыми талантами, чтобы разыскать дочь Мину.

В этом мрачном и готическом сериале присутствуют многие классические литературные образы: Дракула, Франкенштейн и Дориан Грей. Проект — настоящая жемчужина для любителей мрачных и мистических сюжетов.

Призраки дома на холме

Год: 2018.

Страна: США.

Создатель: Майк Флэнаган.

В главных ролях: Михил Хейсман, Карла Гуджино, Генри Томас.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,0.

Рейтинг IMDb: 8,5.

Фото Кадр из сериала «Призраки дома на холме», шоураннер Майк Флэнаган/ Netflix

Этот сериал рассказывает о семье, которая возвращается в свой старый дом, полный призраков и воспоминаний. И это не единственное, что таит в себе это место.

Сюжет происходит одновременно в двух сюжетных линиях. Прекрасная режиссура и захватывающие события создают эффектное и пугающее зрелище.

Салем

Год: 2014-2017.

Страна: США.

Создатели: Брэннон Брага, Адам Саймон.

В главных ролях: Джанет Монтгомери, Шэйн Уэст, Сет Гейбл.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,9.

Рейтинг IMDb: 7,1.

Фото Кадр из сериала «Салем», шоураннер Брэннон Брага, Адам Саймон/ WGN America, 20th Television, Netflix и Hulu

Этот сериал погружает зрителя в мрачные и зловещие времена охоты на ведьм в Салеме. Сюжет крутится вокруг ветерана войны, который возвращается домой и обнаруживает, что его родной город охвачен самым настоящим безумием.

В проекте много интриг, предательств и мистики, что делает его идеальным выбором для Хэллоуина.

Штамм

Год: 2014-2017.

Страна: США.

Создатель: Гильермо дель Торо, Чак Хоган.

В главных ролях: Кори Столл, Дэвид Брэдли, Мика Маэстро.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,9.

Рейтинг IMDb: 7,3.

Фото Кадр из сериала «Штамм», шоураннер Гильермо дель Торо, Чак Хоган/ FX, 20th Television, Hulu и Disney+

Проект основан на одноименной трилогии Гильермо Дель Торо и Чака Хогана. Сюжет крутится вокруг таинтсвенного вируса, заставляющего людей жаждать крови.

Этот сериал о нашествии вампиров — настоящий подарок для поклонников ужасов. Пугающая атмосфера и динамичные сцены не позволят вам расслабиться ни на минуту.

Изгоняющий дьявола

Год: 2016-2018.

Страна: США.

Создатель: Джереми Слейтер.

В главных ролях: Альфонсо Эррера, Бен Дэниелс, Джина Дэвис.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,5.

Рейтинг IMDb: 7,9.

Фото Кадр из сериала «Изгоняющий дьявола», шоураннер Джереми Слейтер/ Fox, 20th Television и Hulu

Основанный на одноименном культовом фильме сериал «Изгоняющий дьявола» рассказывает о двух священниках, которые объединяют усилия в борьбе с демоническими силами. Захватывающая атмосфера и продуманный сюжет делают этот проект достойным представителем жанра ужасов. А еще он идеально подходит для жуткого хэллоуинского просмотра.

Мотель Бейтса

Год: 2013-2017.

Страна: США.

Создатель: Карлтон Кьюз.

В главных ролях: Вера Фармига, Фредди Хаймор, Макс Тириот.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,6.

Рейтинг IMDb: 8,1.

Фото Кадр из сериала «Мотель Бейтса», шоураннер Карлтон Кьюз/ A and E, A and E Networks

«Мотель Бейтса» служит приквелом к культовому фильму Альфреда Хичкока «Психо». Проект раскрывает историю молодого Нормана Бейтса и его сложных отношений с матерью. Сериал погружает в мрачный и психотический мир, постепенно раскрывая становление одного из самых известных психопатов кино.

Боишься ли ты темноты?

Год: 1990-2000.

Страна: Канада.

Создатели: Д. Дж. МакХейл.

В главных ролях: Росс Халл, Даниэль ДеСанто, Элиша Катберт, Джоди Рестер.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,9.

Рейтинг IMDb: 8,2.

Фото Кадр из сериала «Боишься ли ты темноты?», шоураннер Д. Дж. МакХейл/ YTV, Nickelodeon, WildBrain

Ужасно ностальгический сериал. По сюжету каждую неделю группа подростков, называющая себя «Общество Полуночников», собирается у костра, чтобы рассказать друг другу жуткие страшилки. Каждая серия — это отдельная мрачная и мистическая история, которая оживает в их рассказах.

Леденящие душу приключения Сабрины

Год: 2018-2020.

Страна: США.

Создатель: Роберто Агирре-Сакаса.

В главных ролях: Кирнан Шипка, Росс Линч, Люси Дэвис.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,2.

Рейтинг IMDb: 7,4.

Фото Кадр из сериала «Леденящие душу приключения Сабрины», шоураннер Роберто Агирре-Сакаса/ Netflix, Warner Bros. Television

«Леденящие душу приключения Сабрины» — это переосмысление классического персонажа Сабрины-ведьмы в более мрачном и пугающем ключе. Сериал рассказывает о борьбе героини между ее человеческой и ведьмовской природой. Захватывающая атмосфера, мистические ритуалы и темные заклинания делают его идеальным выбором для просмотра в ночь Хэллоуина.

Падение дома Ашеров

Год: 2023.

Страна: США.

Создатель: Майк Флэнаган.

В главных ролях: Карла Гуджино, Брюс Гринвуд, Карл Ламбли, Мэри Макдоннелл.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,5.

Рейтинг IMDb: 7,9.

Фото Кадр из сериала «Падение дома Ашеров», шоураннер Майк Флэнаган/ Netflix.

«Падение дома Ашеров» — это мрачный и атмосферный сериал, созданный мастером хоррора Майком Флэнаганом. Вдохновленный классическим произведением Эдгара Аллана По, этот готический триллер рассказывает историю Ашеров, чьи темные тайны и ошибки прошлого начинают всплывать на поверхность. Сюжет разворачивается вокруг мистических событий, которые приводят к неумолимому разрушению семейного гнезда.

Это все Агата

Год: 2024.

Страна: США.

Создатель: Жак Шеффер.

В главных ролях: Кэтрин Хан, Джо Лок, Обри Плаза, Пэтти Люпон. Дебра Джо Рапп, Сашир Замата, Али Ан.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,9.

Рейтинг IMDb: 6,9.

Фото Кадр из сериала «Это всё Агата», шоураннер Жак Шеффер/ Disney+, Disney Platform Distribution

«Это все Агата» — новый сериал от Marvel, который продолжает историю Агаты Харкнесс после событий «ВандаВижен». В сериале героиня объединяется с загадочным юношей-фамильяром (волшебный дух. — Прим. ред.) и создает новый ковен (сообщество ведьм. — Прим. ред.), чтобы вернуть свои магические способности и противостоять старым врагам.